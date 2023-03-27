Geçtiğimiz günlerde Valve tarafından resmi olarak duyurulan Counter-Strike 2, kısa sürede oyun dünyasının en sıcak başlıkları arasına adını yazdırmıştı. Bir türlü ateşi düşmeyen CS2 sayesinde CS:GO yeni bir rekora imza attı!

CS:GO Eşzamanlı Oyuncu Rekoru Kırdı!

CS:GO, CS2 için davet alıp almadıklarını merak eden oyuncular sayesinde, 1 milyon 519 bin 457 oyuncu ile eşzamanlı oyuncu rekorunu kırdı. Oyunun bu yaz piyasaya sürülmesinden önce aksiyona katılmaya hevesli oyuncularla birlikte, yaklaşan sürüme ilginin artışı oyunu yeni zirveye taşıdı.

CS:GO uzun zamandır Steam’de popüler bir oyundu, ancak serinin yeni oyununun duyurulmasıyla oyuncu sayısı tavan yaptı. Heyecan, daha önce Steam’in en çok oynanan oyunlar listesinde iki numarada yer alan Dota 2’yi bile geride bıraktı. Yeni oyun CS:GO’ya ücretsiz bir yükseltme olacak ve oyuncuların bir önceki oyundaki envanterlerini taşımalarına izin verecek.

Valve, Counter-Strike 2’nin serinin tarihindeki en önemli teknik yükseltme olacağının sözünü veriyor. Oyunun yeni güncellemeleri ve özellikleri lansmana yakın bir zamanda açıklanacak. Ancak oyuncular sınırlı teste katılarak şimdiden bir ön bakış elde edebiliyor. Bu test süresi boyunca Valve, oyun dünya çapında piyasaya sürülmeden önce oyunda yer alan sorunları çözmek ve oyunu iyileştirmek için test edenlerden geri bildirim alacak.

Counter-Strike 2’deki iyileştirmeler arasında yükseltilmiş ve elden geçirilmiş haritalar, daha iyi görünen grafikler ve fiziksel ortamı daha iyi yansıtacak şekilde yeniden işlenmiş sesler yer alacak. Valve, daha rahat bir dinleme deneyimi ve oyun durumunun daha belirgin bir ifadesini oluşturmak için oyunun seslerini de yeniden dengeliyor.

CS:GO’nun rekor kıran yeni oyuncu sayısı, oyunun süregelen popülerliğinin ve Counter-Strike 2’nin çıkışını çevreleyen müthiş heyecanın önemli bir göstergesi olmuş durumda. Heyecan aylardır devam ediyordu ve şimdi sınırlı test başladığına göre, oyuncular yeni oyunu oynama şansını elde etmek için sabırsızlanıyor.

Counter-Strike 2’nin tam sürümünün çıkmasına az bir süre kala, oyuncu sayısının artmaya devam edeceğine ve oyunun rekorlar kırmaya devam edeceğine şüphe yok.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce CS2’nin genel olarak halka açılmasıyla beraber CS.GO yeni rekorlara yelken açacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!