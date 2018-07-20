Corsair H100i Pro tanıtıldı

Hazır sıvı soğutma konusunda birçok ürünü olan Corsair, 240mm boyutundaki radyatörleri barındıran H100 serisini yeniledi. Ailenin yeni üyesi Corsair H100i Pro kozmetik yenilikler yanında montaj ve kullanıma yönelik ufak yenilikler de içeriyor.

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Corsair H100i Pro’nun özellikleri neler?

H100i serisinin önceki ürünlerinden farklı olarak CPU bloğunun RGB aydınlatmaya sahip olduğu H100i Pro, düşük ses seviyesine sahip manyetik levitasyon teknolojili ML120 serisi fanlar ile geliyor. Corsair’in birçok ürünü ile uyumlu olan iCue yazılımı ile hem fan hem de pompa hızı kontrol edilebilen soğutma kiti istendiği durumda fanlarını çalıştırmadan sıfır ses ile çalışmaya devam ediyor.

LGA 1150 serisi tüm soketler ve LGA2011-2066 soket Intel işlemcilere destek veren kit aynı zamanda AM2, AM3, AM4 soket AMD işlemcileri de destekliyor.

Aletsiz montaj ile kolayca kurulabildiği söylenen H100i Pro’nun 5 yıl üretici garantisi var.

Corsair H100i Pro çıkış tarihi ve fiyatı

Tedarik sürecine giren soğutma kitinin en yakın zamanda raflardaki yerini alması bekleniyor. H100i Pro’nun fiyatı ise 140$ olarak listelenmiş durumda.