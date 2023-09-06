Çin, ABD ile teknolojik açığı kapatmak ve yarı iletken sektöründeki rekabet gücünü artırmak amacıyla büyük bir yatırım fonu kurmaya hazırlanıyor. Bu yeni fon, “Büyük Fon” olarak bilinen Çin Entegre Devre Endüstrisi Yatırım Fonu tarafından yönetilecek ve 40 milyar dolarlık finansman hedefliyor.

Önceki fonlara kıyasla bu yeni fon, 300 milyar yuan (yaklaşık 41 milyar dolar) toplamayı amaçlıyor ve Çin hükümeti tarafından 60 milyar yuanlık bir taahhüt ile destekleniyor. Yatırım, çip üretimi için son teknoloji makineleri ve Çin’in yarı iletken üretiminde kendi kendine yeterliliği sağlama hedefine odaklanacak. Bu adım, ABD’nin Çin’in askeri yeteneklerini güçlendirmesinden endişe duyarak gelişmiş çip teknolojisine yönelik sıkı ihracat kontrol önlemleri uyguladığı bir dönemde atılıyor.

İlginizi Çekebilir: Vivo X100 Pro Kamerası ile Şov Yapacak

ABD, geçen Ekim ayında Çin’in son teknoloji çip üretim makinelerine erişimini sınırlayan kapsamlı yaptırımlar açıklamıştı, bu da küresel rekabeti daha da yoğunlaştırmıştı. Benzer önlemler ABD’nin müttefikleri tarafından da alındı.

Yeni fonun oluşumu ve detayları hala belirlenmemiş olsa da, fonun birkaç ay içinde toplanması bekleniyor. Bu fon, Çin’in çip endüstrisine önemli destek sağlayacak ve küresel tedarik zincirinde daha güçlü bir varlık oluşturma amacını taşıyor.

Fonun sermayesini yönetmek için Çin, en az iki kurumu devreye almayı düşünüyor. Ayrıca, Çinli yetkililerin fon yöneticisi olarak China Aerospace Science and Technology Corporation’ın yatırım bölümü olan China Aerospace Investment ile iletişim kurduğu bildiriliyor.

Bu yatırım fonu, Çin’in yarı iletken endüstrisinin küresel ölçekte daha rekabetçi olma ve dışa bağımlılığını azaltma çabalarını yansıtıyor.