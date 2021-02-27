Clubhouse kurucusu: “Android uygulaması bir numaralı önceliğimiz”

Clubhouse, son ayların en popüler uygulamalarından. Dahası, uygulama her geçen gün sosyal medya platformları arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Ancak, uygulama hala çok büyük bir eksikliğini giderebilmiş değil: Android uygulaması. Dünyada 2 milyarı aşkın kullanıcısı olan Android ekosisteminde henüz bulunmayan Clubhouse, görünüşe göre bu eksikliği gidermek için çalışmalara başladı. Platformun kurucusu, uygulamanın Android’deki geleceği hakkında umut veren açıklamalar yaptı…

Hazır konumuz uygulamalarken, sizler için özenle seçtiğimiz telefon aksesuarlarından oluşan bu listeyi sizlerle paylaşmak isteriz.

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Clubhouse, Android için kolları sıvadı

Aslında, Clubhouse’un Andorid ekosisteminde yer almak adına çalışmalara başladığı yeni bir haber değil. Öyle ki, yaklaşık bir ay önce, uygulama resmi blogunda “Android için çalışmalara yakında başlıyoruz” demişti. Hatta, yine geçtiğimiz ay, Clubhouse’ın Android uygulamasında çalışması üzerine geliştirici işe alımları yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu iki haber, Android kullanıcılarını sevindirmiş ve heyecanlı bir bekleyişin içine itmişti. Fakat, bunların üzerine uygulamadan Android hakkında başka bir ses çıkmaması da umutları bir nebze kırmıştı desek abartmış olmayız. Neyse ki, bugün Android konusunda beklenen sevindirici açıklama bizzat uygulamanın kurucusu Paul Davison’ın ağzından geldi.

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Uygulamanın kurucularından Paul Davison, Bill Gates ile beraber CNBC sunucusu Andrew Roskin’in sunduğu bir Clubhouse chat’ine katıldı. Aslında, Roskin, Davison’a uygulamanın Android’deki geleceği hakkında direkt bir soru sormamıştı. Her şey Bill Gates’in neden Android bir telefon kullandığını açıklarken kendiliğinden gelişti. Bu sırada sözü Gates’ten devralan Davison, önemli bir bilgi vermek istediğini söyledi. Bu bilgi, tabi ki de, Andorid’le ilgiliydi. Öyle ki, uygulamanın Android işletim sistemine gelmesi için çalışmaların tüm hızla devam ettiğini ve bunun Clubhouse için “en büyük önceliklerden” olduğunu söyledi. Özetle, Davison’ın Android hakkındaki bu açıklamaları kesinlikle umut verici. Umarız, Android kullanıcıları, artık daha fazla gecikmeye maruz kalmadan Clubhouse’da yerlerini alabilir.

Kaynak: 9To5Google