The Wall Street Journal’ın hükümetin yapay zeka bilgi işleminde kullanılan gelişmiş yongaların Çin’e ihracatına yönelik yeni kısıtlamaları değerlendirdiğini bildirmesinin ardından Nvidia ve Advanced Micro Devices’ın (AMD) hisseleri erken ticarette %2’den fazla düştü.

Söz konusu ihracat kısıtlamaları, Ticaret Departmanı tarafından uygulanacak ve ABD hükümetinin Çin’in kullanımı için yapılan yongaların hesaplama gücünü zaten sınırlandırmasının ardından gelecekti. AMD ve Nvidia, önceki sınırlamadan da etkilenmişti.

Nvidia hisseleri çarşamba günü %1,8 düşüşle kapandı. Diğer yonga üreticileri de değerlendirme haberinin ardından düştü. Marvell ve Broadcom’un her ikisi de %1’den az düşerken Qualcomm ise %2’den fazla düştü.

Nvidia, Çin pazarı için daha düşük özellikli bir yonga oluşturarak önceki kısıtlamalara yanıt verdi. Ancak Journal’ın bildirdiğine göre, dikkate alınan yeni kontroller kapsamında bu yonga, A800 bile lisans olmadan ihracatı kısıtlanacak.

Journal’ın haberine göre kısıtlamalar, bazı şirketler tarafından ihracat kontrollerini atlatmak için kullanılan bulut tabanlı bilgi işlem çözümleri sunan şirketler için de geçerli olacak.

İçindekiler Kısıtlamaların sebebi

Kısıtlamaların sebebi

ABD ile Çin arasında donanım ve yazılım teknolojisi konusundaki rekabet son yıllarda arttı. Çin devlet destekli tehditlerden kaynaklanan siber güvenlik tehditleri, üst düzey ABD yetkilileri tarafından ABD’nin karşı karşıya olduğu en büyük ulusal güvenlik tehditlerinden biri olarak tanımlandı.

İster düpedüz endüstriyel casusluk yoluyla isterse Amerikan şirketlerinin Çin içinde iş yapmak için Çinli firmalarla ortaklık kurmasını gerektiren ortak girişim projeleri yoluyla Çinli yerli rakiplerine fayda sağlamak için Amerikan şirketlerinden hassas teknolojinin çalındığı iddia ediliyor.

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Bu çerçevede, sıkılaştırılmış yonga ihracat kontrolleri muhtemelen iki ülke arasındaki ticari gerilimleri daha da alevlendirecek. ABD’li yetkililer olası etkileri hafifletmeye çalıştı ancak ihracat kontrollerinin sıkılaştırılması bu çabaları tehlikeye atabilir. Ticaret bakanı olarak ihracat kontrolünün uygulanmasına liderlik edecek olan Gina Raimondo, bu yılın başlarında Pekin’de Çinli mevkidaşı ile bir araya geldi.

Nvidia ve Ticaret Departmanının ihracat kontrol birimi olan Sanayi ve Güvenlik Bürosu yorum yapmaktan kaçındı.