Akıllı Telefonlar
Küresel çip krizi iPhone üretimini etkileyebilir!
Apple, şu sıralar başarılı giden iPhone 12 satışlarıyla akıllı telefon listelerinin zirvesini zorluyor. Fakat elektronik ve otomotiv sektörünü etkileyen küresel çip krizinin bu ivmenin önüne geçebileceği iddia ediliyor.
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Foxconn, iPhone üretiminde bir miktar kesintiye gidebilir!
Nikkei Asia’nın raporuna göre, Apple’ın en büyük üreticisi konumundaki Foxconn yonga tedarikinde sorunlar yaşamaya başladı. Üretim planını gözden geçiren şirket, sorunu çözememesi durumunda sevkiyatlarda %10’luk bir kesintiye gitmeyi planlıyor. Bunun da iPhone 12 serisi başta olmak üzere Apple ürünlerini olumsuz yönde etkileyebileceği tahmin ediliyor.
Foxconn yönetim kurulu başkanı Liu Yangwei ise iddialar karşısında temkinli davranmayı tercih etti. Yonga krizi hakkında iyimser düşündüğünü belirten Yangwei, yine de her türlü duruma hazırlıklı olmak gerektiğini ifade ediyor. Apple ve Foxconn’a yakın kaynaklar ise yonga kıtlığının 2022’nin ikinci çeyreğine kadar sürebileceğini öngörüyor. Dolayısıyla sürecin uzaması durumunda iPhone 13 serisi gibi yeni cihazların gecikebileceği bile tahmin ediliyor.
Öte yandan, Apple’ın diğer bir iPhone üreticisi olan Wistron’da da işlerin yoluna girmeye başladığı aktarılıyor. Hatırlanacağı üzere Wistron’un Hindistan’daki fabrikasında greve giden işçiler, fabrikaya büyük maddi zarar vermişti. Apple’ın müdahil olduğu soruşturma sonucunda çalışan haklarının iyileştirilmesi kararlaştırılırken, üretimin yakında başlayacağı ifade ediliyor. Son olarak Hindistan ağırlıklı üretim yapan fabrikada iPhone 12 üretiminin de planlandığını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 6, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Oppo Reno 5 ailesinin Çin’de piyasaya sürülmesinden bu yana çok fazla vakit geçmemesine rağmen yeni nesil Oppo Reno 6 serisi yolda. Aslında Oppo’nun akıllı telefon serileri, 5G li ve 4G’li farklı modeller ile piyasaya çıkıyor. Ve bu cihazların çıkışı sene içine dağılıyor. Ayrıca şirket, bu cihazları farklı isimler ile farklı pazarlara da sunmakta. Henüz Reno 5 serisinin çıkışı tam anlamıyla bitmedi. Fakat yine de Oppo, yeni nesil Oppo Reno 6 serisi için çalışmalarına başladı.
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Oppo Reno 6 serisi hakkında neler biliyoruz?
Oppo Reno 6 serisi ile ilgili ipuçlarını internette görmek, çoğu kullanıcı için süpriz değil. Her yıl en az iki adet Oppo Reno serisi akıllı telefon görmeye alıştık. Şirket, 2019 yılının sonunda Oppo Reno 3 serisini piyasaya sürdü. Birkaç ay sonra ise Oppo Reno 4 serisi çıkış yaptı. Şimdi ise Oppo Reno 6’nın tanıtılması ile birlikte bu olay tekrarlanmış olacak.
Birden fazla sızıntı kaynağı, Oppo’nun PEPM00 kod adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Şimdi ise yeni bir ekran görüntüsü, bu cihazın Reno 6 adıyla pazarda yerini alacağını gösteriyor. Bu akıllı telefon, 65W hızlı şarj desteği ile 3C sertifikasını çoktan aldı. Bu şarj teknolojisini göz önüne aldığımızda, yaklaşık olarak 4500 mAh kapasiteli çift hücreli batarya bulunacağını söyleyebiliriz. Bu telefon ayrıca, 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel ile gelecek. Cihazın, ekran içi parmak izi okuyucu teknolojisi de mevcut.
Reno 6, MediaTek’in MT6893 yonga setinden gücünü alacak. Bu yonga seti, MediaTek Dimensity 1200 olarak adlandırılmakta. Yonga seti, bir adet 3 GHz saat hızına sahip Cortex-A78 çekirdeği, üç adet 2.6 GHz ile çalışan Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet 2 GHz saat hızına sahip Cortex-A55 çekirdeği ile geliyor. MediaTek Dimensity 1200 ayrıca, HyperThread 3.0 motoru tarafından optimize edilen Mali-G77 MC9 GPU’ya sahiptir. Oppo Reno 6’nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan bir versiyonu bulunacak. Ancak bu temel modelin daha farklı RAM ve depolama alanına sahip varyantlarının bulunmasını da bekliyoruz. Diğer özelliklere baktığımızda ise cihazın Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 ile geldiğini görüyoruz. Ancak çıktığı dönemde yeni bir ColorOS versiyonu yayınlanırsa cihaz da o versiyon ile piyasaya çıkacaktır.
Oppo Reno 6 serisinde 4G’li model bulunacak mı?
Oppo Reno 4 serisi, ilk olarak Çin’de piyasaya çıktı ve uzun süre Çin’e özel olarak kaldı. Bir ay kadar sonra şirket, Oppo Reno 4 serisinin 4G’li modellerini tanıttı. Bu yüzden, Reno 6 serisinde de aynısının olmasını bekliyoruz. Bu sefer, 4G’ye özel bir varyant bulunup bulunmayacağı kesin olmasa da ilk önce Çin pazarında bu cihazların satılacağından eminiz. Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan Oppo Find X3 serisi, Reno 5 serisinin yeniden markalanması ile ortaya çıktı. Bu nedenle, Reno 6 serisinde de bu yolun izlenmesi muhtemel gözüküyor.
Reno 5 5G teknik özellikleri
- Ekran: 6,43 inç Full HD+ 90 Hz OLED
- İşlemci: Snapdragon 765G
- RAM: 8 GB/12 GB
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 65W hızlı şarj destekli 4300 mAh
- Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE
- İşletim Sistemi: Android 11
Reno 5 Pro Plus 5G Teknik Özellikleri
- Ekran: 6,55 inç 90 Hz Full HD+ AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 865
- RAM: 8 GB ve 12 GB
- Depolama: 128 GB ve 256 GB
- Ön Kamera: 32 Megapiksel
- Arka Kamera: 50 MP + 16 MP + 13 MP+ 2 MP
- Batarya: 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh kapasite
- İşletim Sistemi: Android 11
Akıllı Telefonlar
TCL Mobile, 14 Nisan’da global bir etkinlik planlıyor!
2021 yılının mart ayı, pek çok yeni akıllı cihazın piyasaya sürüldüğü bir ay oldu. Şirketler, yeni nesil amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Oppo, OnePlus, Realme ve iQOO başta olmak üzere çoğu üretici yeni nesil teknolojik cihazlarını bu ayda tanıttı. Bu ayı, Xiaomi‘nin düzenlediği teknoloji fırtanısı ile bitirdik. Firma, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi Mix Fold başta olmak üzere pek çok akıllı cihazı piyasaya sürdü. Nisan ayı ise görünüşe göre mart ayını aratmayacak şekilde dolu dolu geçecek. Önümüzdeki ay, heyecan verici yeni ürünler tanıtmasını beklediğimiz firmalardan biri de TCL olacak.
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TCL Mobile, global lansmanını ne zaman ve nerede düzenleyecek?
Bugün, TCL Mobile’ın iletişim müdürü Brad Mole, TCL’in 14 Nisan’da küresel bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Etkinlikte şirket, yeni nesil mobil cihazlarını piyasaya sürecek. Youtube üzerinden çevrimiçi gerçekleşecek olan etkinlik, 11:00 EST/ 16:00 GT / 17:00 CEST saatlerinde başlayacak. Tweet, kendi ürünleri tanıtılacağı hakkında bir bilgi vermiyor. Ancak bazı söylentiler, şirketin yeni TCL 20 akıllı telefon serisini tanıtacağını öne sürüyor. Ocak ayında TCL, TCL 20 serisini duyurmuştu. Ancak serideki beş telefondan yalnızca TCL 20 5G ve TCL 20 SE piyasaya çıktı. TCL 20 Pro 5G, TCL 20L ve TCL 20S adlı telefonların ise yılın ilerleyen zamanlarında tanıtılması planlandı.Şimdi ise bu cihazların önümüzdeki Nisan ayında gerçekleşecek olan etkinlikte tanıtılacağı düşünülmekte.
TCL 20 Pro 5G, 14 Nisan’da gerçekleşecek olan etkinlikte tanıtılabilir!
Yaklaşmakta olan TCL 20 serisi hakkında henüz net bir bilgi yok. Cihazların teknik özellikleri kıyaslama platformları üzerinde henüz görüntülenemedi. Ancak tahminlere göre TCL 20 Pro 5G, Snapdragon 888 veya Snapdragon 870 yonga setiyle gelecek. TCL Mobile, akıllı telefon pazarına yaptığı yatırımlar ile son zamanlarda kendinden çokça söz ettiriyor. Bu yüzden şirketten, gerçekten güçlü donanıma sahip yeni bir amiral gemisi akıllı telefon bekliyoruz.
TCL 20 5G, orta sınıf bir 5G akıllı telefondur. Henüz yaygın olarak kullanılmayan Snapdragon 690 yonga seti bu cihazda bulunmakta. Ayrıca 6 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri de mevcut. Telefon, 4500 mAh değerinde bataryaya sahip. Ayrıca kamera tarafında da 48 MP + 8 MP + 2 MP dizilimi ile geliyor. Bu dizilim, yapay zeka tarafından da destekleniyor. Bu nedenle, TCL 20 Pro 5G’nin de yapay zeka desteği ile gelmesi muhtemel gözüküyor.
14 Nisan’da gerçeklemesini beklediğimiz etkinliğe henüz çok zaman var. Bu nedenle, önümüzdeki haftalarda daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasını bekliyoruz. Özellikle TCL’nin yeni nesil mobil cihazları ile ilgili yeni sızıntıların paylaşılması muhtemel.
TCL 20 5G teknik özellikleri
- Ekran: 6,67 inç FULL HD+ HDR10 destekli IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 690
- Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- RAM: 6 GB
- Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP makro sensör
- Batarya: 18W hızlı şarj destekli 4500 mAh
- Özellikler: 5G, Bluetooth 5.1, NFC
- İşletim Sistemi: Android 11
- Fiyat: 299 Euro
TCL 20 SE teknik özellikleri
- Ekran: 6,82 inç HD+ IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 460
- Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB
- RAM: 4 GB
- Arka Kamera: 16 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP derinlik sensörü
- Batarya: 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh
- Özellikler: FM Radyo, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC
- İşletim Sistemi: Android 11
- Fiyat: 149 Euro
Akıllı Telefonlar
5G Destekli Realme 8 FCC Sertifikası Aldı!
Realme’ni yeni 5G destekli Realme 8 modeli FCC’de görüntülendi. 5G destekli Realme 8 FCC tarafından onaylanarak sertifika aldı.
Realme geçtiğimiz hafta yeni Realme 8 ailesini tanıttı. Tanıtımda Realme 8 ve 8 Pro modellerini tanıtan şirket, iki model ile hem beğeni hem tepki topladı. Şimdi ise Realme 8 ailesine yeni bir üye katmayı planlayan Realme, 5G destekli yeni modeli için sertifikaları topluyor.
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Realme 8 Serisi‘nin 5G destekli ilk modeli geçtiğmiz günlerde NBTC’de görüntülenmişti. RMX3241 model numaralı bu yeni modelin 5G desteğine sahip olduğu orada kanıtlanmıştı. Şimdi cihazını FCC‘de gözler önüne süren şirket, RMX3241 için FCC sertifikasını aldı.
FCC listelerinde 5G’li Realme 8’e ait detaylar!
FCC listeleri yeni 5G destekli Realme 8 modelinin bazı özelliklerini de ortaya koydu. Bu özelliklerin en başında cihazın bataryası geliyor. FCC listelerine göre Realme 8 5G, 5000mAh‘lik bir batarya ile birlikte gelecek. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemini kullanacak olan Realme 8, diğer modellerden farklı teknik özellikler sunacak.
Yeni Realme 8, 5G destekli olması nedeniyle bambaşka bir işlemci ile birlikte gelecek. Tabi bu durum bir Ram güncellemesini de getirebilir. Öte yandan AMOLED bir ekran yerine LCD bir ekran ile gelecek olan cihaz, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü ile birlikte gelecek.
Öte yandan diğer iki modelden daha kalın ve daha ağır olan yeni Realme 8 muhtemelen diğer modellere göre daha fazla ilgi çekecek. Çünkü yeni Realme 8, Realme 8 ve 8 Pro‘da bulunmayan 5G ve NFC desteğini sunacak. Şimdi gelin Realme 8 ailesinin tanıtılan modellerinin özelliklerine göz atalım.
Realme 8’in özellikleri!
Serinin tanıtılan ilk modeli Realme 8 içerisinde MediaTek tarafından geliştirilen Helio G95 yonga setini taşıyor. Realme 8 yeni bir model olmasına rağmen performans tarafında Realme 7’den pek ayrılmıyor. 4GB, 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile gelen Realme 8, 128GB depolama ile yeterli özellikler taşıyor.
Üzerinde 6.4 inç büyüklüğünde 60Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelen Realme 8, yine ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. Az önce de dediğimiz gibi ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelen cihaz içerisinde Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemi ile birlikte geliyor.
Arka tarafında dörtlü kamera grubu taşıyan Realme 8, 64MP‘lik bir ana kameraya ve 8MP‘lik bir ultra geniş açı sensörüne sahip. İçerisinde 5000mAh‘lik bir batarya taşıyan Realme 8, 30W hızlı şarj desteği sunuyor.
Realme 8 Pro’nun özellikleri!
Realme 8 Serisi’nin şimdilik en güçlü modeli olan Realme 8 Pro ise şaşırtıcı bir şekilde Snapdragon tarafından geliştirilen 720G yonga seti ile birlikte geliyor. Hatırlarsanız Realme 7 Pro modeli de aynı yonga setini kullanıyordu. Dahası Realme 8 Pro tıpkı 7 Pro gibi 6GB ve 8GB Ram bellek ile geliyor. Yani performans tarafında Realme 8 Pro alt serisinden pek ayrılmıyor.
Yine 128GB depolama ile gelen Realme 8 Pro, ön tarafında 16MP‘lik bir ön kamera ile geliyor. Arka tarafında 108MP‘lik ana kamera ile bizleri karşılayan cihaz, bunun yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı sensörü de taşıyor. 2MP‘lik makro ve 2MP‘lik monokrom sensörleri de arka tarafında taşıyan cihaz AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor.
İşletim sistemi tarafında Android 11 destekli Realme UI 2.0‘ı kullanan Realme 8 Pro, batarya tarafında da şaşırtıyor. İçerisinde 4500mAh’lik bir batarya taşıyan Realme 8 Pro kutusunda tıpkı 7 Pro’da olduğu gibi 65W hızlı şarj destekli adaptörü taşıyor. Ancak cihaz sadece 50W hızlı şarj desteği sunuyor.
Realme 8 ailesi hakkında bilinenler bu şekildeydi. Bakalım Realme 8 5G ne gibi özelliklere sahip olacak? Sizce 5G destekli Realme ne zaman tanıtılacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Forumdan Son Mesajlar
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Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Metin_B, 9 saat önce
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Yazan: Quincii, 5 gün önce
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Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 3 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
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