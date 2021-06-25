HarmonyOS İşletim Sistemi ve 120Hz Ekranıyla MatePad 11 Ön Satışa Açıldı

Huawei, son dönemlerde tabletleriyle öne çıkan markalardan biri haline gelmiş durumdaydı. Huawei’nin tablet ailesine yeni katılacak olan MatePad 11 modeli de, 120 Hz tazeleme hızıyla akıcı görseller sunabilen yeni bir ekrana sahip. Ayrıca MatePad 11 ile ilgili en büyük merak konusu da, HarmonyOS ile gelecek olması. Huawei MatePad 11 an itibariyle Huawei Online Mağaza üzerinden ülkemizdeki kullanıcılar için ön satışa sunuldu.

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MatePad 11 neler sunuyor?

Yeni nesil akıllı cihazlar için ve aynı zamanda IOT ekosistemi sunabilmek tasarlanan HarmonyOS 2.0, Huawei MatePad 11’in bünyesinde de kullanıcılara sunuluyor. MatePad ayrıca, kalem üzerinden kullanım yapmak isteyenler için de M Pencil’in 2. nesil modeli ile de uyumlu. 2. nesil M Pencil, 2 ms’ye kadar düşük bir giriş gecikmesiyle kalem hareketlerine duyarlı olduğu ve hızlı reaksiyon gösterebildiği için tüketicilere daha doğal hissiyata sahip bir el yazısı deneyimi sunuyor.

Huawei’nin yeni tabletinin en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de görsel tarafta. Cihazda kullanılan panel 120 Hz yenileme hızını destekleyebiliyor. Böylelikle cihaz içi arayüz kullanımları veya web kullanımı gibi herhangi bir konuda cihazın yumuşak geçişlerini görebilmeniz mümkün. Bu da, kullanım keyfini artırmasının yanı sıra; gözünüzün daha az yorulmasına da yardımcı oluyor ve daha sağlıklı bir kullanım gerçekleştirmeniz mümkün hale geliyor. Ek olarak kullanıcılar, yüksek kare hızlı videolar ve oyunlarda detayları daha rahat yakalayabiliyorlar. Yüksek ekran yenileme hızıyla tablet, aynı zamanda son derece duyarlı bir el yazısı girişi sağlıyor. Kare hızı uyarlama teknolojisi de gerekmeyen durumlarda ekran tazeleme hızını aşağı çekerek kullanıcıların daha uzun pil ömrüne ulaşabilmesine yardımcı oluyor.

Ekranda hem geniş renk gamutu hem de TÜV sertifikası mevcut

Ekranda sadece yenileme hızı düşünülmemiş, aynı zamanda panel kalitesine de önem verilmiş. DCI-P3 renk gamını destekleyen yeni Huawei MatePad 11 ile hem görüntüler hem de videolarda canlı görüntüler sunabilmek amaçlanmış. Huawei MatePad 11, geniş renk gamutuna ek olarak; kullanıcıların göz yorgunluğuna neden olan başlıca faktörlerden ikisi olan mavi ışığa ve titremeye maruz kalmayı da minimum seviyelere indirmeyi amaçlıyor. Zaten kullanılan panel de bu amaç doğrultusunda seçilmiş ve cihaz, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü) ve TÜV Rheinland Flicker Free sertifikalarını almaya da hak kazanmış. Bu sayede tablet üzerinde uzun zaman boyunca çalıştıktan sonra bile gözlerinizin korunması sağlanmış.

MatePad 11, Bottom Dock sayesinde kullanıcıların uygulamalarını zahmetsizce kolayca bulabilmeleri için en sık ve en son kullanılan uygulamaları gösteriyor. Yeni Hizmet Widget’ları da ayrıca hava durumu, döviz pariteleri gibi gerçek zamanlı bilgileri görüntüleyerek; anlık verilerin güncel bir şekilde kullanıcı takibinde olmasını sağlıyorlar. Ayrıca kullanıcıların uygulamaları kendileri başlatmadan belirli uygulama özelliklerine erişmesine de izin verilmiş. Cihazdaki açık widget’lar herhangi bir yere yerleştirilebilir ve ayrıca kullanıcıların cihazlarını tercihlerine göre kişiselleştirmeleri için tamamen özelleştirilebilir olarak bırakılmış.

Çoklu Ekran İş Birliği yeni MatePad 11’de yine unutulmamış

Huawei’yi Huawei yapan detaylardan biri de, ekosistem hamleleriyle geniş yelpazede birçok ürünü iş birliği içinde kullanmaya fırsat vermesi. Özellikle de Çoklu Ekran İş Birliği (Multi Screen Collaboration) ile Huawei, tek bir cihaz üzerinden bütün cihazlarınızı kontrol edebilme imkanı sağlıyor. Bu teknoloji yine MatePad 11’de de kullanıcılara sunulmuş durumda.

Çoklu Ekran İş Birliği artık tablet ve PC etkileşimlerini destekleyerek; cihazların yeni yöntemlerle birlikte çalışmasını sağlayan üç ayrı mod sunuyor. Ayna modu, kullanıcıların PC ekranını tablete yansıtmasını sağlayarak, tableti hızlı eskizler ve hassas kaligrafi işleri üretmek için Huawei M Pencil ile eşleştirilebilen bir çizim tablasına dönüştürüyor. Ofis çalışanları, Genişletme Modundan yararlanarak ve tabletlerini PC için ikinci bir ekran gibi kullanarak; çalışmak için daha da fazla ekran alanına sahip olabiliyorlar. İş Birliği Modu, HarmonyOS 2.0 ve Windows arasında gerçek platformlar arası etkileşimleri mümkün kılarak, kullanıcıların metin, resim ve belge gibi içerikleri bağlı cihazlar arasında basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle aktarmalarına olanak tanımakta.

Çoklu Ekran İşbirliğinin yanı sıra, yeni Çoklu Pencere özelliği aynı anda dört adede kadar uygulamanın görüntülenmesini destekliyor. Gerektiğinde kolay erişim için de yüzen pencereler App Bubble’a yerleştirilebiliyor. Yenilenen App Multiplier, iki pencerede paralel ve bağımsız işlemleri destekleyen yeni Pencere Kilidi özelliği sayesinde iki görevin tek bir uygulamada ayrı ayrı çalışmasını sağlıyor. Örneğin, bir alışveriş uygulaması kullanırken iki ürün için birer pencere açıp karşılaştırabilirsiniz. Veya sol pencerede bir e-posta yazabilir ve sağ pencerede anlık mesajlara yanıt vererek iş verimliliğinizi artırabilirsiniz. Haziran 2021 itibarıyla yaklaşık 4.000 uygulama, tabletlerdeki kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için App Multiplier’ı benimsedi.

Huawei, MatePad 11’de ses deneyimine de önem veriyor

Sadece ekran ve yazılım özellikleriyle sınırlı kalmak istemeyen MatePad 11, dört kanallı geniş genlikli dört hoparlörü ile ses deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. MatePad 11’deki ses sistemi, Harman/Kardon bünyesindeki uzman ses mühendisleri ile tasarlanmış durumda.

Qualcomm Snapdragon 865 işlemciye sahip Huawei MatePad 11, 24 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak. Sadece tablet olarak 4.299 TL, kalem ve klavye ya da klavye yerine kılıf seçeneği ile birlikte 4.999 TL fiyat etiketleriyle ön satışa sunuldu. Huawei MatePad 11’de ayrıca 50 TL ön ödemeye, 150 TL ek indirim ve vade farksız 4 taksit imkanı da sunuluyor.