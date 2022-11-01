Çin, Tiangong uzay istasyonunun son ana modülünü fırlattı. Bu Mengtian modülü uzay istasyonunun diğer iki parçasına robotik bir kolla bağlanacak ve ardından uzay istasyonu araştırma için hazır hale gelecek.

South China Morning Post, Mengtian modülünün Long Mars 5B roketiyle Pazartesi sabahı Hollanda saatiyle 8.37’de başarıyla fırlatıldığını yazıyor. Modül 18 metre uzunluğunda ve 23 ton ağırlığındadır. Çin’in daha önce fırlattığı ve daha sonra robotik bir kolla bağlanacağı uzay istasyonunun diğer iki parçasıyla birlikte henüz Pazartesi günü varacak.

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Bu üçüncü modül, atomları insanoğlunun şimdiye kadar ulaştığı en düşük sıcaklık olan 10 pikokelvine kadar soğutabilen lazerler gibi araştırma tesislerini içermektedir. Çin medyasına göre, modül aynı zamanda uzayda çalışan ve bundan bir milyar yıl sonra bile bir saniye içinde doğru olması gereken dünyanın ilk optik atom saatini de içeriyor. Astronotların egzersiz yapabilecekleri ve eşyalarını saklayabilecekleri tesisler de bulunmaktadır.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Çin uzay istasyonunun ikinci modülünü fırlattı; ilk modül geçen yıl Nisan ayında uzaya gönderilmişti. Uzay istasyonu eski Mir uzay istasyonu ile yaklaşık aynı büyüklükte ve kütlesi ISS’nin yaklaşık beşte biri kadar. Çin uzay ajansı Tiangong’un en az 10 yıl boyunca faaliyette olacağını söylüyor.