Lenovo ThinkPad Z13 incelemesiyle karşınızdayız. Markanın AMD Ryzen PRO işlemcisinden gücünü alan, fiziksel SIM ve e-SIM destekli yapısıyla Z ve milenyum kuşağı beyaz yakalılara özel hazırladığı dizüstü bilgisayar modeline göz atıyoruz.

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Not: Bu videodaki Lenovo ThinkPad Z13 modeli inceleme örneği olarak Lenovo Türkiye tarafından temin edilmiştir.