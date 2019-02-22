Computer Society Congress 2019 8 Mart’ta başlıyor

IEEE Computer Society(CS), lEEE’nin yazılım, programlama ve donanım gibi bilgisayar mühendisliği konularıyla ilgilenen alt topluluğudur. 100,000’den fazla üyesi ile dünyanın bilgisayar alanındaki en büyük mesleki ve teknik kuruluşudur. Dünya çapında geliştirilen bilgisayar bilimleri ve mühendislik standartlarının %40’ını belirleyen bir otorite konumundadır. Düzenlediği etkinlik ve seminerlerle akademisyenlerin, mühendislerin, bilgisayar bilimcilerin, öğrencilerin ve bilişim meraklısı pek çok insanın bu konuda kendilerini geliştirmesini amaçlamaktadır.

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Mobil oyun dünyasına girmeye hazır olun!

IEEE Hacettepe Üniversitesi Computer Society Chapter olarak “İnovasyon, İlham Verme, İş Birliği” gibi kavramları kendimize ilke edindiğimiz gibi düzenlediğimiz eğitimler, proje çalışmaları, teknik gezi ve seminerlerin yanı sıra IEEE Türkiye Computer Society’nin IEEE Turkey Computer Society Congress – CSCON etkinliğine ev sahipliği yapmaktayız. CSCON’19 uluslararası düzeyde bir etkinlik olacak şekilde ilk günü (8 Mart) Ankara’nın en büyük salonlarından biri olan; 3000 kişi kapasiteli fuaye alanına sahip, 8 adet toplantı salonu bulunan ve 2.500 kişilik konferans salonuna sahip Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kültür Kongre Merkezinde yapacak şekilde ikinci ve üçüncü (9-10 Mart) gününde ise teknik eğitimlerin rahatlıkla yapılacağı 200-250 kişi kapasiteli 20 adet dersliklerden oluşan Hacettepe Üniversitesi Yıldız Amfi binası ve ortalama 150 kişi kapasiteli 10 derslikten oluşan Elektrik Elektronik Mühendisliği bölüm binasında devam etmesi planlanmıştır.

IEEE Türkiye Computer Society – UncoSoft Bilişim ortaklığıyla IEEE Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Kolu ev sahipliğinde CSCON’ 19 da gerçekleştirilecek olan 9PM Football Managers Game Jame etkinliği ile birçok geliştiriciye ulaşılacak.

Sen de 6-7-8 Mart tarihlerinde birçok geliştirici ile aynı anda 48 saat boyunca oyun yapmaya ne dersin? Game Jam’de temamız, birçok yerden bir araya gelen yetenekli ekiplerle birlikte 48 saat boyunca çalışırken, 9PM Football Managers’ın antrenman modunda kullanılmak üzere oyunlar geliştirmektir. Game Jam sonunda seçilen oyunlar, binlerce kullanıcısı olan 9PM’in antrenman oyunlarından birisi olacak ve oyun Credits bölümünde ekibe atfedilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru formu için https://www.uncosoft.com/gamejam

9PM Football Managers Game Jam başvuruları için son gün 1 Mart!