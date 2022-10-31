Amazon geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Project Kuiper için uydu inşa etmek üzere Seattle banliyösünde 172.000 metrekarelik yeni bir tesis açacağını söyledi. 2019’da tanıtılan Kuiper Projesi, Amazon’un yüksek hızlı geniş bant internet sağlamak için düşük dünya yörüngesinde 3.236 uydudan oluşan bir ağ kurma planıdır. Amazon, Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) uydu internet sistemine izin verdiği 2020’de önemli bir dönüm noktası oldu.

Amazon cihazları şefi Dave Limp, perşembe günü The Washington Post ile yaptığı röportajda, “3.000’den fazla uyduyu yörüngeye sokma hedefine ulaşmak için Amazon’un her gün bir ila üç uydu inşa etmesi gerekecek. Hatta belki bundan biraz daha fazla olacaktır.” dedi. Limp, “Tüketici elektroniği veya otomobillere daha çok benzeyen ve geleneksel uzay endüstrisine daha az benzeyen üretim yeteneklerini inşa etmeliyiz.” diye ekledi.

Amazon, Kuiper fırlatma projesinin ne zaman başlayacağını söylemedi. Ancak FCC kurallarına göre, şirketin planlanan uydularının yarısını altı yıl içinde, yani Temmuz 2026’ya kadar yaklaşık 1.600 yörüngeye yerleştirmesi gerekiyor.

Şirket, Project Kuiper’ı inşa etmek için 10 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını söyledi. Amazon ayrıca halihazırda Washington, Redmond’da 219.000 metrekarelik bir araştırma ve geliştirme tesisine sahip olduğunu belirtti. Şirket, “Amazon, Redmond şantiyesi prototipler geliştirdi ve ticari uydu üretimine yardımcı oldu. Ancak Kuiper projesi için vizyonumuzu yerine getirmek için çok daha büyük bir ölçekte çalışmamız gerekiyor.” dedi.

172.000 metrekarelik yeni fabrika, yakındaki Kirkland, Washington şehrinde kurulacak. Şirket, Puget Sound bölgesinde 200’den fazla iş yaratmasının beklendiğini söyledi. Limp, ek tesis kapasitesinin Amazon’un üretim sürecinin ikinci aşamasına girmesini sağlayacağını belirtti.

FCC onayını aldığından beri Amazon, KuiperSat-1 ve KuiperSat-2 adlı ilk iki prototip uydusu üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Amazon, Kasım 2021’de bu prototipleri 2022’nin sonlarında RS1 roketinde ABL Space ile başlatmayı umduğunu söyledi. Ancak bu ayın başlarında şirket, United Launch Alliance’ın uyduları ilk uçuşlarında taşıyacağını ve fırlatmayı gelecek yılın başlarına erteleyeceğini söyledi.

Limp yaptığı açıklamada, Amazon’un ilk iki prototip uydusunun entegrasyonuna ve son montajına başladığını ve bunların “4. çeyreğin sonuna kadar yapılması gerektiğini” de sözlerine ekledi.