Clubhouse uygulamasının değeri 1 milyar dolara ulaştı

Son günlerde adından oldukça bahsettiren ses temelli sosyal ağ Clubhouse, Türkiye dahil birçok ülkede hızla büyüyor. Kısa süre içinde büyük miktarda yatırım alan uygulamanın piyasa değeri de 1 milyar dolara ulaştı.

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Clubhouse; bir kullanıcı profili oluşturarak, çeşitli konularda odalara katılabileceğiniz, burada konuşma yapabileceğiniz ve kendi odalarınızı kurabileceğiniz bir sosyal medya uygulamasıdır. Kısa sürede ve çok hızlı bir şekilde hayatımıza giren uygulama; Instagram, Twitter gibi yazılı, görsel akışlar yerine konuşarak veya dinleyerek etkileşimin gerçekleştiği bir ortam. Böylece yazılı ve görsel bilgi kirlilik de ortadan kalkıyor.

Sadece iPhone kullanıcılarının davetiye ile girebildiği sesli sohbet uygulaması Clubhouse, kuruluşu üzerinden bir sene geçmemesine rağmen 2 milyon kullanıcısının da etkisiyle 1 milyar dolarlık değere ulaştı. Uygulamanın gördüğü ilgi; Covid-19 salgınının küresel çapta sosyal iletişimi sınırlamasına ve “sohbet sıcaklığı” sunabilecek bir alternatif olmasına bağlanıyor.

Clubhouse’ta, pek çok daldan uzmanlar, politikacılar ve ünlülerin de dahil olduğu çeşitli konulardaki sohbet odaları var. Sadece sesli olması ve kaydedilememesi sebebiyle sohbet odalarında tartışılan konular, oda kapatıldıktan sonra siliniyor.

Uygulamada müzik, sinema, kültür, teknoloji ve güzellik gibi konuların konuşulduğu pek çok sohbet odası var. Ayrıca her kullanıcıya bir kişiyi davet etme hakkı veriliyor. Ancak uygulamayı kullanma sıklığına bağlı olarak bu sayı zaman içinde dörde kadar çıkabiliyor.

Sonuç olarak Clubhouse’un son günlerde hızla değer kazanması sebebiyle yatımcıların da odağında. Yapılan son fonlama turunda Clubhouse, 100 milyon dolar gelir elde etti. Ayrıca uygulama ileriye dönük planları arasında halka arzın da bulunduğu belirtildi. Uygulama; bağış, bilet satışı ve abonelik sistemleri ile gelir elde etmek istiyor.

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