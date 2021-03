Coming 2 America 2021’in en iyi çıkış yapan internet filmi oldu!

The Last of Us dizisinde Joel karakteri için oyuncu seçimi tamamlandı. Başarılı oyuncu Pedro Pascal dizide Joel karakterini canlandıracak.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Huawei, oyun konsolu ve oyuncu dizüstü bilgisayarı üzerinde çalışıyor!

reklam

Pedro Pascal The Last of Us dizisinde Joel olacak!

Oyun dünyası ile televizyon dünyası kesişmeye devam ediyor. Birçok başarılı yapımın ekranlara uyarlandığı şu günlerde yine heyecan verici bir yapım için geri sayıma geçtik. Başarılı oyun serisi olan The Last of Us bildiğiniz üzere dizi olacak. HBO yapımı dizi için oyuncu seçimleri de şimdiden konuşuluyor. Özellikle hikayenin başrolleri Joel ve Ellie‘yi kimin oynayacağı merakla beklenirken, ilk belirtiler ortaya çıktı. Oyunun yönetmenliğini yapan Neil Druckmann, Pedro Pascal‘ın Joel‘i canlandıracağını resmen duyurdu.

14 Şubat yaklaşıyor fakat hediyeniz mi yok? Sizler için oluşturduğumuz akıllı saat ve bileklik listelerine Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!

reklam

Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

Star Wars: The Mandalorian dizisi ile adından söz ettiren başarılı oyuncu, şimdide Joel karakteriyle bizleri karşılayacak. Ayrıca dizide Ellie karakterini kimin canlandıracağı da belli oldu. Karakteri başarılı oyuncu Bella Ramsey canlandıracak. Oyun dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan yapım, adından söz ettirmek istiyor. Çıkış tarihi belli olmayan dizi, oldukça yüksek beklentilere sahip. Bununla birlikte bir kitaptan uyarlama olan oyunun dizisinin, hangi dönemde geçtiği henüz bilinmiyor. Ancak senarist Craig Mazin dizide hikaye olarak oyuncuların tecrübe etmediği anlara odaklanacaklarını belirtti. Bakalım The Last of Us yüksek beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.