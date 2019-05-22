Çip üreticisi ARM: Huawei ile ilişkiler askıya alınması gerekiyor

İngilitere merkezli en büyük çip tasarımcısı ve üreticilerinden ARM, Huawei ile tüm ilişkilerini askıya almaları gerektiğini söyledi.

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Kirin işlemcisi için sorunlar yaşanabilir

Trump’ın Huawei kara listeye almasından sonra birçok firma Huawei ile ilişkilerini askıya aldı. Bunların arasında Google,Qualcoom ve Intel gibi dünya devi firmalar var. Bugün BBC yetkilisinin İngiltere merkezli çip üreticisi ARM’dan aldığı bilgilere göre ; şirket, çalışanlarına Huawei ile ilişkilerin askıya alınması gerektiğini söyledi. Bunun altında yatan ana sebebin ise Amerika’da uygulanan ticari kısıtlama uygulamalarının olduğu belirtildi.

Amerika’da 8 bürosu ve 6000 çalışanı bulunan ARM, çip dizaynları ve üretimi konusu dahil birçok altyapısal süreçte Huawei ile işbirliği yapıyordu. Analiste göre ise bu gelişme ‘Uzun vadede Huawei için aşılamayacak bir engel. Huawei kendi işlemcisi olan Kirin’e yeni lisanslar için para ödemesi, firmanın gücünü büyük ölçekte etkileyecektir.’ denilerek değerlendirildi.

Huawei: Bu üzücü durumun çözülebileceğinden eminiz

Huawei tarafına karşı yapılan kısıtlamalar devam ederken şirket kısa bir açıklama yaptı.

‘Ortaklarımızla olan yakın ilişkilerimize değer veriyoruz, ancak politik olarak motive edilmiş kararların bir sonucu olarak, bazı şirketlerin üzerindeki baskıyı kabul ediyoruz. Bu üzücü durumun çözülebileceğinden eminiz ve dünya çapında teknolojiyi ve ürünleri müşterilerimize sunmaya devam etme önceliğimiz devam ediyor.’