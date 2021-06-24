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Huawei MatePad 11, Watch 3 Serisi ve FreeBuds 4’ü, şirketin yeni Ülke Müdürü Allen Yao eşliğinde tanıttı
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, bütün dünyanın beklediği yeni işletim sistemi HarmonyOS’un yanı sıra; MatePad 11, Watch 3 Serisi ve FreeBuds 4 modelini şirketin yeni Ülke Müdürü Allen Yao eşliğinde tanıttı.
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Huawei’den yeni ürünler ve HarmonyOS müjdesi!
Yeni Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, HarmonyOS’le ülkemize gelecek olan ilk cihazları MatePad 11, Watch 3 serisi ve FreeBuds 4 TWS kulaklık modeliyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “HarmonyOS, kulaklıklar, otomobil ana üniteleri, akıllı TV’ler ve cep telefonlarına kadar birçok cihaz formu arasında sorunsuz bir etkileşimi destekleyecek. Farklı akıllı cihazları tek bir süper cihaz olarak ele alan, tüm cihazların ortaklaşa çalıştığı, yepyeni bir ekosistem sunuyoruz. COVID-19, tüm topluma ve sektöre öngörülemeyen zorluklar getirdi, ancak müşteri ekosistemimiz için yenilikçi ürünler sunmaktan asla vazgeçmedik. MatePad 11, FreeBuds 4, Watch 3 Serisi tüketicilerimiz için pazara değer katmaya hazır” dedi.
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı, şirketin pazara sunduğu yeni ürünlerle ilgili olarak; “Dağıtılmış teknolojiden yararlanan MatePad 11, yaratıcılık ve üretkenliği destekleyen bir Süper Cihaz’a dönüşerek akıllı telefonlardan PC’lere ve akıllı TV’lere kadar uzanan bir skalada diğer cihazların yeteneklerini kullanabilir. Yeni nesil MatePad 11 ise güçlü Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 çip seti, %90 ekran-gövde oranı, milyonda bir kontrast oranı ve DCI-P3 geniş renk gamı desteği ile gelen 10,9 inç 120 Hz FullView ekran ile donatıldı. Geliştirilmiş App Multiplier ve Çoklu Pencere özellikleri, çoklu görevleri her zamankinden daha sorunsuz hale getiriyor” dedi.
Bu özelliklerle, Huawei cephesinin tablet uygulamalarında yatay kullanımın geliştirilmesi de desteklenmiş. Ayrıca, yeni tablet modelleri için daha fazla etkileşime, yazım ve çizim kolaylığına sahip olan ikinci nesil Huawei M-Pencil 2 de şirketin tanıttığı ürünler arasında yer aldı. 24 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak MatePad 11 şirketin ülkemize getirdiği HarmonyOS destekli ilk ürünü olarak da tarihteki yerini alacak. Ek olarak da, MatePad 11’de ön kamera artık uzaktan çalışan ve online toplantılara katılan insanlar düşünülerek çerçevenin iç kısmına, ekran eksenine simetrik olarak yerleştirilmiş. Böylelikle kullanıcı kamera üzerinden herhangi bir toplantıya katıldığı zaman, görüntüsünü kolaylıkla simetrik bir şekilde karşısındaki insanlara aktarabiliyor. Bu durum da MatePad 11’in diğer artılarından biri konumunda. MatePad 11’e Huawei tarafından biçilen değerse; 4.299 TL, dileyenler de cihazı kalem ve klavye ya da kılıf seçeneği ile birlikte 4.999 TL fiyat etiketiyle satın alabiliyor. Ayrıca 50 TL ön ödemeye, 150 TL ek indirim de Huawei tarafından ön sipariş sürecindeki müşterilere sunuluyor.
Huawei FreeBuds 4 neler sunuyor
Huawei FreeBuds 4, AEM yani Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme adı verilen bir teknoloji sunuyor. Kullanıcıların kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme seviyesini, kullanıcının kulak yapısına göre tespit edebiliyor. Üst düzey gürültü engelleme ve yüksek ses kalitesi sunduğu belirtilen FreeBuds 4, gürültü engelleme teknolojisini ikili bir mikrofon setiyle desteklemiş durumda.
24 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak olan Huawei FreeBuds 4, 1.399 TL fiyatının yanı sıra, Huawei Band 4 hediyesiyle birlikte geliyor. Ayrıca yine MatePad 11’de olduğu gibi 50 TL ön ödemeye, 100 TL ek indirim de uygulanıyor. Huawei FreeBuds 4’ün beyaz ve siyah olmak üzere 2 ayrı renk seçeneği sunduğunu da belirtmiş olalım. Ön sipariş sürecinde kullanıcılar diledikleri rengi seçerek de yeni TWS kulaklıklarını erkenden sipariş edebiliyorlar.
Huawei Watch 3 serisi, anlık olarak vücut sıcaklığınızı ölçebilecek
Huawei Watch 3 Serisi, HarmonyOS 2.0 işletim sistemi tarafından destekleniyor ve bağımsız bir cihaz gibi konumlanarak, akıllı telefon seviyesinde güçlü bir performansa imza atıyor. Sağlık verileri takibi ve antrenman izleme özellikleri, Huawei giyilebilir cihazların da değişmez temel özellikleri arasında yer alıyor.
Yeni seride kullanıcıların sağlık durumlarını daha detaylı ve konforlu bir şekilde kontrol edebilmeleri için farklı özellikler sunan Huawei, Watch 3 Serisi’nde vücut ısısı desteği, el yıkama kontrolü ve düşme sensörü de akıllı saatlerde şimdiye kadar pek rastlamadığımız ve alışılagelmişin dışında olduğunu düşündüğümüz özellikler sunabiliyor.
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Samsung Galaxy Watch Active 4 modelinin ilk görselleri sızdırıldı!
Samsung’un yeni akıllı saat modeli Samsung Galaxy Watch Active 4‘ün ilk görselleri sızdırıldı. İşte Samsung‘un yakında tanıtacağı akıllı saati Galaxy Watch Active 4.
Teknoloji dünyasının hemen hemen her alanına yeni ürünler üreten Samsung, yeni akıllı saat modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Samsung‘un sevilen akıllı saat serisi Galaxy Watch’un yeni modeli Galaxy Watch Active 4 için çok az bir süre kaldı. Ancak saat resmi olarak tanıtılmadan tasarımı elimize ulaştı.
Bugün gelen sızıntılarda Samsung‘un yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch Active 4‘ün görselleri mevcut. Muhtemelen Ağustos ayında resmi olarak tanıtılacak olan Galaxy Watch Active 4 tasarımını çok uzun süre saklayamadı. Gelin Samsung‘un yeni modeli Galaxy Watch Active 4‘e yakından bakalım.
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Samsung tasarımı tamamen değiştirmiş!
Samsung‘un yakın bir tarihte tanıtacağı yeni akıllı saati Galaxy Watch Active 4 karşımızda. Gelen sızıntılardaki görsellere baktığımızda Samsung‘un artık daha başka bir tasarıma yol aldığını görüyoruz. Özellikle önceki modellere göre daha köşeli bir tasarım ile gelmeyi planlayan Samsung, yan düğmelerdeki yuvarlak tasarımdan vazgeçmiş. Bunun yerine dikdörtgen bir tasarım kullanmış.
Üzerinde dönen bir çerçeve taşıymayan Galaxy Watch Active 4‘ün çok daha ince gözüken bir çerçeve tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. Saatin ekranına baktığımızda ise köşelere doğru kavislenen tasarımın bu modelde kullanılmadığını görüyoruz. Yani Galaxy Watch Active 4 dümdüz bir ekran ve ince bir çerçeve ile geliyor. Dolayısıyla daha tarz bir görünüm kazanan Galaxy Watch 4, tabiki yeni bir model olduğunu da belli ediyor.
Gelen sızıntılara göre iki farklı kayış ile gelecek olan Galaxy Watch Active 4, 40mm ve 44mm olmak üzere iki farklu boyut sunacak. Siyah, gümüş, yeşil ve altın olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak olan Galaxy Watch Active 4, işletim sistemi tarafında Wear OS‘u kullanacak. Ancak bu işletim sistemi daha güzel bir görünüm için One UI ile kaplanacak.
Samsung Galaxy Watch Active 4 modeline genel olarak baktığımızda güzel bir tasarım ile geleceğini görüyoruz. Özellikle ekran ve çerçevenin uyumu gayet şık ve spor bir görünüm katmış. Bu görseller şimdilik sızıntılardan ibaret. Saatin tam tasarımına başta da dediğimiz gibi muhtemelen Ağustos‘ta gerçekleşecek olan lansmanda kavuşacağız. Tabi daha öncesinde Samsung tarafından bir paylaşım gelmezse.
Sizce Galaxy Watch Active 4‘ün tasarımı nasıl gözüküyor? Siz bu saati satın almayı düşünür müydünüz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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FreeBuds 4, Huawei tarafından yapılan lansmanla tanıtıldı
Huawei, yeni True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth kulaklığı olan Huawei FreeBuds 4 modelini bugün gerçekleştirdiği lansmanla kullanıcıların beğenisine sundu. Huawei’nin TWS kulaklık ailesinin yeni üyesi olan bu kulaklık, dünyanın ilk Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (Adaptive Ear Matching) teknolojsine sahip. Ayrıca aktif gürültü önleme (ANC) teknolojisi de FreeBuds 4’le kullanıcılara sunuluyor. ANC teknolojisi, konforu ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesiyle öne çıkmaya çalışan FreeBuds 4, akıllı ses bağlantısına da sahip.
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Huawei, kulaklık sektöründe de ciddi bir ilerleme içinde
2019’da Huawei, dünyanın ilk açık ANC TWS kulakiçi kulaklıkları olan Huawei FreeBuds 3’ü tanıttı ve sonunda tüketicilerin, sürükleyici ANC ses kalitesinden faydalanırken aynı zamanda açık tasarım kulaklık kullanma deneyimini sundu. Yaklaşık iki yıllık sürekli Ar-Ge yatırımı ve teknik uzmanlık birikiminden sonra, Huawei FreeBuds 4, donanım ve yazılım düzeyinde iyileştirilmiş gürültü önleme özelliğine sahip yeni yükseltilmiş Open-fit ANC teknolojisi ile donatılmış olarak piyasaya sürüldü.
Huawei FreeBuds 4, ilk kez açık kulaklıklarda Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisine sahip. Kullanıcıların kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan Huawei FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme kurulumunu akıllı bir şekilde belirleyebiliyor. En konforlu gürültü engelleme deneyimini sağlayan ürün, kullanıcıların kullanım durumu ne olursa olsun tutarlı ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesine sahip olmalarını sağlayabiliyor.
Yeni Huawei FreeBuds 4, yükseltilmiş gürültü engelleme performansı sağlamak için çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisine sahip. Mikrofonların ortam gürültüsünü çok daha yüksek doğrulukla almasını sağlayan çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisini kullanan ürün aynı zamanda ilk açık-fit adı verilen kulak içi setini bünyesinde barındırıyor.
40 kHz’e kadar frekans yanıtı
Huawei FreeBuds 4, 40 kHz’e kadar frekans aralığını destekleyen ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunan bir Sıvı Kristal Polimer (LCP) kompozit diyaframa sahip. Bu sayede ciddi bir kalite kaybı olmadan, seslerin tiz kısmı daha zengin ve daha dolgun hale gelebiliyor. Dahası, Huawei FreeBuds 4, daha büyük ve daha etkileyici bas sesleri üreten 14,3 mm dinamik sürücü ile donatılmış durumda. Bas performansı açısından Huawei FreeBuds 4, bağımsız olarak kapatılmış bir ses boşluğu oluşturmak için yeni yükseltilmiş bir bas geliştirme motoru, bas tüpü ve anakart kullanıyor. FreeBuds 3 ile karşılaştırıldığında FreeBuds 4, hava sızdırmazlığını ve akustik basıncı önemli ölçüde artırabiliyor.
Pil ömrü
Huawei FreeBuds 4, ANC kapatıldığında 4 saat boyunca müzik çalmaya devam edebiliyor. Kesintisiz müzik çalma süresiyse ANC açıkken 2,5 saat iken, şarj kutusu ile birlikte 22 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca, Huawei’nin hızlı şarj teknolojisini kullanan cihaz, 15 dakikalık şarjla 2,5 saatlik dinleme süresi sunabiliyor.
Ayrıca uzun süreli kullanımlar için kullanım konforu sunan FreeBuds 4, optimum kullanıcı deneyimi sağlamanın anahtarı olarak da öne çıkıyor. Önceki jenerasyon yani Huawei FreeBuds 3 ile karşılaştırıldığında, Huawei FreeBuds 4, daha hafif bir ağırlık için boyutunu daha da küçülterek; 13 boyut optimizasyonu ile yenilenmiş durumda. Kulaklıkların her birinin ağırlığıysa yalnızca 4.1 gram.
Huawei FreeBuds 4’ün şarj kutusu sadece 21,2 mm kalınlığa sahip ve önceki modele göre yalnızca 38 gr ağırlığında, bu da önceki modele göre %6,3 daha küçük ve %20,8 daha hafif olduğu anlamına geliyor. Genel olarak basit ama sofistike bir his sergileyen rafine işçilikle birlikte simetrik olarak yuvarlak bir tasarım benimseyen Huawei FreeBuds 4, Seramik Beyaz ve Gümüş Frost olmak üzere 2 ayrı renk seçeneğine sahip.
Akıllı ses bağlantıları
Huawei’nin tüm senaryolara uygun cihaz ekosisteminden ve kablosuz bağlantı konusundaki birikmiş uzmanlığından yararlanan Huawei FreeBuds 4, yakınlık eşleştirme, bulut bilgi paylaşımı yoluyla eşleştirme, çift cihaz bağlantısı ve Ses Bağlantı Merkezi gibi çeşitli bağlantı özellikleri sunuyor. Kulaklıklar, Huawei akıllı telefonlardan tabletlere ve Huawei PC’lere kadar herhangi bir EMUI tabanlı cihaza bağlanarak tüketicilere uyumlu ve kesintisiz bir ses bağlantısı deneyimi sunabiliyor.
Huawei FreeBuds 4 ile çift cihaz bağlantısı da destekleniyor. Bir Huawei akıllı telefon, tablet, PC, akıllı saat veya akıllı ekran veya Android, iOS veya Windows çalıştıran diğer akıllı cihazlar olsun, herhangi iki cihaz Huawei FreeBuds 4’e aynı anda bağlanabiliyor. Bu, kullanıcıların herhangi bir aramayı kaçırmadan en sevdikleri müziklerin veya şovların keyfini çıkarmalarını sağlıyor. Ayrıca kullanıcı, herhangi bir arama geldiğinde, müzik veya program duraklatılarak; sorunsuz bir şekilde çağrı moduna geçiş yapılabiliyor.
Huawei AI Life içindeki Ses Bağlantı Merkezi, kullanıcıların basit bir dokunuşla cihazları esnek bir şekilde değiştirebilecekleri, yakın zamanda bağlanan on cihazın anlık görüntüsünü arayüz aracılığıyla verebiliyor. Kullanıcılar buradan istedikleri cihaza bağlanmayı tercih ederek cihazlar arasında tercihlerine göre geçiş yapabiliyorlar. Huawei’nin Sorunsuz AI Yaşam stratejisinde önemli bir cihaz olan Huawei FreeBuds 4, gürültü engelleme, kullanım deneyimi, ses kalitesi ve bağlantı açısından önceki modele göre kapsamlı iyileştirmelerle birlikte geliyor. Cihaz Huawei’nin TWS sektöründeki ses gücünü temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda Huawei’nin Sorunsuz AI Yaşam deneyimi sunma konusundaki stratejisini de sergiliyor.
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OPPO Watch 2 akıllı saat hakkında ilk bilgiler geldi!
OPPO’nun yeni akıllı saat modelleri OPPO Watch 2 serisi hakkında yeni bilgiler geldi. İşte Oppo Watch 2 modelleri hakkındaki ilk bilgiler.
Sektörde adını oldukça sık duyuran markalardan birisi olan Oppo, yeni teknoloji temelli ürünleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl akıllı saat modelleri ile ilgi gören şirket, bu sene yeni modelleri ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.
Bir süredir Oppo tarafından duyurulması beklenilen yeni akıllı saat modelleri hakkında ilk bilgiler geldi. Artık adlarının Watch 2 olduğu kesinleşen modellerin renkleri ve boyutları hakkında da yeni bilgiler mevcut. Gelin OPPO Watch 2 serisinin bilinen detaylarına göz atalım.
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OPPO Watch 2 serisinin özellikleri!
Oppo’nun yeni akıllı saat modelleri OPPO Watch 2 ile ilgili gelen ilk bilgiler arasında cihazların boyutları ve model numaraları yer alıyor. OW20W1, OW20W2 ve OW20W3 model numaraları ile gelecek olan yeni Watch 2 serisi iki farkı boyutta sunulacak.
46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyut ile gelecek olan Oppo Watch 2 modelleri için renk seçenekleri de belirlenmiş gibi gözüküyor. Çünkü gelen bilgilere göre Oppo Watch 2 modelleri Dusty Gray, Mine Shaft, Steel Blue, Gold Sand, Water Leaf ve Matisse adlı renklere seçeneklerine sahip olacak. Cihazın teknik özelliklerine geçtiğimizde ise Oppo, yeni akıllı saat modellerinde kavisli AMOLED ekran kullanmayı planlıyor.
Yine gelen bilgilere göre işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon Wear 4100 yonga setini kullanacak olan OPPO Watch 2 serisi, 16GB dahili depolama ile birlikte gelecek. Ve muhtemelen Android 8.1 tabanlı Wear OS işletim sistemi ile birlikte çalışacak. Ayrıca yeni akıllı saat yüzleri, stres algılama, OPPO Relax uygulaması, e-SIM desteği gibi yenilikler ve özellikler de OPPO Watch 2 modellerinde bulunacak. Şimdi gelin şirketin son çıkarmış olduğu OPPO Watch serisinin özelliklerine bakarak yeni Watch 2 serisini yorumlayalım.
OPPO Watch’un özellikleri!
OPPO Watch 2 serisinden bahsetmişken, bir süredir satışta olan OPPO Watch modeline de göz atmamak olmaz. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen bu akıllı saat modelleri tıpkı yeni Watch 2 modelleri gibi AMOLED bir ekran sunuyor. 8GB dahili depolama ile gelen 46mm boyutundaki OPPO Watch modelleri, Android 6.0 temelli Wear OS işletim sistemi kullanıyor. Aynı zamanda bu modellerde Snapdragon Wear 3100 yonga seti bulunuyor.
Genel olarak baktığımızda OPPO Watch 2 serisi bir önceki seriye göre gerçekten yüksek özellikler sunuyor. Özellikle işlemci ve depolama farkı iki akıllı saat modeli arasında uçurum oluşturuyor. Tabi Watch 2 ile birlikte gelecek olan yeni özellikleri de unutmamak gerek.
OPPO Watch 2 modelleri hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Görünüşe göre OPPO, akıllı saatlerinin tarzından ve büyüklüğünden gayet memnun. Ancak yeniliğin peşini de bırakmıyor. Bakalım OPPO Watch 2 serisi ne zaman tanıtılacak? Sizce OPPO Watch 2 modellerinin fiyatları ne kadar olacak?
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