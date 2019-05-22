Huawei mobil işletim sistemini sonbaharda çıkaracak!

Amerikan başkanı Donald Trump‘ın kararının ardından Google‘la ilişkileri kopma noktasına gelen Huawei kendi mobil işletim sistemini sonbaharda çıkaracak.

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Huawei mobil işletim sistemi özellikleri

Amerikan başkanı Donald Trump‘ın Çin menşeli telekomünikasyon ürünlerine getirdiği yasağın ardından Google Huawei‘yle olan lisans sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Intel ve Qualcomm gibi işlemci üreticileri de şirketle olan ticari ilişkilerini bitirmişti. Yaşanan bu olayların ardından Çinli şirket, uzun zamandır geliştirdiği kendi mobil işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Şirketin CEO’su Richard Yu, hazırladıkları ‘gelecek nesil teknoloji için tasarlanan işletim sistemi’nin sonbaharda ya da gelecek yıl bahar aylarında tüketicilere sunulacağını söyledi. Ayrıca Yu tarafından özel bir WeChat grubunda paylaşılan bilgiler ortaya çıktı. Bu mesajlara göre Huawei’nin kendi mobil işletim sistemi tüm Android uygulamaları ve web uygulamaları ile uyumlu olacak.