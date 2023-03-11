Bilgisayarlar ve mobil cihazlar gibi elektronik cihazlar, birden fazla görevi aynı anda yürütebilirler. Ancak, bu görevlerin hepsi aynı anda gerçekleştirilemez ve cihazın işlemci (CPU) kullanımı çok yüksek olduğunda performans düşebilir.

CPU kullanımı, bir cihazın işlemci kaynaklarının mevcut görevler tarafından ne kadar kullanıldığını gösteren bir ölçüdür. Yüksek CPU kullanımı, cihazın yavaşlamasına, donmasına ve hatta çökmesine neden olabilir. Bu nedenle, CPU kullanımının kontrol altında tutulması, cihazın daha iyi performans göstermesine ve daha uzun ömürlü olmasına yardımcı olabilir.

CPU kullanımı, Windows ve macOS gibi işletim sistemlerinde Görev Yöneticisi veya Aktivite İzleyicisi gibi araçlarla kolayca izlenebilir. Mobil cihazlarda da benzer araçlar bulunur.

Peki, CPU kullanımı kaç olmalıdır? Bu sorunun cevabı, kullanılan cihaza ve yürütülen görevlere bağlıdır. Örneğin, bir oyun oynarken veya video düzenlerken CPU kullanımı daha yüksek olabilirken, web taraması veya belge düzenleme gibi basit görevlerde CPU kullanımı daha düşük olacaktır.

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Genel olarak, normal bir kullanım sırasında CPU kullanımı yüzde 10 ile yüzde 50 arasında olmalıdır. Ancak, yüksek CPU kullanımı sıkıntı yaratıyorsa, kaynakları yoğun olan uygulamalar veya hizmetler kapatılabilir veya devre dışı bırakılabilir. Bazı durumlarda, gereksiz arka plan uygulamalarını kapatmak veya devre dışı bırakmak da CPU kullanımını azaltabilir.

Sonuç olarak, CPU kullanımı bir cihazın performansını etkileyen önemli bir faktördür. CPU kullanımını kontrol altında tutmak, cihazın daha iyi performans göstermesine yardımcı olabilir. Ancak, yüksek CPU kullanımı sıkıntı yaratıyorsa, kaynakları yoğun olan uygulamalar veya hizmetler kapatılabilir veya devre dışı bırakılabilir.