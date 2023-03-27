Samsung‘un A146BXXU1BWC3 sürüm numaralı en son One UI 5.1 güncellemesi, kullanıcılara yeni özellikler ve gelişmiş kararlılık sağlayan Galaxy A14 5G’ye sunulmaya başlandı. Mart 2023 güvenlik yamasıyla birlikte gelen bu güncelleme, Galaxy akıllı telefonlarda bulunan 50’den fazla güvenlik sorununu gideriyor.

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Güncelleme şu anda Hindistan ve Sri Lanka dahil olmak üzere bazı Asya ülkelerinde mevcut, ancak diğer ülkelerdeki kullanıcıların güncellemeyi almak için birkaç gün daha beklemesi gerekebilir. En son yazılımı edinmek için, Ayarlar ” Yazılım güncelleme bölümüne gidin ve İndir ve yükle seçeneğine dokunun.

Galaxy A14 5G One UI 5.1 Özellikleri

One UI 5.1 güncellemesi ile Galaxy A14 5G kullanıcıları, artık daha iyi arama işlevselliğine ve EXIF bilgilerinin daha kolay görüntülenmesi ve düzenlenmesine sahip olan Galeri uygulaması da dahil olmak üzere geliştirilmiş stok uygulamaları bekleyebilirler. Modlar ve Rutinler uygulaması da yazı tipi stili, Hızlı Paylaşım, zil sesi ve duvar kâğıdı gibi yeni seçenekler ve özelliklerle güncellendi.

İki parmakla yukarı kaydırma hareketiyle bölünmüş ekran modunu açma özelliğiyle çoklu görev daha da verimli hale getirildi. Telefon ayrıca sık kullanılan uygulamaları önce görüntüleyerek çoklu görev sürecini hızlandırıyor. Ayrıca, kullanıcılar artık bir uygulamanın penceresini sürükleyerek küçültebilir veya büyütebilir, böylece uygulamalar arasında gezinmek daha kolay hale gelir.

Galaxy A14 5G Özellikleri

Galaxy A14 5G, 90Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç FHD+ Infinity-V LCD ekrana sahiptir. Mali-G57 MC2 GPU, 4GB/6GB LPDDR4x RAM ve 64GB/128GB depolama alanına sahip Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 700 7nm işlemci tarafından desteklenmektedir. Depolama alanı microSD kart ile 1TB’a kadar genişletilebilir.

Cihaz Android 13 ile çalışıyor ve 50MP birincil sensör, 2MP derinlik sensörü ve 2MP sensörün yanı sıra 13MP ön kamera da dahil olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Samsung Galaxy A14 ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne, 3,5 mm ses jakına ve USB Type-C bağlantısına sahip. Kaputun altında, cihaz 15W hızlı şarj destekli 5000mAh bataryaya sahip.