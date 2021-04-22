Haber
CloudTalk Online 2021’E KAYITLAR BAŞLADI!
CloudTalk Online Matchmaking Summit, 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleşecek. CloudTalk 2021 bu yıl da sektörün heyecanla beklediği etkinliklerin başında geliyor. Üstelik kayıtlar da başladı.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Sony yeni X-Serisinin üç hoparlörünü tanıttı!
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Ömer Fatih Sayan’ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği CloudTalk Online Matchmaking Summit 2021’e bu yıl 3 bin’i aşkın katılımcının aktif katılım göstermesi bekleniyor. 2 gün sürecek olan online zirvede bu yıl da dünyanın birçok yerinden sektör profesyoneli 60’tan fazla konuşmacıyı izleme imkanı söz konusu olacak. Canlı oturumlarla, 5 farklı salonda gerçekleştirilecek olan CloudTalk 2021’de sınırlı izleyici kitlesiyle 5’ten fazla atölye oturumu da gerçekleşecek detaylar arasında.
Pandeminin olası risklerinin devam etmesi sebebiyle 2021’de de dijital etkinliğin gücünden faydalanmayı tercih ettiklerini belirten CloudTalk Global Chairman Burkay Yapağcıoğlu, CloudTalk Online Matchmaking Summit kapsamında, 20 farklı ülkeden 3 bin’i aşkın teknoloji profesyoneline, Türkiye ve dünyadan 60’ın üzerinde cloud profesyonelini 5 farklı salonda canlı olarak izleme fırsatı sunduklarını özellikte belirtti. Katılımcılarına bu yıl da yine sıra dışı bir dijital konferans ve fuar deneyimi yaşatacaklarını belirten Yapağcıoğlu, 2021 hedeflerinin daha yüksek olduğunu ve bu yıl 3 bin’den fazla katılımcı beklediklerini de sözlerine ekledi.
Geniş katılım iş dünyasında yeni fırsatlara göz kırpıyor.
Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 152 milyar TL büyüklüğü olduğunu belirten Burkay Yapağcıoğlu, “Bunun içerisinde bilgi teknolojileri kısmı 56 milyar TL bir büyüklüğü temsil ediyor. Bilgi teknolojileri; donanım, yazılım ve hizmetler olarak üç temel bileşenden oluşuyor. Teknoloji ve dijitalleşme artık hayatımızın her alanının vazgeçilmezi. Şirketler de değişen tüketici davranışlarına göre iş modellerini, ürünlerini, hizmetlerini ve iş süreçlerini dijitalleştirmek üzere teknoloji yatırımlarına hız vermekteler. Her adımdaki değişiklikler kelebek etkisi oluşturarak dönüşümü tetikledi ve inovasyonu yarattı. Şirketlerin bulut bilişim altyapısına entegre olmaları ile birlikte inovasyonun ekonomiye olan etkisi de doğru orantılı bir şekilde artacaktır” diyerek sözlerine ekleme yaptı.
Pandemi süreciyle birlikte bulut bilişime yatırımın da ivmelenerek arttığına dikkat çeken Burkay Yapağcıoğlu, “Genel veri güvenliği, maliyet avantajı, esneklik, veri entegrasyonu, regülasyonlara uyum gibi nedenlerden dolayı da bulut sistemler tercih ediliyor. Bulut bilişim sektöründeki tüm yenilikler de artık 30’u aşkın sektördeki on binlerce firmayı yakından ilgilendiriyor. Biz de tüm sektörlerdeki ilgilileri, bulut bilişim sektörünün tüm aktörlerini, tüm bu inovasyonları ve gelişmeleri ele almak üzere bu yıl da CloudTalk Online Matchmaking Summit 2021’e davet ediyoruz. Bu yıl da online olarak geniş katılımla iş dünyasında yeni fırsatların kapısını aralayacağımız etkinliğimizde sektör profesyonellerini ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.
Teknoloji devleri ile buluşacağınız fuar deneyimi!
Bu yıl da teknoloji devi 100’ü aşkın firmayla 3 bin’den fazla IT profesyonelini sanal fuaye alanında buluşturmayı hedefleyen etkinlik, 2021’de sektör profesyonellerinin daha fazla katılımcıyla birebir görüşme fırsatı yakalamasını sağlamayı amaçladığını duyurdu.
Katılımcıları kendi alanlarında ve aradıkları iş fırsatlarında birebir eşleştiren güçlü bir networking etkinliği olması ile Türkiye’de bir ilke imza atan CloudTalk Online Matchmaking Summit 2021’de bu yıl sanal fuaye alanında Veeam, Exclusive Networks , Arista Networks, DigitalOcean Datacasa Veri Merkezi, Plesk,cPanel, Linbit, CloudLinux gibi onlarca teknolojide öncü firma etkinlikte partner ve konuşmacı olarak yer alacak.
Dijital Altyapı!
Avrasya genelinde 20’nin üzerinde farklı ülkeden binlerce katılımcı ile konferans öncesi ve konferans anında toplantı planlaması yapılmasına, networking lounge’lardaki yuvarlak masalarda toplu video görüşmelerine, chat özelliği ile dilediğiniz katılımcı ile sohbet edebilmenize ve açık katılımcı profili sayesinde herkesin birbirini görebilmesine imkan vererek profesyonel zaman yönetimini kolaylaştıran CloudTalk Online Matchmaking Summit’te katılımcılar ilgi alanlarına göre 5 farklı salonda gerçekleşecek sunumlardan dilediklerine katılabilme hakkına sahip. Etkinlik sırasında profesyonel yönetim ile anlık bildirim ve hatırlatmalar yapılarak yönlendirmeler ile her katılımcının etkinlikten en yüksek verimi alması sağlanacak gibi hedefler söz konusu.
Kayıt olmayı unutmayın!
Dünya devlerinin de yer aldığı konferansın katılımcı profilleri arasında; C-level IT yöneticileri, IT uzmanları, network ve sistem yöneticileri, güvenlik yöneticileri, veri merkezi uzmanları, bulut mimarları, yazılımcılar, ürün yöneticileri, satış ve iş geliştirme birimleri, bağımsız danışmanlar ve son kullanıcılar gibi pazarı oluşturan birçok profesyonel bulunacak.
26-27 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek CloudTalk Online Matchmaking Summit 2021 için kayıtların başladığını söyleyen CloudTalk Global Chairman Burkay Yapağcıoğlu, etkinlikten 3 gün önce katılımcıların birbirleri ile eşleştirilmesi için toplantı talebi gönderme ve kişisel ajanda oluşturma süreçlerinin başlayacağını, etkinlik gerçekleştikten sonra da tüm kayıtlı katılımcı ve partnerlerin platform üzerinden 2 gün daha bu iletişimlerini devam ettirebileceğini belirtti.
Katılımcıların ve partnerlerin iletişimini problemsiz bir şekilde yönetebilmek adına katılımın sınırlı olduğunu hatırlatan Burkay Yapağcıoğlu, kayıtlar yeni açılmasına rağmen bu sene de ilgiden son derece memnun olduklarını belirtti.
CloudTalk Online Matchmaking Summit etkinliğine kayıt olmak için tıklayın!
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
Sony yeni X-Serisinin üç hoparlörünü tanıttı!
Sony’nin yeni piyasaya çıkan X-Serisi hoparlör yelpazesi, hayatı dolu dolu ve sesli yaşayan kullanıcılar için uzun yıllar hatırlanacak anılar yaratıyor. SRS-XP500 ve XP700 teknolojisi ile parti sesini deneyimleme imkanı sunuyor.
Bakmakta fayda var: Huawei, akıllı telefon satışlarında ilk 5’ten çıktı!
Yeni X-Serisi hoparlörler, kullanıcılara müziği sonuna kadar açıp bütün gece net ve zengin bir ses deneyimi yaşatırken, tasarımı sayesinde her türden müziğe can veren bir ses sistemi sunuyor. İster içeride ister dışarıda tek başınıza ya da arkadaşlarınızla dinleyin, yeni X-Serisi hoparlörler herkesin tarzına son derece uyumlu tasarımıyla göze çarpıyor. Bu sayede kullanıcılar, ses kalitesi, taşınabilirlik, dayanıklılık ve aydınlatma bakımından sunulan çok çeşitli seçenekler arasından kendi tarzına en uygun hoparlörü seçebiliyor.
Hoparlörlerin hepsinde, Sony’nin X-balanced Hoparlör üniteleri bulunuyor. Dairesel olmayan diyafram, hoparlörün alanını maksimize ederek ses basıncını artırırken daha az distorsiyon oluşmasını sağlıyor; bu da hangi tür müzik dinlenilirse dinlensin daha net bir ses elde edileceği anlamına geliyor.
XP700 için Çok Yönlü Parti Sesi
XP700’de, vurucu ve derin baslar ve ses netliğiyle çok yönlü parti sesi sağlayan üç ön yüksek verimli tweeter ve bir arka yüksek verimli tweeter mevcut. Ayrıca XG500, net bas sesini yeniden üretmek üzere optimize edilmiş pasif radyatörlere sahiptir. Tüm bunlar kullanıcıların paylaşmaya değer bir ses elde etmesini sağlar.
Mega Bass ve Canlı Sesler
Tüm seride bulunan MEGA BAS özelliği, hoparlörlerde bası yükseltmeye olanak tanıyarak derin ve vurucu baslar sunuyor. Yeni X-Serisi hoparlörler, sanki canlı çalınıyormuşçasına müzik dinleme keyfi yaşatıyor. CANLI SES modu ile o atmosferi yaratabilir ve favori müzikal deneyimini tekrar tekrar yaşatıyor.
Partiyi Dışarı Taşıma Zamanı
Yeni XG500, IP66 sınıfı suya ve toza dayanıklılık özelliğine sahip. Bu da güçlü parti sesinin keyfini istenilen hemen her yerde çıkarabilme anlamına geliyor. Bu hoparlör dayanıklı yapısı sayesinde havuz kenarında, piknikte, parkta ya da plajda, her yerde kullanılabiliyor. XG500, hoparlörün kuru kalmasını ve müziğin hiç durmamasını sağlayan dayanıklı, su tutmayan bir örgü süzgeçle yapılandırılmış. XP700 ve XP500, IPX4 sınıfı suya dayanıklılık özelliği sayesinde açık hava partilerinde aniden bastıran yağmura karşı bile partinin kaldığı yerden devam etmesine imkan sunuyor.
Uzun pil ömrü
XG500, XP700 ve XP500’ün uzun pil ömrüyle müzik istenilen yere taşınabilir. Bu hoparlörlerin hızlı şarj özelliği sayesinde, pilin azaldığı görüldüğünde endişelenmeye gerek kalmıyor. Her 3 hoparlörde de pil ömrünü uzatmak amacıyla, hoparlörünüzün %100 şarja ulaşmasını engelleyen Pil Bakım Modu bulunur.
Tasarımıyla dikkat çekici
Tasarımdaki yepyeni ortam aydınlatması, modern ve incelikli bir ambiyans elde etmeyi sağlar. Partiye enerji katacak ya da sakin bir geceyi yumuşak loş tonlarla bezeyecek bir dizi farklı aydınlatma opsiyonu arasından kullanıcılar dilediğini seçebilir. Bununla birlikte yeni X-Serisinin tamamında taşımayı kolaylaştıran konforlu birer kayış bulunur. Konforlu kayış sayesinde hoparlör rahatlıkla tutulup başka odaya veya bahçeye götürülebilir.
Eğlencenin ritmi hep yüksek
Gece eğlencesi için en ideal seçim olan X-Serisi hoparlörler, mikrofon ve gitar girişlerine sahip olmasıyla eğlenceli karaoke deneyimi sunuyor. Ek olarak hem XP700 hem de XP500, dikey ya da yatay konumlandırma için uygun. Hangisi tercih edilirse edilsin, XP700 üzerindeki sensör, sesi o pozisyon için optimize edişmiş şekilde kullanıcılara ses sunuyor.
Bluetooth uyumlu
Hoparlörlerin üçü de Bluetooth uyumlu. Böylelikle hoparlörü doğrudan Bluetoothlu cihazla eşleştirebilir ve cihazın sesini hoparlöre kolaylıkla aktarabilir. Hoparlörlerin üçü de 100’e kadar uyumlu hoparlörü birbirine bağlamanıza olanak veren Party Connect özelliğine sahip; bu bağlantı sağlandığında müzik ve ışıklar da senkronize oluyorr.
USB Bağlantı Noktaları
Yeni X-Serisi hoparlörler, parti hoparlörü olabilmeleri için USB oynatma ve USB şarj özellikleriyle donatılmış. Kullanıcılar dijital dosyaları çalmak için USB bağlantı noktasına USB takabilir ve müziği çalabilir. Eğer akıllı telefonun şarjı bitiyorsa hoparlöre takılabilir ve doğrudan şarj edebilir.
Sony | Music Center ve Fiestable
Yeni seri, hem Sony | Music Center hem de Fiestable aplikasyonlarıyla uyumlu. Sony | Music Center ile dans pistinden ayrılmadan oynatma listenizi seçebilir, şarkıyı sıraya ekleyebilir, aydınlatma ve ses modlarını değiştirebiliyorsunuz. Fiestable; parti oynatma listesi hazırlamak, Ses Değiştirici, Eko özelliği ve ses efektleri eklemek için DJ kontrol gibi karaoke fonksiyonlarını kullanarak parti atmosferini yaratmaya yardımcı olacak eğlenceli özelliklere erişebilmeyi sağlıyor.
SRS-XP700, SRS-XP500 ve SRS-XG500 modeli, Haziran 2021’den itibaren piyasaya sunulacağını da söylemeden geçmeyelim. Ürünlere detaylıca göz atmak için buradaki linke bakabilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Huawei, akıllı telefon satışlarında ilk 5’ten çıktı!
Strategy Analytics, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin akıllı telefon pazar verilerini paylaştı. Akıllı telefon sevkiyatları yıllık ölçekte artarken, Huawei ise artık ilk 5 üretici arasında yer almıyor.
İlginizi çekebilir: SGS, HUAWEI FreeBuds 4i’ye Smart Green Medal sertifikası verdi.
Huawei, büyüyen akıllı telefon pazarında ilk 5’in dışında kaldı!
Yayınlanan rapora göre, Ocak-Mart aylarını kapsayan dönemde toplam 340 milyon birim akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti. COVID-19’un etkisini göstermeye başladığı 2020’nin ilk çeyreğinde ise 275 milyon akıllı telefon sevkiyatı görmüştük. Dolayısıyla pazarda genel olarak %24 oranında genişleme yaşandığı anlaşılıyor.
Marka bazlı sektör verilerinde ise Çinli markaların dikkat çeken yükselişi gözlerden kaçmıyor. Yılın ilk döneminde 77 milyon akıllı telefon gönderimi gerçekleştiren Samsung, %23 pazar payıyla liderliğini sürdürüyor. 57 milyon akıllı telefon sevk eden Apple, pazarın %17’sini elinde tutarak ikinci üretici olmuş. Xiaomi %15 pazar payıyla en büyük üçüncü olurken, onu sırasıyla Oppo ve Vivo takip ediyor. ABD’nin ticari yaptırımlarıyla boğuşan Huawei ise artık ilk 5 akıllı telefon markası arasında yer almıyor. Huawei’nin satışları, toplam 82 milyon adet sevkiyat gerçekleştiren diğer üreticiler içerisinde kalmış.
Akıllı telefon pazarında kaçınılmaz şekilde kan kaybeden Huawei; pazar payını resmen Xiaomi, Oppo ve Vivo’ya kaptırdı. Bu nedenle markanın 2021 yılı hedefleri ise geçmişe göre çok daha küçük. Bu yıl sadece 50 milyon akıllı telefon satmayı planlayan marka, işlemci krizini çözemezse bu sayının bile uzağında kalabilir. Son olarak Huawei’nin tam olarak ne durumda olduğunu önümüzdeki günlerde öğrenmeyi beklediğimizi belirtelim.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Oppo K9 65W hızlı şarj desteği ile geliyor!
Oppo K9 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon ile alakalı firma Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Amiral gemisi katili olarak piyasaya çıkacağı düşünülen akıllı telefon ile alakalı bir poster ortaya çıktı. Poster sayesinde cihazın lansman tarihi belli oldu. Akıllı telefon 6 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun hızlı şarj desteği ortaya çıktı. Akıllı telefon önemli ölçüde hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Apple TV 4K Tanıtıldı! Dolby Vision ve HDR Desteği Mevcut!
Oppo K9 65W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak!
Akıllı telefon dünyasında fiyat performans odaklı ürünlerin sayısı artmaya devam ediyor. Birçok firma artık amiral gemisi katili sayılabilecek akıllı telefonlara ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. Amiral gemisi cihazlar kadar pahalı olmayan ancak performans açısından önemli işler başaran bu akıllı telefonlar, kullanıcılar tarafından da oldukça tercih ediliyorlar. Özellikle gelir düzeyi düşük ülkelerde bu modeller amiral gemilerinden daha fazla popülariteye sahip oluyorlar. Çinli teknoloji devi Oppo da bu kategoriye model getirmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticisi K9 için geri sayıma geçti. Fiyat performans odaklı akıllı telefon için çalışmalarını sürdüren firma, cihaz ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler paylaşıyor. Firma geçtiğimiz günlerde Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşım ile birlikte cihazın tanıtım tarihi belli oldu. Ancak paylaşımın öne çıkan noktası tanıtım tarihi değil. Zira akıllı telefonun kullanıcılarına sunacağı şarj teknolojisi ortaya çıktı.
“09-K Süper Performans” sloganı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak olan akıllı telefon, önemli bir şarj teknolojisine sahip olacak. Firma kullanıcılarına 65W’lık bir hız sunmak istiyor. Bununla birlikte firma şarj konusunda akıllı telefona oldukça güveniyor. Weibo paylaşımının altında firma cihazın sadece beş dakikalık şarj ile iki saat açık kalabileceğini takipçilerine duyurdu. Ancak beş dakikalık şarj süresi sonrası iki saatlik deneyim için akıllı telefonu karanlık modda kullanmak gerecek. Bununla birlikte akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Amiral gemisi katil akıllı telefon, 6 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefon Türkiye saati ile 10.00‘da lansmanı ile piyasaya merhaba diyecek. Posterde tasarım detayları da ortaya çıkan akıllı telefon, büyük yeniliklere sahip olmayacak.
Oppo K9 üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor!
Daha önceden de belirttiğimiz üzere paylaşılan poster sayesinde akıllı telefonun tasarım detayları da ortaya çıktı. Arka taraftan bir nevi ilk kez görüntülenen cihaz, piyasadaki çoğu akıllı telefona benzer nitelikte. Arka tarafta “09-K Süper Performans” yazısı yer alırken, aynı zamanda üçlü kamera kurulumu da dikkat çekiyor. İlk gelen bilgilere göre akıllı telefonun 64 MP ana kameraya sahip olacak. Posterde yer alan görselde cihazın arka kameralarını çerçevelediği alanda bu bilgi yer alıyor. Bununla birlikte cihazın diğer kameraları ile alakalı kesinleşen bir bilgi yok. Akıllı telefonda üç kamera ile LED flaşı gökkuşağı renklerine sahip bir şerit ayırıyor. Bu bilgiler dışında detaylı teknik özellikleri belli olmayan cihazın, yakında yeni bilgiler ile bizleri karşılayacağı iddia ediliyor. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak cihazın ekran boyutu henüz belli değil. Ancak 6 inçten fazla olacağına kesin diyebiliriz. Ayrıca ön kamera da delikli ekranın sol üst tarafında yer alıyor. Bununla birlikte ön kameranın değeri de henüz belli olmadı.
Ayrıca cihazın AMOLED ekran paneli ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte cihazın parmak izi okuyucusu da ekran içinde yer alacak gibi gözüküyor. Amiral gemisi katili olarak adlandırılacak olan akıllı telefon, işlemci konusunda da iki seçenekten birini seçecek. Bu seviye akıllı telefonlar çoğunlukla Dimensity 1100 ve Snapdragon 870 işlemcilerini kullanıyorlar. Firmanın da K9 modeli için bu iki işlemciden birini seçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak hangi işlemcinin kullanılacağına dair en ufak bir ipucu dahi ortaya çıkmadı. Bu özelliklerin yanı sıra cihazın RAM ve depolama alanı kapasiteleri belli değil. 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek lansman ile kullanıcılarının karşısına çıkacak Oppo K9, tanıtımın tek başrolü olmayacak. Firma aynı tanıtımda gerçek kablosuz kulaklığı Oppo Enco Buds modelini de hayranlarının karşısına çıkaracak. Bakalım akıllı telefon, gerçekten de amiral gemisi rekabetinden kullanıcı çalmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: hasanaydogdu, 7 saat önce
-
Yazan: hasanaydogdu, 7 saat önce
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: kadirosmanselim, 1 gün önce
-
360 S7 ve S7 PRO Akıllı Mop Robot Süpürge İncelemesi
Yazan: teknolojidnyasi, 2 gün önce
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Kojiro H., 3 gün önce
CloudTalk Online 2021’E KAYITLAR BAŞLADI!
Sony yeni X-Serisinin üç hoparlörünü tanıttı!
Huawei, akıllı telefon satışlarında ilk 5’ten çıktı!
Oppo K9 65W hızlı şarj desteği ile geliyor!
SGS, HUAWEI FreeBuds 4i’ye Smart Green Medal sertifikası verdi
TAOTRONICS LED MASA LAMBALARI! | Kulaklıkları kadar iyi mi?
Huawei MateBook X Pro (2021) incelemesi! | Kusursuz taşınabilir bilgisayar
Samsung Galaxy Z Flip Kullanıcı Deneyimi (Gökhan Yıldız)
Bence Şu Anda Alınabilecek En İyi 5 Telefon❗❗❗
6500 TL üstü en iyi akıllı telefonlar (2021)
TAOTRONICS LED MASA LAMBALARI! | Kulaklıkları kadar iyi mi?
Huawei MateBook X Pro (2021) incelemesi! | Kusursuz taşınabilir bilgisayar
Samsung Galaxy Z Flip Kullanıcı Deneyimi (Gökhan Yıldız)
Bence Şu Anda Alınabilecek En İyi 5 Telefon❗❗❗
6500 TL üstü en iyi akıllı telefonlar (2021)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.