Valve’nin efsane oyunu Counter-Strike’ın önemli yenilikler getiren yeni versiyonu olan Counter-Strike 2 sürümünün duyurulmasıyla CS:GO yeni rekorlar kırılmaya başlandı. Daha önce eşzamanlı oyuncu rekorunu kıran CS:GO, şimdi de kasa açılışlarında yeni bir rekor kırdı!

Yine Bir Rekor, Yeni Bir Rekor!

Yeni oyun, CS:GO’ya ücretsiz bir güncelleme olarak gelecek ve pek çok iyileştirme, geliştirilmiş oyun deneyimi, iyileşen grafikler ve sesler gibi detayları da bünyesinde barındıracaktı. Oyunun tam sürümü yaz aylarında yayınlanacak olsa da bazı kullanıcılar test sürecine dahil olmuş durumda ve şimdiden CS2 deneyimini yaşayabiliyor.

CS2’nin testlerinin başlamasıyla beraber, zaten popüle olan CS:GO’nun popülerliği iyice artmaya başardı. CS:GO ile ilgili verileri toplayan ve takip eden CS:GO Tracker tarafından yayınlanan verilere göre oyunda Mart ayında toplamda 39.5 milyon kasa açıldı. Bu da yeni bir rekor demek. Bu dudak uçuklatan başarının arkasında ise CS2’nin CS:GO entegrasyonu geliyor.

Öyle ki, oyuncular CS:GO’daki envanterlerini yeni oyuna taşıyabilecekler. Bu sayede oyuncular ilerlemeleri kaybolmadan kaldıkları yerden yeni sürümü oynayabilecekler. CS:GO ücretsiz olsa da oyun içinde kullanılacak envanterleri ücretle alabiliyorsunuz. Hatta kasa açarak değerli parçalar da toplayabiliyorsunuz. Ancak bu kasaları açmak için de belirli anahtar ücretleri bulunuyor. Daha nadir parçalar içinse daha yüksek ödeme yapmak gerekiyor.

Daha önceki verilere göreyse Şubat ayında kasa açılışı 27.7 milyondu. Bu da bir rekordu ancak CS2’nin rüzgarı Mart ayında daha sert esti ve yeni bir rekora imza atıldı. Açılan kasa başına 2.5 dolar ödeme yapıldığı düşünüldüğünde, dijital kasa anahtarlarının Mart ayında CS:GO’ya tahmini 98.750.000 milyon dolar gelir sağladığı düşünülüyor.

Bu yaklaşık bir rakam diyebiliriz. Zira Valve, Counter-Strike’ın kazançlarının tam olarak nasıl hesaplandığı konusunda bir açıklama yapmıyor. Bununla birlikte, Counter-Strike 2’de yapılacak tüm değişiklikleri beklerken, gelmiş geçmiş en popüler nişancı oyununa olan ilginin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu da görmek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce CS:GO ilerleyen aylarda yeni bir rekora daha imza atabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!