Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 30 Pro, ilk güncellemelerini almaya başladı!
Huawei Mate 30 Pro, ilk EMUI güncellemelerini almaya başladı. Güncelleme, kamerayla ilgili önemli iyileştirmeler içeriyor.
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Çinli Üretici Devi, geçtiğimiz günlerde tanıtmış olduğu Huawei Mate 30 Pro‘ya iki yeni güncelleme yayınlamıştı. İlk güncelleme, 7680 kare ultra ağır çekim moduna ait değişiklikler içerirken, ikinci güncelleme ise alan hareketleri ve ağ hızlandırma teknolojileri üzerine geliştirmeler dahil edilmişti.
Şimdi ise Huawei, yeni amiral gemisine getirdiği güncellemeyle birlikte EMUI 10‘da bulunan kamera deneyimini daha üst noktaya taşımayı hedefliyor. Bu güncellemeyle, cihazda bulunan kameranın, yazılımsal olarak optimizasyonu sağlanıyor.
Aynı zamanda bazı arabalar için de bluetooth desteği, güncellemenin içeriğine dahil edilmiş. Şirket, tüm kullanıcılara, cihazlarına gelen güncellemeyi kurmalarını tavsiye ediyor.
Android 10 tabanlı EMUI 10‘la birlikte, Huawei kullanıcıları, Karanlık Mod ve Always On Display için renkli tema desteğine kavuşmuştu. Ayrıca, yeni ekran kilidi görünümü ve ekran kilidi için yeni tasarımlar da kullanıcılara tanıtılmıştı.
Mate 30 Pro, geniş renk gamutuna sahip 6.53 inç FHD+ ekran (2400×1176) ile geliyordu. Ekran içi hoparlöre sahip yeni nesil cihazda 60Hz tazeleme hızı mevcut. Cihazda Kirin 990 mimarisine sahip işlemciyle birlikte 8GB RAM ve 256GB depolama yer alıyor.
Akıllı telefonun arka tarafında, 40 megapiksel ultra geniş açı, 40 megapiksel geniş açı, 8 megapiksel telefoto ve 3D derinlik sensörü olmak üzere dört kamera konumlandırılmış. Ek olarak, bu sensörler 3x optik, 5x hibrit ve 30x dijital yakınlaştırma desteğiyle geliyor.
Ön kısımda ise, 3D yüz okuma destekleyen 32 megapiksel çözünürlüklü kamera mevcut. Cihazda 4500mAh kapasiteye sahip oldukça güçlü bir batarya konumlandırılmış. Bununla birlikte cihaz, 27W kablosuz ve 40W kablodan olmak üzere hızlı şarj destekliyor.
Akıllı Telefonlar
Google, güvenlik açığı bulunan Android cihazların bir listesini yayınladı!
Google güvenlik uzmanları bazı Android telefonlarda bulunan ciddi bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. Alınan bilgiye göre, bu telefonları kullanan kişilerin fotoğraf ve tüm yazışmaları risk altında.
Google’ın güvenlik açıkları ve hedefli saldırılara odaklanan araştırma ekibi Project Zero tarafından ortaya çıkarılan bu güvenlik açığı, Android telefonların tüm kontrolünün uzaktan ele geçirilebilmesine olanak sağlıyor. Ortaya çıkan bu güvenlik açığının İsrail’in NSO Grubu tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu şirket geçmişte insan haklarına ve siyasi aktivistlere yapılan saldırılara karışmıştı.
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Amerikalı şirket Google, Android cihazlarda bulunan güvenlik açığını kendi markaları da içerisine dahil olmak üzere çok bilindik ve popüler markalarda bulunan bu açığın bundan yaklaşık iki sene önce giderilmesi gerektiği ortaya çıktı.
Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola ve Google‘ın kendi markası Pixel, bu güvenlik açığına sahip olan markalar arasında yerini aldı. Project Zero ekibi bu açığa sahip cihazları şöyle açıklıyor: Pixel 1, Pixel 1 XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3, Moto Z3, Oreo’lu LG modelleri, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S9.
Bulunan açığın şu an aktif olarak kullanıldığı ve bu açıdan da yukarıdaki cihazlara sahip kişilerin çok dikkatli olması gerektiği aktarılıyor. Google güvenlik için adım atana kadar bir süre Chrome yerine başka bir tarayıcı kullanılması. Ayrıca Play Store dışından uygulama yüklenmemesi tavsiye ediliyor.
Google, bu cihazlardaki sorunun giderilmesi için yeni bir güvenlik yaması yayınlanması gerektiğini belirtiyor. Sorunların üreticileri tarafından verilecek “Ekim güvenlik güncellemesi” ile ortadan kaldırılacağı söyleniyor. Ancak yukarıdaki cihazların kaçının bu güncellemeyi alacağı bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Store’larda hafta sonu indirimi
Ülkemizdeki resmi Xiaomi distribütörlerinden biri olan Evofone, kendilerine ait olan Mi Store‘larda geçerli olacak bir hafta sonu kampanyası duyurdu. Kampanya kapsamında bazı akıllı telefon modelleriyle birlikte Earbuds kulaklığında indirim olacak.
Hangi ürünlerde, nasıl indirimler var?
- Redmi S2 – 32 GB – 1.199tl yerine 1099 TL
- Note 6 Pro 32 GB – 1.499tl yerine 1199 TL
- Note 6 Pro 64 GB – 1.699tl yerine 1399 TL
- Earbuds – 499tl yerine 399 tl
- Yeelight LED akıllı ampül – 139 TL
- Yeelight Led akıllı ampül – 179 TL
- Mi TV Box S 4K – 499 TL
- Mi Kettle Akıllı Su Istıcı – 299 TL
Ürünler hangi mağazalarda, hang tarihlerde geçerli?
5-6 Ekim Cumartesi ve Pazar günü geçerli olacak indirimler sadece bu mağazaları kapsıyor:
- Forum İstanbul Avm MiStore
- Vadistanbul Mi Store
- Akasya Avm Mi Store
- Optimum Avm Mi Kiosk
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold katlama ömrüyle şaşırttı!
Samsung’un katlanabilir ilk akıllı telefon modeli Galaxy Fold, bu hafta Amerika’da satışa sunuldu. Tasarım hatalarının giderilmesinin ardından kullanıcılarla buluşmayı başaran Samsung Galaxy Fold, katlama performansı ile tartışma yaratacak gibi gözüküyor.
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Samsung Galaxy Fold, sorunsuz şekilde sadece 18.500 kez katlanabildi!
ABD’de garanti hizmeti sağlayan SquareTrade adlı kuruluş ise bunu test etmek için bir Galaxy Fold temin etti. Özel bir mekanizma ile kullanım senaryosuna en yakın şekilde yapılan test, cihazın ekranı konusunda soru işaretleri doğurdu. Katlanır ekranlı telefonda yer alan menteşeli sistem, markanın iddiasına göre 5 yıllık bir süreye eşit 200.000 katlamaya kadar dayanıklılık sunuyor. Ancak Galaxy Fold’un ekranı yaklaşık 18.500 katlamanın ardından piksel hatası vermeye başladı. Bu da normal bir kullanımda 6 aylık bir zaman dilimine eş değer.
120.000 katlamaya kadar yapılan özel testin sonunda cihazın dokunmatiği çalışmamaya başladı ve menteşe sisteminde yıpranmalar gözlendi. Ancak Galaxy Fold yeniden başlatıldığında dokunmatik ile ilgili problem kendiliğinden çözüldü. Testi yapan kuruluş, yayınladığı raporda Samsung Galaxy Fold’un garanti süresi içerisinde büyük bir sorun yaşamayacağını öngördüklerini belirtiyor. Ayrıca Samsung, satış sürecindeki gecikmeden dolayı bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz ekran değişimi yapılabileceğini açıklamıştı.
Samsung Galaxy Fold hakkındaki ekran ve dokunmatik tabanlı sorunlar, cihazın çıkış sürecini uzun süre geciktirmişti. Telefonu satın alan kullanıcılardan yapılan test ile benzer bir geri dönüş gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.