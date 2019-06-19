Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage piyasaya çıkıyor

Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage hepsi bir arada (AIO) sıvı CPU soğutucusu piyasaya çıkıyor. Cooler Master’ın Pro bileşen serisinin bir parçası olarak, ML240P Mirage, kullanıcı deneyimini hem termal performansta hem de muhteşem RGB aydınlatmasında yükseltiyor.

Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage özellikleri

Şeffaf bir pompa kapağına sahip bu AIO, kullanıcılara işletim pervanesinin açık bir görünümünü sunuyor. Pompanın iç kenarı etrafındaki 8 adreslenebilir RGB (ARGB) LED ile birleştiğinde, ML240P Mirage kullanıcıları etkileyici bir ışık şovu ile karşılıyor.

ML240P Mirage üzerindeki tüm LED’ler, şimdi bu AIO için özel olarak tasarlanmış yeni Mirage modu da dahil olmak üzere, Cooler Master’ın Aydınlatma Kontrol yazılımı ile kontrol edilebilir. MasterLiquid ML240P Mirage için özel olarak tasarlanan fanlar kare bir çerçeveye sahiptir. Fan kanatlarına dış bilezik eklenerek fan kanatları birleştirilmiştir. Bu birleştirme sayesinde fanın bozulma oranı düşürülürken, daha sessiz ve daha iyi soğutma imkanı sağlanmıştır. Fanlar aynı zamanda 8 adet ARGB LED ışık ile donatılmış olarak geliyor. Cooler Master, en yeni nesil CPU’lar ile uyumlu olması için ML240M Mirage ile hem Intel hem de AMD braketlerini birlikte gönderiyor. Ek olarak, ayrı bir satın alma ihtiyacını ortadan kaldırmak için aksesuar çantasında

bir adet TR4 braketi de dahil edilmiştir. Bu sayede ML240P Mirage piyasada ki tüm işlemciler ile uyumlu hale getirilmiş

oluyor.

ML240P Mirage ile gelen ARGB kontrolcü, yeni aydınlatma modlarını ve aydınlatma kontrolünü kolaylaştırmak ve uyumsuz anakartlar ile bu aydınlatma efektlerinin control edilmesi sağlanmıştır. Bunun yanında ML240P Mirage ASUS, MSI, ASRock gibi bir çok ana anakart üreticisinin yazılımı ile uyumludur.