2015’in Kasım ayında yayın hakları bittiği için ülkemizden çekilen efsane CNBC kanalı, 8 yıllık bir aradan sonra tahmin edilenden çok daha erken bir tarihte ülkemize geri gelecek. Açıklanan bilgilere göre, Ekim 2023’te yayın hayatına başlayacak olan kanal, iş dünyasında küresel ölçekte yaşanan gelişmeleri Türkiye perspektifinden değerlendirecek ve küresel finans piyasalarında yaşanan gelişmeleri kapsamlı rapor ve özel röportajlarla iletecek! Efsane geri döndü!

CNBC Seçimleri Beklemiş Olabilir!

CNBC kanalı, medya ve pazarlama iletişimi de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren İlbak Holding’in girişimiyle yayın hayatına yeniden başlıyor.

Merkezi İstanbul’da bulunacak olan CNBC Türkiye, günde en az 10 saat canlı yayın içeriğiyle finans, ekonomi ve iş dünyası haberlerine yer verecek. Kanalın yayın içeriği, Abu Dhabi, Londra, New York ve Singapur dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki CNBC bürolarının uluslararası yayınlarıyla desteklenecek.

NBC International’ın Başkanı ve Genel Müdürü John Casey “Küresel bir marka olarak, yerel düzeyde iş haberleri, içgörüler ve analizler sunmanın öneminin farkındayız. İlbak Holding ile birlikte CNBC Türkiye’yi müjdelemekten ve CNBC’nin eşsiz ve dinamik içeriğini Türkiye’de yeniden izleyici kitleleriyle buluşturmaktan ötürü çok heyecanlıyız.” ifadeleriyle İlbak Holding birleşmesine dair düşüncelerini aktardı.



İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak ise açıklamasında, “CNBC’yi Türkiye’ye, Türkçe içeriğiyle geri getirmekten mutluluk duyuyoruz. CNBC Türkiye, taahhüt ettiğimiz eksiksiz, tarafsız, doğru bilgi ve haber içeriğiyle hiç şüphesiz ülkemizdeki iş piyasalarında çığır açacaktır. Türkiye, 85 milyonluk nüfusu ve büyüyen yatırımcı tabanıyla hareketli ve çok yönlü bir ekonomiye sahiptir. Amacımız, karar alma süreçlerini kolaylaştıracak gelişmiş bir bilgi akışı sağlamak ve Türkiye’deki iş dünyasının ve piyasaların tüm potansiyelini ortaya çıkarmaktır. CNBC Türkiye, izleyicilerinin sürekli değişen küresel iş ortamında bilinçli kararlar almalarına ve fırsatları yakalamalarına yardımcı olacaktır. Dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye’nin kalkınmasında da önemli bir rol oynayacağına yürekten inanıyorum. CNBC International ile yaptığımız bu güçlü ortaklık, Türk ekonomisinin gücünü ve dinamizmini de gösterecektir.” ifadelerini kullandı.

CNBC cephesinin tam da ülkemizde seçimlerin gerçekleşeceği bir zamanda böyle bir karar alması dikkat çekiyor. CNBC, ülkemizde bazı şeylerin artık daha farklı şekillerde ele alınacağını gördüğü için yeniden ülkemizde yayına başlama konusunda bir adım atmış olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce CNBC’nin bu hamlesi yerinde mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!