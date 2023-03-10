Pusat Business Pro Kablosuz Metal Klavye incelemesiyle karşınızdayız. Monster’ın Pusat serisi aksesuar ailesinde profesyonel ve günlük kullanıma yönelik modelinin detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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https://youtu.be/yQc-1yDhMdk

Detaylı bilgi için; bit.ly/3kZAcru

Not: Bu videodaki klavye test örneği olarak Monster Notebook tarafından temin edilmiştir.

Monster Pusat Business Pro Kablosuz Metal Klavye

Pusat serisinin Business Pro klavye ve fare ailesinde yer alan klavye, tasarımsal olarak metal ve şık bir deneyim sunuyor. Tam boy bir klavye olan Pusat Business Pro, özellikle uyumluluk noktasında dikkat çekiyor.

Temel olarak Bluetooth klavye desteği sunan tüm ürünlerle kullanabileceğiniz bu modelde Android, Mac ve Windows için ise tam uyumluluk göze çarpıyor. Her ne kadar Monster markası Windows tabanlı laptop modelleri sunsa da klavyesinde Mac kullanıcılarını da düşünmüş olması önemli.

Klavyenin CTRL, Alt gibi tuşlarının Mac’teki Control, Command gibi karşılıkları da yer almış. FN + Q-W-E tuşlarında yer alan atamalar ile Mac moduna geçtiğinizde tüm Mac cihazları ile de sorunsuz çalışacaktır.

Pusat Business Pro Kablosuz Metal Klavye Teknik Özellikleri

Ağırlık: 504 gram

Boyutlar: 433,1 x 122,8 x 13,1 mm

Çoklu Cihaz Kullanımı: Bluetooth ile 2 cihaza aynı anda bağlanma ve geçiş yapma

Renk: Açık gri ve siyah

Arka Aydınlatma: 7 Renk (Kırmızı,Sarı,Mavi,Açık Mavi,Mor,Beyaz,Yeşil)

Bağlantı: Bluetooth 5.1

Kullanım Mesafesi: Kablosuz / 10 Metre

Şarj Bağlantısı: USB Tip-C

Pil Kapasitesi: 2000mAh Batarya

Pil Kullanım Süresi: 100 saate kadar

Multimedya Tuş Sayısı: 12 Adet

Desteklenen İşletim Sistemleri

-Windows, Android

– MacOs

– iOS ve Akıllı TV İşletim Sistemleri