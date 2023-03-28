Çin 6G teknolojisi için düğmeye bastığını açıkladı. 6G teknolojisi için teknik araştırma ve lansman, ülkenin üçüncü büyük kablosuz ağ operatörü China Unicom tarafından yürütülecek. Şirket, 2025 yılına kadar tanıtıcı erken uygulamaları başlatmayı ve 2030 yılına kadar eksiksiz 6G mobil teknolojisini piyasaya sürmeyi planlıyor.

China Unicom Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Liu Liehong, erken 6G uygulama senaryolarının, dünyanın en büyük internet kullanıcı nüfusuna ve en büyük akıllı telefon pazarına ev sahipliği yapan Çin’de 2025 yılına kadar uygulanacağını söyledi. China Unicom’un bu duyurusu, geçen hafta uzmanların 6G teknolojisinin 2030 yılına kadar Çin’de piyasaya sürüleceği konusunda fikir birliğine vardığı Küresel 6G Konferansı’nın hemen ardından geldi.

Kapsamlı uygulama senaryoları yelpazesi ve dünyadaki en geniş kullanıcı tabanı sayesinde Çin’in küresel telekomünikasyon endüstrisine katkısı çok önemli ve etkilidir. Çok sayıda küresel işletme, telekomünikasyon gelişimini desteklemedeki öneminin farkında olarak Çin pazarıyla aktif olarak ilgilenmektedir.

Çinli telekomünikasyon şirketleri, 5G, 6G ve sabit hatlı telekomünikasyon da dahil olmak üzere sektördeki çeşitli sektörlerde ön sıralarda yer alıyor. Gelecekteki belirsizlikleri azaltmaya yardımcı olan endüstri standartlarını oluşturmak için uluslararası kurumlarla işbirliği yapıyorlar.

Örneğin China Mobile, 6G hakkında 31 teknik inceleme ve 60 yüksek kaliteli makale yayınlayarak küresel telekom operatörleri arasında birinci sırada yer aldı. Ayrıca Çin’deki üç büyük telekom şebeke operatörü olan China Mobile, China Telecom ve China Unicom da ülke için 6G teknolojisini araştırmaya ve geliştirmeye şimdiden başladı.

Çin, Huawei ve ZTE gibi önde gelen şirketlerle internet inşaatından temel ekipmana kadar telekom endüstrisinin önemli alanlarında en büyük pazara sahip. Ancak ülke, pandemi ve devam eden ABD-Çin teknoloji savaşı nedeniyle teknoloji alanında büyük zorluklarla karşı karşıya.

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Ancak Çin’in geçmiş tarihine bakacak olursak, ülke özellikle telekomünikasyon alanında çok büyük teknolojik ilerlemeler kaydetmiştir. Çin, dünyanın en büyük 5G mobil ağını başarıyla kurdu ve ülke çapında kurulu 2,31 milyondan fazla 5G baz istasyonu var. Hükümet desteğiyle, Çinli telekom şirketlerinin 6G teknolojisiyle aynı başarıyı tekrarlaması muhtemel görünüyor.