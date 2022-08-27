Corsair, dünyanın ilk katlanabilir monitörünü duyurdu. XENEON FLEX 45WQHD240 olarak adlandırılan cihaz, büyük bir 45 inç ekrana ve kavisli bir ekran oluşturmak için bükülebilen OLED panele sahip.

Xeneon, esasen klasik 21:9 formatında, 4K çözünürlükte ve 240Hz yenileme hızında çalışan büyük bir ultra geniş monitördür; 0.03 ms tepki süresi, 1000 nit parlaklık ve 1.350.000:1 kontrast.

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Ekran, ekranın ortam ışıklarıyla yansıma oluşturmasını önleyen koruyucu bir katmana sahiptir. Panel, LG tarafından üretilen OLED’dir ve mavi ışık emisyonunu azaltmak ve göz yorgunluğunu en aza indirmek için Düşük Mavi Işık teknolojisine sahiptir. Ayrıca model, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium özelliklerini destekler.

Cihazın öne çıkan özelliği, ekranı tam anlamıyla katlayabilmesidir. Arka kısımda ekranı esnetmenize ve Xeneon’u kavisli bir 800R monitöre dönüştürmenize izin veren bir mekanizma var. Fabrikada düz bir monitörden bahsediyoruz, ancak kullanıcılar kavisli bir ekranın keyfini çıkarmak ve kullanımını iyileştirmek için ekranı bükebilir ve iş, oyunlar vb. için daha uygun bir görüş alanı oluşturabilir.

Şimdilik Corsair XENEON FLEX 45WQHD240’ın belirlenmiş bir çıkış tarihi veya fiyatı yok, ancak Almanya’da Gamescom 2022’de sergilendi.

Kaynak: Wccftech