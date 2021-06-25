Tablet/Notebook/Laptop
HarmonyOS İşletim Sistemi ve 120Hz Ekranıyla MatePad 11 Ön Satışa Açıldı
Huawei, son dönemlerde tabletleriyle öne çıkan markalardan biri haline gelmiş durumdaydı. Huawei’nin tablet ailesine yeni katılacak olan MatePad 11 modeli de, 120 Hz tazeleme hızıyla akıcı görseller sunabilen yeni bir ekrana sahip. Ayrıca MatePad 11 ile ilgili en büyük merak konusu da, HarmonyOS ile gelecek olması. Huawei MatePad 11 an itibariyle Huawei Online Mağaza üzerinden ülkemizdeki kullanıcılar için ön satışa sunuldu.
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İçindekiler
MatePad 11 neler sunuyor?
Yeni nesil akıllı cihazlar için ve aynı zamanda IOT ekosistemi sunabilmek tasarlanan HarmonyOS 2.0, Huawei MatePad 11’in bünyesinde de kullanıcılara sunuluyor. MatePad ayrıca, kalem üzerinden kullanım yapmak isteyenler için de M Pencil’in 2. nesil modeli ile de uyumlu. 2. nesil M Pencil, 2 ms’ye kadar düşük bir giriş gecikmesiyle kalem hareketlerine duyarlı olduğu ve hızlı reaksiyon gösterebildiği için tüketicilere daha doğal hissiyata sahip bir el yazısı deneyimi sunuyor.
Huawei’nin yeni tabletinin en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de görsel tarafta. Cihazda kullanılan panel 120 Hz yenileme hızını destekleyebiliyor. Böylelikle cihaz içi arayüz kullanımları veya web kullanımı gibi herhangi bir konuda cihazın yumuşak geçişlerini görebilmeniz mümkün. Bu da, kullanım keyfini artırmasının yanı sıra; gözünüzün daha az yorulmasına da yardımcı oluyor ve daha sağlıklı bir kullanım gerçekleştirmeniz mümkün hale geliyor. Ek olarak kullanıcılar, yüksek kare hızlı videolar ve oyunlarda detayları daha rahat yakalayabiliyorlar. Yüksek ekran yenileme hızıyla tablet, aynı zamanda son derece duyarlı bir el yazısı girişi sağlıyor. Kare hızı uyarlama teknolojisi de gerekmeyen durumlarda ekran tazeleme hızını aşağı çekerek kullanıcıların daha uzun pil ömrüne ulaşabilmesine yardımcı oluyor.
Ekranda hem geniş renk gamutu hem de TÜV sertifikası mevcut
Ekranda sadece yenileme hızı düşünülmemiş, aynı zamanda panel kalitesine de önem verilmiş. DCI-P3 renk gamını destekleyen yeni Huawei MatePad 11 ile hem görüntüler hem de videolarda canlı görüntüler sunabilmek amaçlanmış. Huawei MatePad 11, geniş renk gamutuna ek olarak; kullanıcıların göz yorgunluğuna neden olan başlıca faktörlerden ikisi olan mavi ışığa ve titremeye maruz kalmayı da minimum seviyelere indirmeyi amaçlıyor. Zaten kullanılan panel de bu amaç doğrultusunda seçilmiş ve cihaz, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü) ve TÜV Rheinland Flicker Free sertifikalarını almaya da hak kazanmış. Bu sayede tablet üzerinde uzun zaman boyunca çalıştıktan sonra bile gözlerinizin korunması sağlanmış.
MatePad 11, Bottom Dock sayesinde kullanıcıların uygulamalarını zahmetsizce kolayca bulabilmeleri için en sık ve en son kullanılan uygulamaları gösteriyor. Yeni Hizmet Widget’ları da ayrıca hava durumu, döviz pariteleri gibi gerçek zamanlı bilgileri görüntüleyerek; anlık verilerin güncel bir şekilde kullanıcı takibinde olmasını sağlıyorlar. Ayrıca kullanıcıların uygulamaları kendileri başlatmadan belirli uygulama özelliklerine erişmesine de izin verilmiş. Cihazdaki açık widget’lar herhangi bir yere yerleştirilebilir ve ayrıca kullanıcıların cihazlarını tercihlerine göre kişiselleştirmeleri için tamamen özelleştirilebilir olarak bırakılmış.
Çoklu Ekran İş Birliği yeni MatePad 11’de yine unutulmamış
Huawei’yi Huawei yapan detaylardan biri de, ekosistem hamleleriyle geniş yelpazede birçok ürünü iş birliği içinde kullanmaya fırsat vermesi. Özellikle de Çoklu Ekran İş Birliği (Multi Screen Collaboration) ile Huawei, tek bir cihaz üzerinden bütün cihazlarınızı kontrol edebilme imkanı sağlıyor. Bu teknoloji yine MatePad 11’de de kullanıcılara sunulmuş durumda.
Çoklu Ekran İş Birliği artık tablet ve PC etkileşimlerini destekleyerek; cihazların yeni yöntemlerle birlikte çalışmasını sağlayan üç ayrı mod sunuyor. Ayna modu, kullanıcıların PC ekranını tablete yansıtmasını sağlayarak, tableti hızlı eskizler ve hassas kaligrafi işleri üretmek için Huawei M Pencil ile eşleştirilebilen bir çizim tablasına dönüştürüyor. Ofis çalışanları, Genişletme Modundan yararlanarak ve tabletlerini PC için ikinci bir ekran gibi kullanarak; çalışmak için daha da fazla ekran alanına sahip olabiliyorlar. İş Birliği Modu, HarmonyOS 2.0 ve Windows arasında gerçek platformlar arası etkileşimleri mümkün kılarak, kullanıcıların metin, resim ve belge gibi içerikleri bağlı cihazlar arasında basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle aktarmalarına olanak tanımakta.
Çoklu Ekran İşbirliğinin yanı sıra, yeni Çoklu Pencere özelliği aynı anda dört adede kadar uygulamanın görüntülenmesini destekliyor. Gerektiğinde kolay erişim için de yüzen pencereler App Bubble’a yerleştirilebiliyor. Yenilenen App Multiplier, iki pencerede paralel ve bağımsız işlemleri destekleyen yeni Pencere Kilidi özelliği sayesinde iki görevin tek bir uygulamada ayrı ayrı çalışmasını sağlıyor. Örneğin, bir alışveriş uygulaması kullanırken iki ürün için birer pencere açıp karşılaştırabilirsiniz. Veya sol pencerede bir e-posta yazabilir ve sağ pencerede anlık mesajlara yanıt vererek iş verimliliğinizi artırabilirsiniz. Haziran 2021 itibarıyla yaklaşık 4.000 uygulama, tabletlerdeki kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için App Multiplier’ı benimsedi.
Huawei, MatePad 11’de ses deneyimine de önem veriyor
Sadece ekran ve yazılım özellikleriyle sınırlı kalmak istemeyen MatePad 11, dört kanallı geniş genlikli dört hoparlörü ile ses deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. MatePad 11’deki ses sistemi, Harman/Kardon bünyesindeki uzman ses mühendisleri ile tasarlanmış durumda.
Qualcomm Snapdragon 865 işlemciye sahip Huawei MatePad 11, 24 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak. Sadece tablet olarak 4.299 TL, kalem ve klavye ya da klavye yerine kılıf seçeneği ile birlikte 4.999 TL fiyat etiketleriyle ön satışa sunuldu. Huawei MatePad 11’de ayrıca 50 TL ön ödemeye, 150 TL ek indirim ve vade farksız 4 taksit imkanı da sunuluyor.
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Donanım
Windows 10’lu HP HP 245 G8 – 27J57EA İncelemesi | Güvenilir Performans Cihazı!
Windows 10 İşletim Sistemi Yüklü HP 254 G8 incelemesiyle karşınızdayız. Baştan belirtmeliyiz ki tam bir fiyat performans ürünü olarak karşılıyor kullanıcıları. İnce çerçevelerine eşlik eden şık kasasıyla gerek güvenlik kanadında gerek performans kanadında oldukça verimli bir cihaz. Hadi şimdi HP 245 G8 – 27J57EA ’nın güçlü ve güvenilir bir iş istasyonu olmasını sağlayan özelliklerini yakından inceleyelim.
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İçindekiler
HP 245 G8 – 27J57EA ÖZELLİKLERİ:
• Koyu Kül Grisi Rengi
• 1.47 kg Ağırlık
• 32,4 cm genişlik x 22,59 cm dikey genişlik x 1,99 cm yükseklik
• 14 İnç Full HD IPS Ekran
• Parlama Önleyici Kaplama
• 250 Nite Varan Parlaklık
• NTSC Renk Gamutunun %45’ini Destekleme özelliğine sahip.
• HP True Vision Destekli 720 p çözünürlüğünde Kamera
• Çoklu Dokunma Hareketlerini Destekleme Özellikli Touchpad
• Stereo hoparlörler, tümleşik dijital mikrofon
• Wifi 5 Desteği
• Bluetooth 4.2 desteği
Orijinal Yazılım Avantajları;
Windows 10 ile tüm yazılım güncelleştirmelerini anında almak ve saldırılara karşı güncel kalmak önem kazanıyor. Çünkü;
• Kullanıcılar için online alışverişin daha da arttığı bugünlerde kimlik, kredi kartı, şifre vb. nin güvenliği için çok kritik. Her geçen gün online ortamların kullanımı ve dolayısıyla alışveriş oranı da artarken, kullanıcılar da Kimlik, kredi kartı ve banka bilgileri çalınma riski ile daha çok karşı karşıya. • Bilgisayarda tuttuğunuz her türlü dosya ve bilginin güvenliğini sağlama ,bilgilerin kaybedilmesini ya da dışardan erişimini engellenmesi için
• Uzaktan çalışmanın daha çok arttığı bugünlerde nereden çalışıyor olursanız olun performansı artırıp, güvenliği sağlamak için Cihazın Windows 10’a sahip olmasının avantajlarından biri de kesintiye uğramadan ve takılmadan yüksek performans sunuyor.
Hp 254 G8, iş yoğunluğunuza ayak uyduracak daha uzun süre kullanım ömrü sunan mobilite bir performans cihazı. Yani şöyle betimleyebiliriz. Orijinal yazılıma sahip bir cihaz satın alarak tüm riskleri ortadan kaldırabilir ve güvenle cihazınızı kullanabilirsiniz.
DONANIM Özellikleri;
• AMD Ryzen 3 3250U
• AMD Radeon Grafik Kartı
• 8 GB RAM
• 256 GB SSD
• 45 W/h Lityum İyon Pil Harici Güç Adaptörü
BAĞLANTI PORTLARI;
• 1 Adet Type C
• 1 Adet SD kart Okuyucu
• 2 Adet Type A USB
• 1 Adet HDMI Bağlantı Portu
• 3.5 mm’lik Kulaklık Girişi
• RJ45 Bağlantı Portu
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Genel
Yeni iPad Mini modelinin tasarımı ortaya çıktı!
Apple‘ın yeni tablet modeli iPad Mini’nin tasarımı ortaya çıktı. İşte 6.Nesil iPad Mini modelinin tasarım detayları…
Apple‘ın sevilen tableti iPad Mini’nin yeni modeli karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Apple tarafından bu sene piyasaya sürülmesi beklenilen yeni iPad Mini modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Bugün güvenilir bir kaynaktan gelen sızıntı ile 6.Nesil iPad Mini’nin tasarımı ortaya atıldı. Bu tasarım direkt olarak Apple’dan sızdırılmış bir tasarım değil. Ancak yeni iPad Mini‘nin tasarımının hemen hemen aynısı olduğu söyleniliyor. Gelin 6.Nesil iPad Mini hakkında ortaya atılan bilgilere hep birlikte göz atalım.
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6.Nesil iPad Mini’nin tasarım özellikleri!
Yeni iPad Mini‘nin ilk olarak boyutuna göz atacak olursak cihaz boyut olarak eski modeli ile hemen hemen diyebiliriz. 206.3 x 137.8 x 6.1 mm ölçülerinde olduğu söylenilen 6.Nesil iPad Mini‘nin genişlik anlamında bir önceki modelden 3mm‘lik bir fark ile ayrıldığını görüyoruz. Ancak bu değer iki cihaz arasında çok büyük farklılıklar oluşturmuyor.
Cihazın boyutlarının ardından tasarımına gelecek olursak bu sefer yuvarlak kasa tasarımının tamamen ortadan kaldığını görüyoruz. iPhone 5 modellerinden beri özlenilen köşeli tasarım, iPhone 12 ile birlikte tekrar kullanıcılar ile buluşmuştu. Şimdi 6.Nesil iPad Mini’de köşeli tasarım ile geliyor gibi gözüküyor. Gelen sızıntılara göre tasarımsal anlamda yeni iPad Mini tıpkı iPhone 12 serisinde olduğu gibi köşeli tasarım ile birlikte geliyor.
Ekran tarafındaki sızıntılara bakacak olursak söylentilere göre yeni iPad Mini ortalama 8.5 inç civarında bir ekran boyutuna sahip olacak. Ayrıca önceki iPad Mini modellerindeki gibi Touch ID’yi üzerinde taşıyan bir Home tuşu bulunmayacak. Parmak izi sensörünü Android telefonlardan aşina olduğumuz güç tuşuna entegre eden Apple, bu sayede hem ekrana gömülü parmak izi sensörü kullanmıyor, hem de cihazın ekranı üzerinde herhangi bir tuşa yer vermiyor.
Yeni iPad Mini’nin diğer özellikleri!
Gelen sızıntılara göre yeni iPad Mini Apple A14 yonga setinden gücünü alacak. 5G bağlantı desteği sunacak olan 6.Nesil iPad Mini, gümüş, siyah ve altın renk seçeneklerine sahip olacak. Apple’ın yenilenen ve ufalan Apple Pencil akıllı kalemini destekleyecek olan iPad Mini‘nin Lightning girişinden de vazgeçtiği görünüyor. Şarj ve dosya aktarımı için yıllardır Lightning girişini kullanan Apple, bu modelde Lightning’den vazgeçmiş gibi gözüküyor. Keza gelen sızıntılara göre 6.Nesil iPad Mini alt kısmında USB-C girişi taşıyor. 6.Nesil iPad Mini’yi diğer modellerden ayıran özellikler arasında yeni hoparlörler de var. Gelen sızıntılara göre önemli ölçüde iyileştirildiği söylenilen hoparlörler diğer iPad Mini modellerinden kat kat daha iyi performans sunacak.
Apple tarafından bu sene tanıtılacak olan yeni iPad Mini hakkında bilinenler şimdilik böyleydi. Genel olarak baktığımızda iPad Mini eski nesillerden tasarım ve boyut olarak büyük farklar taşımasa da, teknik özellik ve donanım tarafında daha çağdaş ve yenilikçi bir model gibi duruyor. Özellikle genellikle Android cihazlarda bulunan USB-C girişinin bu cihazda bulunması artık Apple daha güçlü bir firma olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Bakalım iPad Mini daha ne gibi yeni özellikler ile karşımıza çıkacak.
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Tablet/Notebook/Laptop
Huawei, HarmonyOS 2 işletim sistemli yeni tableti MatePad Pro’yu tanıttı
Huawei, HarmonyOS 2 işletim sistemiyle donatılan ve güncellenen özelliklere sahip yeni Huawei MatePad Pro modelini tanıttı. Yeni nesil akıllı cihazlar için tasarlanan HarmonyOS 2, Huawei MatePad Pro’nun da bünyesinde yer alacak ve cihazı yepyeni işlevlerle güçlendirecek gibi gözüküyor. Ayrıca Yeni MatePad Pro, Alt Bağlantı İstasyonu ve Hizmet Widget’ları ile kullanıcılara önemli bilgileri daha verimli bir şekilde görüntüleyebilmeleri için yeni yollar sağlıyor.
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İçindekiler
Huawei MatePad Pro neler sunuyor?
Huawei’nin yeni tableti, çeşitli yaratıcılık ve üretkenlik kullanım durumlarını destekleyebilen bir akıllı ekosistem oluşturmak için akıllı telefonlardan PC’lere ve akıllı TV’lere kadar diğer cihazların yeteneklerini kullanabilme potansiyeline sahip. Huawei MatePad Pro, Kirin 9000E ve %90 ekran-gövde oranı, milyonda bir kontrast oranı ve DCI-P3 geniş renk gamutu desteği ile gelen 12,6 inç OLED FullView ekrana sahip. Yeni geliştirilen App Multiplier ve Çoklu Pencere özellikleri de, çoklu görevleri daha rahat yerine getirebilmeyi sağlıyor ve Huawei’nin tablet uygulamalarında yatay modun geliştirilmesini destekliyor. Lansmanda Huawei ayrıca, kullanıcıların ilhamlarını yakalamalarına yardımcı olan daha akıllı ve daha doğal etkileşimli deneyimler sunan Huawei M-Pencil’ın (2. nesil) tanıtımını da yaptı.
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu COO’su Kevin Ho, ürün lansmanı sırasında, “Yeni Huawei MatePad Pro, kullanıcılara daha üretken ve yaratıcı olmaları için ilham verecek mükemmel bir araç. Yeni HarmonyOS 2 ile kullanıcılar, uygulamalardan ve hizmetlerden tamamen yeni yollarla yararlanabilir ve her zamankinden daha akıllı çalışabilirler” açıklamasını yaptı.
MatePad Pro’da kullanılan 12,6 inç OLED FullView ekran profesyonel monitörlerle yarışabilecek düzeyde
Huawei MatePad Pro, daha önce de belirttiğimiz gibi 12,6 inç OLED FullView ekrana sahip. Fakat bu ekranın, kağıt üstünde gözükenden çok daha fazlasına sahip olduğunu söylemek mümkün. 16:10 en boy oranı ve yalnızca 5,6 mm inceliğindeki dar çerçeveleriyle ekran, %90 ekran-gövde oranı sunuyor. Cihazda kullanılan OLED FullView ekran ayrıca milyonda bir yüksek kontrast oranını ve geniş DCI-P3 renk gamını destekleyerek daha iyi tanımlanmış ve gerçeğe yakın renkler üretmesini sağlıyor. Ek olarak Huawei MatePad Pro, ∆E < 0,5 renk doğruluğu derecesine sahip. Yalnızca bazı profesyonel düzeyde monitörler tarafından elde edilen bu renk doğruluğu, tableti profesyonel fotoğrafçılar için harika bir taşınabilir ikinci monitör haline getiriyor. Kaynakta emisyonları azaltan mavi ışık filtreleme donanım çözümü ile Huawei MatePad Pro, dünyanın çeşitli zorlu testleri geçen ve TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 sertifikası alan ilk tableti.
Ses tarafındaysa Huawei MatePad Pro’daki parlak ekran, tüketicilere sürükleyici multimedya deneyimleri sağlamak için yüksek genlikli tweeter’lar ve woofer’lardan oluşan sekiz hoparlörlü bir ses sistemi ile tamamlanıyor. Böylelikle cihaz, içerik tüketen kullanıcılar için biçilmiş kaftan haline geliyor.
HarmonyOS 2, devrim yaratmayı başarabilecek mi?
Kullanıcıların ihtiyaç duydukları uygulamaları hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olmak için Huawei MatePad Pro, yalnızca sık kullanılan uygulamaları değil, aynı zamanda yakın zamanda kullanılan uygulamaları da görüntüleyen yeni bir “Bottom Dock” sunuyor. Yeni Hizmet Pencere Öğeleri, gerçek zamanlı bilgileri görüntüleyebiliyor ve kullanıcıların uygulamaları başlatmadan bile belirli uygulama özelliklerine hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerine olanak tanıyor. Bu widget’lar herhangi bir yere yerleştirilebildiği gibi kullanıcıların cihazlarını tercihlerine göre kişiselleştirmeleri için tamamen özelleştirilebilir kılıyor.
HarmonyOS’un dağıtılmış özelliklerinden yararlanan yeni Huawei MatePad Pro, yeni Tablet-PC Çoklu Ekran İş Birliği özelliklerini destekliyor. Bunlar, Ayna Modu, Genişletme Modu ve İş Birliği Modu. Ayna Modunda, bağlı bilgisayarın ekranı tablet ekranına yansıtılarak kullanıcıların belgeleri doğrudan imzalamasına ve not almasına veya tıpkı profesyonel tasarımcıların yaptığı gibi Huawei M-Pencil (2. nesil) ve Huawei MatePad Pro ile tıpkı bir çizim tablası ve kalemi gibi bilgisayarda çizim yapmasına olanak tanıyor. Genişletme Modu da, Huawei MatePad Pro’yu ikinci bir ekrana dönüştürerek daha fazla içerik görüntülemek için ekstra ekran alanı sağlayarak referans materyallerini kontrol etmek veya internette gezinmek için iyi bir deneyim sunuyor. Yenilikçi Collaborate Modu, HarmonyOS 2 ve Windows arasında gerçek platformlar arası etkileşimleri mümkün kılarak, kullanıcıların metin, resim ve belge gibi içerikleri bağlı cihazlar arasında basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle aktarmalarına olanak tanıyor. Tabletleri, akıllı telefonları ve PC’leri ayıran sınırları ortadan kaldıran Çoklu Ekran İş Birliği, kullanıcıların Huawei MatePad Pro ve diğer bağlı cihazlarla yapabileceklerini geliştirerek, eskisinden daha pratik, üretken ve yaratıcı olmalarını sağlıyor.
Geliştirilmiş App Multiplier
Yeni App Multiplier bir uygulamayı tek bir pencerede gösterebiliyor. Bu sayede kullanıcılar artık tableti tutuşlarını bırakmadan uygulama içeriğinde gezinmek için tablet ekranının her iki yanındaki boş alanları yukarı ve aşağı kaydırarak kullanabilme opsiyonuna sahip. Kullanıcılar ayrıca aynı uygulamanın iki örneğini birden görerek, aynı uygulamayı iki kez başlatmışlar gibi pencerelerle etkileşim kurabiliyorlar. Haziran 2021 itibarıyla, yaklaşık 4.000 uygulama, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için App Multiplier’ı benimsedi. Buna dayanarak da Huawei, App Multiplier’ı sürekli geliştirerek yatay yönlendirmeyi destekleyen tablet uygulamalarının geliştirilmesine öncülük ediyor.
HUAWEI M-Pencil (2. nesil) ve HUAWEI Akıllı Manyetik Klavye ilk kez sahneye çıkıyor
Huawei, yeni platin kaplı kalem ucu, düşük gecikme süresi ve 4.096 basınç hassasiyeti desteği ile kurşun kalem benzeri bir doğal yazma deneyimi sunan Huawei M-Pencil’in 2. neslini de tanıttı. Lüks saatlerin şeffaf kasa arkası tasarımından ilham alan yeni şeffaf kalem ucu, kaleminin iç işleyişini sergiliyor ve daha iyi bir çizim deneyimi için buzlu bir dokuya sahip. Yeni Huawei M-Pencil (2. nesil), el yazısı içeriği gerçek zamanlı makine kodlu metne dönüştüren Huawei FreeScript ve ayrıca geçiş için çift dokunma, Anında Şekil, Anında Tablo ve daha fazlasını içeren çok çeşitli yenilikçi etkileşim özelliklerini destekliyor.
Yenilikçi çizim özellikleri, üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabilir durumda. Huawei tarafından geliştirilen Kalem Motoru, üçüncü taraf uygulamalarda daha zengin, daha doğal çizim ve el yazısı deneyimleri için tümü kolayca entegre edilebilen vuruş tahmini ve fırça efektleri gibi bir dizi özellik sunan, dünya çapındaki tüm geliştiricilere açık.
Huawei Akıllı Manyetik Klavye, tatmin edici yazma deneyimleri sunmak için 1,3 mm’lik tuş hareket mesafesine sahip tam boyutlu bir klavye. Bluetooth ve kablosuz şarjı destekleyen manyetik olarak eşleştirilmiş klavye, herhangi bir ofis kullanıcısının üretkenliğini artırmak için Huawei MatePad Pro ile bir sinerji oluşturabiliyor.
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wkdjhshajajjd
25 Haziran 2021 at 13:10
coloros yazmışsın başlıkta düzelt onu harmonyos olacak o .