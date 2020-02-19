Coronavirüs etkisi: Apple üretimini Tayvan’a taşıyor

Daha önceki haberimizde duyurduğumuz üzere; Apple şuanda iPhone 12 modeline uygun bir 5G modülü üretebilmek için zorlu bir süreç içerisine girdi. Eğer daha önceki haberimizi okumadıysanız bu yazıya devam etmeden önce aşağıdaki linkte bulunan haberimizi okumanızı tavsiye ediyoruz; neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Sızıntılar üzerine ortaya çıkan ve Apple’ın iPhone 12 modeli için uygun bir 5G modülü üretebilmek adına girişimlere başladığı haberine ulaşmak için buraya tıklayın.

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Apple kendi 5G modülünü üreterek ne yapmaya çalışıyor?

Eğer Apple kendi 5G modülünü başarılı bir şekilde üretebilirse bunun Apple için ciddi kazançları olacak. Dilerseniz bunların madde madde üstünden geçelim.

1 – İş dünyasının gözünden bakarsak eğer Apple kendi 5G modülünü üretebilirse şirkete ciddi anlamda değer katacak. Qualcomm’un silip süpürdüğü bir pazarda ona rakip olarak bir anda ortaya çıkıp ciddi bir pazar payı ve haliyle de nakit parayı cebe indirecek.

2 – Eğer girişim başarılı olursa Apple kendi 5G modülünü üretebildiği için bu pahalı donanıma yüksek ücretler ödeyerek Qualcomm’dan satın almasına gerek kalmayacak. Bu da cihaz başına düşen maliyeti ciddi oranda aşağı çekecek.

3 – Apple’ın en meşhur olduğu konu olan donanım ve yazılım optimizasyonu konusunda Apple’ın eline bir silah daha geçecek. Qualcomm donanımına yazılım uydurmaya çalışmak yerine kendi 5G modülleri ve yazılımları arasında istediği değişiklikleri istediği şekilde yapabilecek.

4 – Elindeki donanımın bütün bilgilerine sahip olduğu için modülün neler yapıp yapamayacağını net bir şekilde belirleyerek 5G’de donanımın limitlerini zorlayabilecek. Qualcomm birçok spesifik detayı markalarla paylaşmadığı için Qualcomm’un 5G modülünün limitlerini markalar bilmiyor.

5 – Apple kendi 5G modülünü geliştirmek ve optimize etmek için Apple tarafından yapılan bütün güncellemeler kullanıcılara anında sunulabilecek. Örneğin bu konu hala Android’in kanayan yarası.

6 – iPhone 12’de yaratmak istediği tasarımı kullanabilmek için önünden engeller kalkacak. Ne olduğunu net olarak bilmediğimiz bu radikal tasarımı kullanıcıların beğenisine sunabilecek.

Bu kadar avantaja baktığımızda gerçekten çok akıllıca bir hamle gibi duruyor değil mi! Peki ya işler yolunda gitmezse ve Apple başarısız olursa?

Apple için olası kötü senaryolar neler?

Eğer Apple başarısız olursa yüzleşmesi gereken bazı kötü senaryolar mevcut. Gelin bunları da maddeler halinde sıralayalım.

1 – Ciddi bir maddi kayıp oluşabilir. Bu kayıp Apple’ı ne kadar sarsar bilmiyoruz ama hiçbir şirketin kaybetmek istemeyeceği miktarlar havaya savrulup boşa gidebilir.

2 – Eğer proje iPhone 12’nin çıkış tarihine kadar yetişmezse Apple son anda Qualcomm’un 5G modülüne dönmek zorunda kalabilir. Bu da piyasaya tanıtmak istediği yeniliklerinin ertelenmesi anlamına gelir. Unutmayın teknoloji dünyasında bir yeniliği en erken sunan şirket olmak her zaman büyük bir prestij getirir.

3 – Süreç içindeki maliyetler ve son anda Qualcomm’la anlaşmaya varılmaya çalışılması gibi durumlar şirket için yıpratıcı süreçler olabilir ve şirket içinde taşlar yerinden oynayabilir.

4 – En önemli negatif etki de biz kullanıcılar için cihazların fiyat artışı olacaktır. Şirket bazı maliyetleri sübvanse edebilmek için iPhone 12 fiyatlarını bir miktar artırmak zorunda kalabilir.

Siz Apple’ın bu girişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu riskler bu getirilere değer mi? Lütfen yorumlarda belirtin.