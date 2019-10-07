Huawei Mate 30 Pro, ilk güncellemelerini almaya başladı!

Huawei Mate 30 Pro, ilk EMUI güncellemelerini almaya başladı. Güncelleme, kamerayla ilgili önemli iyileştirmeler içeriyor.

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Çinli Üretici Devi, geçtiğimiz günlerde tanıtmış olduğu Huawei Mate 30 Pro‘ya iki yeni güncelleme yayınlamıştı. İlk güncelleme, 7680 kare ultra ağır çekim moduna ait değişiklikler içerirken, ikinci güncelleme ise alan hareketleri ve ağ hızlandırma teknolojileri üzerine geliştirmeler dahil edilmişti.

Şimdi ise Huawei, yeni amiral gemisine getirdiği güncellemeyle birlikte EMUI 10‘da bulunan kamera deneyimini daha üst noktaya taşımayı hedefliyor. Bu güncellemeyle, cihazda bulunan kameranın, yazılımsal olarak optimizasyonu sağlanıyor.

Aynı zamanda bazı arabalar için de bluetooth desteği, güncellemenin içeriğine dahil edilmiş. Şirket, tüm kullanıcılara, cihazlarına gelen güncellemeyi kurmalarını tavsiye ediyor.

Android 10 tabanlı EMUI 10‘la birlikte, Huawei kullanıcıları, Karanlık Mod ve Always On Display için renkli tema desteğine kavuşmuştu. Ayrıca, yeni ekran kilidi görünümü ve ekran kilidi için yeni tasarımlar da kullanıcılara tanıtılmıştı.

Mate 30 Pro, geniş renk gamutuna sahip 6.53 inç FHD+ ekran (2400×1176) ile geliyordu. Ekran içi hoparlöre sahip yeni nesil cihazda 60Hz tazeleme hızı mevcut. Cihazda Kirin 990 mimarisine sahip işlemciyle birlikte 8GB RAM ve 256GB depolama yer alıyor.

Akıllı telefonun arka tarafında, 40 megapiksel ultra geniş açı, 40 megapiksel geniş açı, 8 megapiksel telefoto ve 3D derinlik sensörü olmak üzere dört kamera konumlandırılmış. Ek olarak, bu sensörler 3x optik, 5x hibrit ve 30x dijital yakınlaştırma desteğiyle geliyor.

Ön kısımda ise, 3D yüz okuma destekleyen 32 megapiksel çözünürlüklü kamera mevcut. Cihazda 4500mAh kapasiteye sahip oldukça güçlü bir batarya konumlandırılmış. Bununla birlikte cihaz, 27W kablosuz ve 40W kablodan olmak üzere hızlı şarj destekliyor.