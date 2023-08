2023’ün 2. çeyreğine yönelik bir Nothing Community Update videosunda, Nothing CEO’su ve Kurucu Ortağı Carl Pei, daha geniş bir tüketici grubu için daha erişilebilir hale getiren yeni CMF by Nothing markasını tanıttı.

Nothing, geçen yıl Aralık ayında “Particles by XO” adıyla TWS kulaklıkları piyasaya sürmüştü. Ancak, bu yeni ürün yelpazesinin, CMF (Color, Material, Finish) olarak bilinen tasarım unsurlarına odaklanıp odaklanmadığı henüz açıklanmadı. Carl Pei, şirketin teknolojiyi eğlenceli hale getirmeyi ve endüstriyel tasarımda sınırları zorlamayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, iyi tasarımın demokratikleştirilmesinin ve daha fazla insana ulaşmanın önemini vurguladı.

Nothing, farklı tüketicilerin farklı tercihlere sahip olduğunu anlamaktadır ve CMF by Nothing’in, temiz ve zamansız tasarımları ile daha kaliteli ürünlerle değer segmentindeki boşluğu kapatmayı hedeflediğini belirtti.

CMF by Nothing, akıllı saat ve kulaklık gibi ürünlerle bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek. Detaylar hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki aylarda açıklanacak.

CMF by Nothing’i tanıtan Nothing CEO’su ve Kurucu Ortağı Carl Pei şunları söyledi:

Şu anda, teknoloji sektörü içindeki değer segmentine baktığınızda, heyecanlanacak pek bir şey yok. İyi kalite yanlış bir söz gibi görünüyor. Yani Nothing ve CMF by Nothing farklı markalardır ancak bazı benzerlikleri vardır.

Biz tamamen tasarım liderliğindeki bir organizasyonuz, bu nedenle aynı düzeyde yüksek kalite, yüksek standart tasarım hem Nothing’de hem de CMF by Nothing’de görülecektir.

Ayrıca, kullanıcı deneyimi odaklı bir şirketiz, bu nedenle ürünün sadece iyi görünmesini değil, aynı zamanda iyi çalışmasını da istiyoruz. Böylece kullanıcı deneyimine gösterilen özen bu iki markada da hissedilecek.

Öyleyse, Nothing ve CMF by Nothing arasındaki fark nedir?

Hiçbir şey tasarım inovasyonuna odaklanmaya devam etmeyecek ve biz de bu konuda sınırları zorlamaya devam edeceğiz. Hiçbir ürün, en üst düzey bileşenlere ve en iyi performansa sahip birinci sınıf ürünler olmayacak. Ayrıca en son teknolojiye sahip olacaklar, böylece her zaman en son ve en iyiyi Nothing ile elde edeceksiniz.

CMF by Nothing ise temiz ve zamansız tasarıma odaklanacak. Daha fazla insanın ekosistemimize erişebilmesi için erişilebilir bir şekilde fiyatlandırılacak. Ve bu fiyat segmentinde bulunması çok zor olan bir kaliteye sahip olacak.

Nothing topluluğu bize, daha iyi tasarımın ve daha iyi kalitenin daha fazla kişiye yayıldığını görmek istedikleri yönünde geri bildirimde bulundu ve sonunda bunu gerçekleştirebildiğimiz için heyecanlıyız.

CMF by Nothing, ana ürünlerimizden herhangi bir sapma olmamasını sağlamak için, Nothing içinde ayrı bir ekip tarafından yönetilmektedir.