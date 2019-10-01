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Honor 20, Galaxy S10e, Huawei P30, Note 9 video karşılaştırma

https://youtu.be/fMoBg2dfUIs

Honor 20, Galaxy S10e, Huawei P30, Note 9 video karşılaştırma testimizde, dört telefonun video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada kim daha iyi sonuç almış?

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Call of Duty Mobile oynadık! | Akıllı telefonda COD deneyimi!

1 Ekim 2019

Yazan:

Call of Duty Mobile oynadık! | Akıllı telefonda COD deneyimi!

Call of Duty Mobile çıktı! Akıllı telefonlara Call of Duty deneyimini getiren CoD Mobile ile kapışıyoruz!

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Bizim de yeni indirdiğimiz Call of Duty Mobile’ın ilk bakışını bu videoda gerçekleştiriyoruz.

Call of Duty Mobile Android indir; https://hwp.to/CODAndroid

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Realme 3 Pro, Mi A3, Meizu Note 9, Y9 Prime kamera karşılaştırma

Realme 3 Pro, Mi A3, Meizu Note 9, Y9 Prime kamera karşılaştırma videomuzda, orta düzeyin yeni modelleri karşı karşıya geliyor. Bakalım cihazların ön ve arka kamera ile video çekim performansları nasıl?
30 Eylül 2019

Yazan:

Realme 3 Pro, Mi A3, Meizu Note 9, Y9 Prime kamera karşılaştırma videomuzda, orta düzeyin yeni modelleri karşı karşıya geliyor. Bakalım cihazların ön ve arka kamera ile video çekim performansları nasıl?

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Kendi kendine temizlik yapan robot süpürge ve paspas: iRobot Roomba i7+ & Braava Jet M6

30 Eylül 2019

Yazan:

Kendi kendine temizlik yapan robot süpürge ve paspas: iRobot Roomba i7+ & Braava Jet M6

Türkiye’de Haziran ayından itibaren satışına başlanan dünyanın en büyük robot süpürge firması iRobot yeniden ülkemize giriş yaptı.

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Kendi kendine temizlik yapan robot süpürge ve paspas: Roomba i7+ & Braava Jet M6

Farklı fiyat skalalarında çok çeşitli ürünlere sahip olan iRobot, özellikle Roomba i7+ ve Braava Jet M6 modelleriyle dikkat çekiyor. Bu ürünlerden en dikkat çekicisi olan Roomba i7+, basit bir temizlik robot süpürgenin çok ötesinde halıya çıkabilen, kablolara takılmayan yapıda geliyor. Kirli yüzeyleri tespit ederek çalışan Roomba i7+, kauçuk fırçaları ile Shaggy tarzı halılarda bile derinlemesine temizlik sağlıyor. Buna ek olarak temizlik sonrası kendi haznesini otomatik boşaltan Roomba i7+, bu teknolojiye sahip ilk ve tek model konumunda.

iRobot Braava Jet M6 ise Roomba i7+ ile ortak çalışabilen, genel olarak süpürme işlemi ardından paspas yapan robotik cihaz olarak dikkat çekiyor. Eğer Roomba ve Braava ortak kullanılırsa evinizde süpürge ve paspas derdi ortayan kalmış olacak.

Lansman sonrası değerlendirmemizi videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…

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