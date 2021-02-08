Clubhouse Çin’de yasaklandı!

Clubhouse, son günlerin en çok ses getiren uygulaması. Öyle ki, özel odalar aracılığıyla ve belli bir konu çerçevesinde sesli bir şekilde konuşma olanağı sunan uygulamanın değeri kısa sürede 1 Milyar ABD dolarını aşmıştı. Her ne kadar bu popülaritenin kaynağı batı dünyası olsa da, uygulama son günlerde Çin’de de büyük sükse yapmıştı. Ancak, görünen o ki, Clubhouse’un Çin macerası başlayışından kısa bir süre sonra son buluyor…

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Clubhouse, Çin’e kısa sürede edindiği büyük popülaritenin ardından veda ediyor

Bu sabah, Çin’deki Clubhouse kullanıcıları uygulamaya girmek isteyince ilginç bir şey fark etti. Her zamanki gibi uygulamayı açan kullanıcılar, “SSL Error” şeklinde bir hata uyarısı aldılar. Bunun üzerine, WeChat gruplarında durumu paylaşan kullanıcılar, bir çözüm yolu aramaya girişti. Uygulamaya girme konusunda henüz bir çözüm bulmayan Çinli teknoloji severler, Clubhouse internet sitesinin hala erişilebilir olduğunu fark etti ve şimdilik buraya yöneldi. Buna ek olarak, uygulamanın Çin’in resmi AppStore’unda uzun bir süredir engelli olduğunu da hatırlatalım. Fakat, bu güncel yasaktan önce telefonunda Clubhouse uygulaması olan Çinliler platforma sorunsuzca bağlanabiliyordu.

Çin hükümeti henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak, Çin’deki sansürleri izleyen otoriteler bunun kesinlikle hükümetin bir yasağı olduğunu düşünüyor. “Greatfire.org” adlı sansür izleme sitesi üyesi Benjamin İsmail de bu görüşte. İsmail, “Bu kesinlikle devlet tarafından getirilen bir yasak. Ancak, bu işten en karlı çıkan Apple olacak. Çünkü, yasağın sorumlusu Apple yerine Çin hükümeti olacak.” şeklinde konuştu.

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Çinliler uygulamaya büyük ilgi göstermişti

Clubhouse’un erişime engellenme haberi, uygulamanın tam da Çin’de büyük bir ivme yakalamasının ardından geldi. Öyle ki, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları, son zamanlarda Clubhouse’ı çok sevmişti. Bunun nedeni ise, uygulamada devlet sansürüne maruz kalmadan özgürce konuşabilmeleriydi. Hatta, Çinliler, 1989 Tiananmen protestoları; Uygur kampları; ve Tayvan bağımsızlığı gibi Çin’de tabu olan politik konuları bile konuşmaktaydı uygulamada. Dahası, Çinlilerin, davet bazlı kullanılabilen platformun davetiyelerine $60 gibi rakamlar ödediği söyleniyordu. Özetle, Çinli kullanıcıların uygulamayı çok sevdiği aşikar. Clubhouse’un da bu büyük pazardan kolay vazgeçmek istemeyeceği ortada olsa da, Çinli kullanıcıların yakın zamanda uygulamaya tekrar kavuşması zor gibi…

Kaynak: TechCrunch, Reuters