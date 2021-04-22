CloudTalk Online 2021’E KAYITLAR BAŞLADI!

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CloudTalk Online Matchmaking Summit, 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleşecek. CloudTalk 2021 bu yıl da sektörün heyecanla beklediği etkinliklerin başında geliyor. Üstelik kayıtlar da başladı.

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T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Ömer Fatih Sayan’ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği CloudTalk Online Matchmaking Summit 2021’e bu yıl 3 bin’i aşkın katılımcının aktif katılım göstermesi bekleniyor. 2 gün sürecek olan online zirvede bu yıl da dünyanın birçok yerinden sektör profesyoneli 60’tan fazla konuşmacıyı izleme imkanı söz konusu olacak. Canlı oturumlarla, 5 farklı salonda gerçekleştirilecek olan CloudTalk 2021’de sınırlı izleyici kitlesiyle 5’ten fazla atölye oturumu da gerçekleşecek detaylar arasında.

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Pandeminin olası risklerinin devam etmesi sebebiyle 2021’de de dijital etkinliğin gücünden faydalanmayı tercih ettiklerini belirten CloudTalk Global Chairman Burkay Yapağcıoğlu, CloudTalk Online Matchmaking Summit kapsamında, 20 farklı ülkeden 3 bin’i aşkın teknoloji profesyoneline, Türkiye ve dünyadan 60’ın üzerinde cloud profesyonelini 5 farklı salonda canlı olarak izleme fırsatı sunduklarını özellikte belirtti. Katılımcılarına bu yıl da yine sıra dışı bir dijital konferans ve fuar deneyimi yaşatacaklarını belirten Yapağcıoğlu, 2021 hedeflerinin daha yüksek olduğunu ve bu yıl 3 bin’den fazla katılımcı beklediklerini de sözlerine ekledi.

Geniş katılım iş dünyasında yeni fırsatlara göz kırpıyor.

Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 152 milyar TL büyüklüğü olduğunu belirten Burkay Yapağcıoğlu, “Bunun içerisinde bilgi teknolojileri kısmı 56 milyar TL bir büyüklüğü temsil ediyor. Bilgi teknolojileri; donanım, yazılım ve hizmetler olarak üç temel bileşenden oluşuyor. Teknoloji ve dijitalleşme artık hayatımızın her alanının vazgeçilmezi. Şirketler de değişen tüketici davranışlarına göre iş modellerini, ürünlerini, hizmetlerini ve iş süreçlerini dijitalleştirmek üzere teknoloji yatırımlarına hız vermekteler. Her adımdaki değişiklikler kelebek etkisi oluşturarak dönüşümü tetikledi ve inovasyonu yarattı. Şirketlerin bulut bilişim altyapısına entegre olmaları ile birlikte inovasyonun ekonomiye olan etkisi de doğru orantılı bir şekilde artacaktır” diyerek sözlerine ekleme yaptı.

Pandemi süreciyle birlikte bulut bilişime yatırımın da ivmelenerek arttığına dikkat çeken Burkay Yapağcıoğlu, “Genel veri güvenliği, maliyet avantajı, esneklik, veri entegrasyonu, regülasyonlara uyum gibi nedenlerden dolayı da bulut sistemler tercih ediliyor. Bulut bilişim sektöründeki tüm yenilikler de artık 30’u aşkın sektördeki on binlerce firmayı yakından ilgilendiriyor. Biz de tüm sektörlerdeki ilgilileri, bulut bilişim sektörünün tüm aktörlerini, tüm bu inovasyonları ve gelişmeleri ele almak üzere bu yıl da CloudTalk Online Matchmaking Summit 2021’e davet ediyoruz. Bu yıl da online olarak geniş katılımla iş dünyasında yeni fırsatların kapısını aralayacağımız etkinliğimizde sektör profesyonellerini ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Teknoloji devleri ile buluşacağınız fuar deneyimi!

Bu yıl da teknoloji devi 100’ü aşkın firmayla 3 bin’den fazla IT profesyonelini sanal fuaye alanında buluşturmayı hedefleyen etkinlik, 2021’de sektör profesyonellerinin daha fazla katılımcıyla birebir görüşme fırsatı yakalamasını sağlamayı amaçladığını duyurdu.

Katılımcıları kendi alanlarında ve aradıkları iş fırsatlarında birebir eşleştiren güçlü bir networking etkinliği olması ile Türkiye’de bir ilke imza atan CloudTalk Online Matchmaking Summit 2021’de bu yıl sanal fuaye alanında Veeam, Exclusive Networks , Arista Networks, DigitalOcean Datacasa Veri Merkezi, Plesk,cPanel, Linbit, CloudLinux gibi onlarca teknolojide öncü firma etkinlikte partner ve konuşmacı olarak yer alacak.

Dijital Altyapı!

Avrasya genelinde 20’nin üzerinde farklı ülkeden binlerce katılımcı ile konferans öncesi ve konferans anında toplantı planlaması yapılmasına, networking lounge’lardaki yuvarlak masalarda toplu video görüşmelerine, chat özelliği ile dilediğiniz katılımcı ile sohbet edebilmenize ve açık katılımcı profili sayesinde herkesin birbirini görebilmesine imkan vererek profesyonel zaman yönetimini kolaylaştıran CloudTalk Online Matchmaking Summit’te katılımcılar ilgi alanlarına göre 5 farklı salonda gerçekleşecek sunumlardan dilediklerine katılabilme hakkına sahip. Etkinlik sırasında profesyonel yönetim ile anlık bildirim ve hatırlatmalar yapılarak yönlendirmeler ile her katılımcının etkinlikten en yüksek verimi alması sağlanacak gibi hedefler söz konusu.

Kayıt olmayı unutmayın!

Dünya devlerinin de yer aldığı konferansın katılımcı profilleri arasında; C-level IT yöneticileri, IT uzmanları, network ve sistem yöneticileri, güvenlik yöneticileri, veri merkezi uzmanları, bulut mimarları, yazılımcılar, ürün yöneticileri, satış ve iş geliştirme birimleri, bağımsız danışmanlar ve son kullanıcılar gibi pazarı oluşturan birçok profesyonel bulunacak.

26-27 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek CloudTalk Online Matchmaking Summit 2021 için kayıtların başladığını söyleyen CloudTalk Global Chairman Burkay Yapağcıoğlu, etkinlikten 3 gün önce katılımcıların birbirleri ile eşleştirilmesi için toplantı talebi gönderme ve kişisel ajanda oluşturma süreçlerinin başlayacağını, etkinlik gerçekleştikten sonra da tüm kayıtlı katılımcı ve partnerlerin platform üzerinden 2 gün daha bu iletişimlerini devam ettirebileceğini belirtti.

Katılımcıların ve partnerlerin iletişimini problemsiz bir şekilde yönetebilmek adına katılımın sınırlı olduğunu hatırlatan Burkay Yapağcıoğlu, kayıtlar yeni açılmasına rağmen bu sene de ilgiden son derece memnun olduklarını belirtti.

CloudTalk Online Matchmaking Summit etkinliğine kayıt olmak için tıklayın!