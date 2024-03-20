Çin, küresel teknoloji üretimindeki liderliğini sürdürürken, yerli işlemci gelişimi konusunda bazı rakiplerinin gerisinde kalmış gibi görünüyor. Ancak, son zamanlarda yaşanan gelişmeler, bu durumun değişmekte olduğunu gösteriyor. Özellikle, Zhaoxin’in Zhaoxin KX-7000 gibi yeni işlemci modellerinin ortaya çıkması, Çin’in bu alandaki ilerlemesini hızlandırıyor.

Zhaoxin, sekiz yıl önce ilk X86 işlemcisi ZX-C+’ı piyasaya sürdüğünden beri yoğun bir şekilde yerli işlemci geliştirmeye odaklanıyor. Şirket, sıkı çalışma ve kararlılıkla, başarılarına dayanmayı reddederek sürekli olarak ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Ve sonunda, bu çabaların meyvesi olan Zhaoxin KX-7000 işlemcisi, Geekbench testlerinde etkileyici bir performans sergileyerek önceki modeli KX-U6780A’nın önünde büyük bir adım attı.

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Geekbench 6 testlerine göre, KX-7000 işlemcisi tek çekirdek performansında 824 ve çoklu çekirdek performansında 3813 puan aldı. Bu, önceki modele göre oldukça önemli bir artışı temsil ediyor. İşlemcinin 8 çekirdekli tasarımı, 2,99 GHz temel frekansı, 4 MB L2 ve 32 MB L3 önbelleğiyle dikkat çekiyor. Testler, işlemcinin Windows 11 Pro’da dengeli güç modunda 3293 MHz maksimum çalışma frekansına ulaştığını gösterdi.

Bu sonuçlar, Çin’in yerli işlemci geliştirme konusundaki kararlılığının ve çabalarının somut bir göstergesi olarak görülüyor. Özellikle, işlemcinin performansı, endüstride uzun bir geçmişi olmasına rağmen, Zhaoxin’in hızla ilerlemesini ortaya koyuyor. Örneğin, Intel’in uzun bir geçmişi olduğu ve Zhaoxin’in daha kısa bir süre önce piyasaya girdiği düşünüldüğünde, Zhaoxin KX-7000’in başarısı oldukça dikkat çekici.

Geekbench 6 testlerinde elde edilen sonuçlar, Linux sistemi üzerinde yapılan testlerle de doğrulandı. Yeni KX-7000 işlemcisinin, önceki nesil modele kıyasla önemli ölçüde daha yüksek bir performans sunduğu belirtildi. Bu başarı, Zhaoxin’in “Century Avenue” mikro mimarisi ve geliştirilmiş Chiplet tasarımının bir sonucu olarak görülüyor. Ayrıca, KX-7000’in daha hızlı grafiklere ve gelişmiş I/O arayüzlerine sahip olması da dikkat çekiyor.

Ancak, Zhaoxin’in hala kat etmesi gereken uzun bir yol olduğu da açık. Rekabetin yoğun olduğu bu alanda, sürekli olarak yenilikçi ve rekabetçi ürünler sunmak zorunda oldukları unutulmamalıdır. Ancak, şirketin son gelişmeleri, Çin’in yerli işlemci endüstrisindeki potansiyelini ve büyüme hedeflerini ortaya koyuyor.