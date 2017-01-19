HMD Global tarafından üretilen ve çok beklenen Nokia 6 Çin’de satışa çıktı ve büyük bir sürprizle 1 dakika içerisinde tüm stokları tükendi.

HMD Global, Android işletim sistemine sahip Nokia 6’yı satışa çıkardı ve bir dakika içerisinde yüz milyonun üzerinde sipariş aldı. Bu tarz şeyler Çin’de alışıldık ve Xiaomi gibi firmalar için büyük bir başarı demek ancak kimse bu telefonun bu kadar sipariş almasını beklemiyordu.

Çinli haber ajansı Anzhuo’ya göre telefon yerel saat ile sabah saat 10:06’da Jingdong Mall’da satışa çıktı ve saat 10:07’de bütün stoklar tükendi. HMD Global’ın elinde şu anda kaç adet telefon olduğu ise bilinmiyor. Şu anda sipariş alınamıyor ancak önümüzdeki günlerde telefon bir kez daha satışa çıkacak.

Yaklaşık olarak 950 TL’den satışa çıkan telefonda Snapdragon 430 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 16 megapiksel arka kamera ve 5.5 inç Full-HD ekran yer alıyor. Telefonda 3000 mAh’lık batarya mevcut ve çift SIM kart slotu yer alıyor. Parmak izi okuyucusuna sahip olan telefon kutudan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkıyor.