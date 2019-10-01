Honor 20, Galaxy S10e, Huawei P30, Note 9 video karşılaştırma

Türkiye’de Haziran ayından itibaren satışına başlanan dünyanın en büyük robot süpürge firması iRobot yeniden ülkemize giriş yaptı.

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Farklı fiyat skalalarında çok çeşitli ürünlere sahip olan iRobot, özellikle Roomba i7+ ve Braava Jet M6 modelleriyle dikkat çekiyor. Bu ürünlerden en dikkat çekicisi olan Roomba i7+, basit bir temizlik robot süpürgenin çok ötesinde halıya çıkabilen, kablolara takılmayan yapıda geliyor. Kirli yüzeyleri tespit ederek çalışan Roomba i7+, kauçuk fırçaları ile Shaggy tarzı halılarda bile derinlemesine temizlik sağlıyor. Buna ek olarak temizlik sonrası kendi haznesini otomatik boşaltan Roomba i7+, bu teknolojiye sahip ilk ve tek model konumunda.

iRobot Braava Jet M6 ise Roomba i7+ ile ortak çalışabilen, genel olarak süpürme işlemi ardından paspas yapan robotik cihaz olarak dikkat çekiyor. Eğer Roomba ve Braava ortak kullanılırsa evinizde süpürge ve paspas derdi ortayan kalmış olacak.

Lansman sonrası değerlendirmemizi videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…