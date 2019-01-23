Civilization VI, Sultan Süleyman ile buluşacak

Civilization VI, Gathering Storm eklentisi ile oyuna eklenecek medeniyetlerden birisinin daha ilk bakış videosunu yayınladı. Bizleri sevindirecek bu yeni medeniyet Osmanlı İmparatorluğu.

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Civilization VI ve öncesinde Türkler

Civilization VI, seride Osmanlı’yı içeren dördüncü oyun olacak. İlk olarak Civilization III’te Osman Gazi’nin liderliğinde Play the World eklentisi ile oyuna eklenen Türkler sonraki tüm oyunlarda da yer almıştı. IV’te ise hem Fatih Sultan Mehmet’in hem de Kanuni Sultan Süleyman’ın liderlik ettiği medeniyet bu sefer Warlords eklentisinin parçasıydı. V. oyunun çıkış sürümünde bulunan Osmanlılar’ı yine Sultan Süleyman yönetiyordu. Serinin en yeni oyunu Civilization V’da da işler değişmedi Gathering Storm eklenti paketinin parçası olarak 14 Şubat 2019’da Muhteşem Süleyman ve Osmanlı da oyunda yer alacak.

Süleyman’ın özel yeteneği Baş Vezir, bu özellik Pargalı İbrahim Paşa’yı yeni bir vali olarak oyuna ekliyor. İbrahim Paşa’nın kendine özel terfi ağacı var ve diğer medeniyetlere de atanabilen tek vali.

Osmanlı özel binası Grand Bazaar yani Kapalı Çarşı. Bu bina ticaret merkezindeki bankanın yerini alıyor ve fazladan stratejik kaynak ile rahatlık (amenities) sağlıyor.

Yeniçeriler de bu eklenti paketi ile oyuna dönüş yapıyorlar. Musketman’in yerini alacak Süleyman’ın özel birliği, sadece yerini almakla kalmıyor üstüne hem daha ucuz hem de daha güçlü geliyor. Bir bedava terfi ile başlayan birlik eğer fethedilmiş bir şehirde üretilmezse bir nüfus tüketiyor.

Bir diğer özel birlik ise denizlerde gücünü göstermeye geliyor. Berberi Korsanları, Privateer’ın yerine geliyor ama ondan daha erken kullanılabilir oluyor ve yağmalama yaparken hareket hakkı kaybetmiyor.

Osmanlı’nın özel yeteneği ise Büyük Türk Bombardımanı (Great Turkish Bombard), kuşatma birliklerinin daha hızlı üretilmesini ve daha güçlü olmalarını sağlıyor. Fethedilen şehirler nüfus kaybetmiyor ve Osmanlı kontrolü altında kaldığı müddetçe sadakat ve rahatlık kazanıyor.

Büyük fetihler için hazırlanmış Osmanlı medeniyeti şimdiden Türk olsun olmasın bütün Civilization severlerin ilgisini topladı. Geçen oyuna göre oldukça kilo vermiş olan Süleyman’ın kavuğu da şanına yaraşır biçimde tasarlanmış ve yeni oyunun tarzına oldukça uymuş. Sevgililer günü, yedi cihan fatihi Kanuni Sultan Süleyman ile buluşmak için oldukça uygun bir gün.