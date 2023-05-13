OPPO, geçen yıl Ağustos ayında akıllı telefonları için Android 13 tabanlı ColorOS 13‘ü küresel olarak tanıttı. Şubat ayında şirket, Hindistan’daki F21s Pro 5G, F19s, F19, F19 Pro, A77s ve daha fazla kullanıcı için ColorOS 13 Beta’yı kullanıma sundu.

Bugün şirket, ColorOS 13 resmi Sürüm güncellemesinin 27 Mayıs’tan itibaren A77 ve A57 için kullanıma sunulacağını duyurdu.

Güncelleme Find X2, Reno8 Pro 5G, Reno8 5G, Reno7 Pro 5G, Reno7 5G, Reno6 Pro 5G, Reno6 Pro 5G Diwali Edition, Reno6 5G, Reno5 Pro 5G, F21s Pro, F21 Pro 5G, F21 Pro, F19 Pro+, F19 Pro, F19, F19s, K10 5G, K10, A96, A77S, A76, A74 ve OPPO Pad Air için devam ediyor.

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Ayarlar > Cihaz hakkında bölümüne gidin > Sağ üstteki simgeye dokunun > “Deneme sürümü” Gerekli bilgileri doldurun ve başvurun.

Başvurunuz doğrulanıp onaylandıktan sonra, yakında indirebileceğiniz bir ColorOS 13 beta güncellemesi alacaksınız

OPPO, güncelleme döngüsünün daha fazla OPPO kullanıcısının ColorOS’un son derece özelleştirilebilir kullanıcı arayüzünü ve yepyeni Aquamorphic tasarım, Dinamik Bilgi İşlem Motoru, Çevre Dostu Her Zaman Açık Ekran ve diğer gelişmiş güvenlik özelliklerini içeren özellikleri deneyimlemesine olanak tanıyacağını söyledi.