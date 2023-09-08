Apple şu sıralar bir kriz ile çalkalanıyor. Son raporlarda, Çin hükümetinin iPhone’u devlet kurumlarından yasaklama düşüncesinin ötesine geçebileceği ve iPhone satışını ülke genelinde yasaklayabileceği bildiriliyor. Bloomberg’in son raporuna göre, Çin’in önde gelen kablosuz iletişim operatörlerinden biri olan China Mobile, iPhone 15’i müşterilerine sunmama kararı almış gibi görünüyor. Apple için kriz kapıda!



Çin iPhone 15 Serisine Karşı Savaş Başlatabilir!

Etekleri tutuşan Apple cephesi ise, iPhone 15’in küresel lansmanından kısa bir süre önce patlak veren bu büyük krizi önlemeye çalışıyor. Apple, yalnızca Çin hükümetinin çalışanları için iPhone yasağıyla değil, aynı zamanda Vivo, Oppo ve Huawei gibi yerel akıllı telefon devleriyle ve “Çin milliyetçiliğinin yeniden canlanması” ile başa çıkmak zorunda kalacak.

Çin’deki iPhone satışları daha önce de siyasi sorunlardan etkilenmişti. 2019 yılında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı sırasında iPhone Xr ve XS satışları düşmüştü. Apple, sonraki yıllarda toparlanmayı başardı, ancak bu yıl işlerin daha da zorlaştığı görünüyor.

ABD hükümeti, Huawei ve TikTok gibi Çin teknoloji şirketlerini incelemeye devam ederken, Apple’a karşı olumsuz duyguların da Çin’de yayıldığı bildiriliyor. Zaten Çinli markalar Apple’ı aratmayacak kadar güçlü modeller piyasaya sunarken, Apple’a olan ilginin de yerlerde süründüğünü söylemek mümkün.

China Mobile’ın iPhone 15’i satmayı düşünmediği söylentileri, Apple için büyük bir endişe kaynağı olabilir. Zira Çin, şirketin en önemli pazarlarından biri. Ancak Çin’de halihazırda kullanımda olan birçok iPhone olduğunu görüyoruz. Vivo ve Huawei gibi Çinli devler inanılmaz satış rekorları kırsa da, pazarın büyük bir çoğunluğu da Apple’ın elinde.

Bloomberg, ABD ve Çin hükümetleri arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, Çin’in iPhone’u ülkede kalıcı olarak yasaklama teşvki olmadığını belirtiyor. Apple’ın Foxconn gibi tesislerle ülkede hala milyonlarca kişiye istihdam sağladığını ve bir yasağın yerel ekonomiyi etkileyeceğini söylemek mümkün. China Mobile, iPhone satışını durdurma planlarıyla ilgili iddiaları reddederken, Apple ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Çin böyle bir yasağa gidecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!