Lise kompozisyonlarından Kongre kürsüsündeki bir konuşmaya kadar her şeyde kullanılan yapay zeka aracı ChatGPT, özgeçmişine bir başarı daha ekledi. Kasım ayında OpenAI tarafından piyasaya sürülen yapay zeka ChatGPT, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir hukuk fakültesinde yapılan sınavlardan geçer not aldı.

Yapay zeka aracına hem Minnesota Üniversitesi Hukuk Fakültesi hem de Pennsylvania Üniversitesi Wharton İşletme Fakültesi tarafından çeşitli testler sunuldu ve hepsini geçti.

Bununla birlikte, YZ’nin sınavlardan tam anlamıyla başarılı olması gerekmiyordu. Sohbet robotu, UM’nin 4 hukuk fakültesi sınavında 95 çoktan seçmeli soruyu ve 12 kompozisyon sorusunu yanıtladı ve genel olarak ortalama C+ performans gösterdi. Teknoloji, Wharton’ın işletme yönetimi kursu sınavında daha iyi performans göstererek B ile B- arasında bir puan aldı.

Wharton profesörü Christian Terwiesch, ChatGPT’nin performansını Wharton’un web sitesinde yayınlanan kısa bir makalede özetledi. Yapay zekanın “vaka çalışmalarına dayalı olanlar da dahil olmak üzere temel operasyon yönetimi ve süreç analizi sorularında harika bir iş çıkardığını” söyleyen Terwiesch, “[ChatGPT’nin] yanıtlarının doğru olmasının yanı sıra açıklamaların da mükemmel olduğunu” sözlerine ekledi.

Ayrıca bkz: MIUI 14 Çok Yakında Bu Telefonlara Gelecek

Bununla birlikte, “6. sınıf Matematik seviyesinde nispeten basit hesaplamalar” söz konusu olduğunda sohbet robotunun “şaşırtıcı hatalar” yaptığını da tespit etti.

2022’nin sonlarında ilk kez kamuoyuna duyurulduğundan beri, çeşitli eğitim seviyelerindeki okul yöneticileri ve öğretmenler ChatGPT ve eğitimi altüst etme potansiyeli konusunda alarm verdiler. New York’taki devlet okulları, herhangi birinin okul bölgesinin ağlarında ve cihazlarında yapay zekayı kullanmasını yasakladı.

Terwiesch’in kendisi de bu tür yasakları onaylıyor gibi görünüyor. “Sonuçta, bir tıp doktoruna diploma verdiğinizde, tıp bilmesini istersiniz, bir botu nasıl kullanacağını değil. Aynı şey hukuk ve işletme dahil olmak üzere diğer beceri sertifikaları için de geçerlidir” dedi.