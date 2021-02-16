Chrome tarayıcısının sekme kaydırma özelliği nasıl açılır?
Siz de bir Google Chrome kullanıcısı iseniz açılan onlarca sekmenin kontrolünün zorluğunu az çok biliyorsunuzdur. Bunu yönetmek için birçok eklenti mevcut olsa da Google da bu konuda boş durmuyor. Firmanın tarayıcıya getirmeye çalıştığı yeni sekme seçenekleri, gizli bir ayar ile açılabiliyor. Böylelikle sekmeler çubuğa sığmayacak kadar fazla olduklarında aralarında mouse ile kaydırılarak geçiş yapılabiliyor.
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Chrome tarayıcısının bu özelliğini kullanmak için beta versiyonuna gerek duyulmuyor. Ancak işlev varsayılan olarak açık gelmiyor. Özelliğin çalışması için ise Chrome 88 versiyonunun kullanılması olması gerekiyor. Sonrasında özellik şu adımları izleyerek aktifleştirilebiliyor:
- Chrome tarayıcısını açtıktan sonra chrome://flags adresine gidin
- Çıkan arama kısmına Scrollable TabStrip yazın
- Scrollable TabStrip başlığının yanındaki alta açılabilen menüden Enabled seçimini yapın
- Bununla beraber Scrollable TabStrip Buttons kısmını da Enabled yaparsanız; farenizle kaydırabilmenizin yanında üst çubukta kaydırabilmeniz için iki ok işareti de belirecektir
- Ardından Relaunch kısmına basarak tarayıcıyı yeniden başlatırsanız değişiklikler tarayıcıya uygulanmış olacaklar
Bununla beraber Chrome 90 versiyonunda fazladan bazı seçenekler de mevcut. Bu adımlar izlendikten sonra kullanıcı bu versiyonda sekme kaydırma açıldığında sekmelerin ne kadar küçültüleceğini de ayarlayabiliyor. Bu bahsettiğimiz farklı seçenekler Scrollable TabStrip kısmında açılıyor. Enabled dışında görülebilen dört farklı seçeneğe göre sekmelerin küçültülüp küçültülmeyeceğini ve küçültme boyutlarını da ayarlayabiliyorsunuz.
Ayarlarla size hangisinin uyacağını bulabilmek için denemeler yapabilirsiniz. Ancak bunun deneysel bir özellik olduğunu ve sabit versiyonda görülmeyebileceğini hatırlatmak gerek.
Google, “Oturum açmaya çalışan kişi siz misiniz?” istemine karanlık mod desteği kazandırdı
Google, “Oturum açmaya çalışan kişi siz misiniz?” şeklindeki güvenlik doğrulaması isteminin arayüzünü yeniledi. Son yıllarda Google’la özdeşleşen Google Sans yazı tipinin entegre edildiği yeni arayüz, artık karanlık modu da destekliyor.
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Google hesabımıza her girmeye telefonumuza SMS olarak gelen kodlarla uğraşmak istemiyorsak, tek seferlik Google istemleri bu noktada velinimet gibi imdadımıza yetişiyor. Google’ın kusursuz bir yapıda kullanıcılara sunduğu tek seferlik istemlerle âlâkalı yeni bir güncelleme yayınlandı.
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Önceden Google’ın, “Oturum açmaya çalışan kişi siz misiniz?” şeklindeki istemleri gece veya gündüz bembeyaz bir renge sahipti; bu nedenle, özellikle gece kullanımlarda gözümüzü çok yoruyordu. Fakat bugün yayınlanan güncelleme sayesinde bu istem, karanlık modu destekliyor. Ayrıca Google, yaptığı güncellemeyle tek seferlik istemlerine kendi yazı tipini de entegre etti.
Google, karanlık mod desteğini sürekli genişletiyor
Bu arada, “Hayır, ben değilim” ve “Evet” düğmeleri artık tamamen büyük harfle değil; bunun yerin tümce düzenine göre yazılıyor. Bununla birlikte Google’ın güncellemesinde karşımıza çıkan en büyük değişiklik, materyal tasarımın bu isteme entegre edilmesi oldu. Google’ın ikonikleşmiş tasarımına sahip olmayan uygulama bu gidişle kalmayacak gibi gözüküyor.
Google, bu yeni güncellemesini bugünden itibaren kişisel hesaplar için yayınlamaya başladı; lakin Google Workspace hesapları ilk etapta güncellemeyi almayacaklar. Google kişisel hesaplara ise yeni güncellemeyi kademeli olarak dağıtmaya başladı.
Genel
Gmail gelen kutusunda arama yapmak kolaylaşıyor
Google e-posta hizmeti Gmail için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncelleme kullanıcıların belli mesajları daha kolay bulabilmesine yardımcı olacak.
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Konuyla alakalı bir blog yazısı paylaşan firma Gmail arama işlevine yaptıkları değişikliklerden bahsetti. Buna göre arama kısmı artık belli e-posta adresleriyle alakalı sonuçları da gösterecek.
Yapılan açıklamaya göre Gmail’de bir e-posta adresi araması yapıldığında o adresle ve parçası olduğu takma adlarla ilgili bütün e-postalar gözükecek. Gösterilen sonuçlarda ise gönderilen, gönderen, eklenen ve gizlenen kişi alanları kullanılacak.
Güncelleme şu anda Google Workspace kullanıcıları için gelmiş durumda. Ancak ücretsiz kullanıcıların da bu güncellemeden yararlanıp yararlanamayacağı şu anlık meçhul. Google konuyla alakalı sorulara henüz cevap da vermiş değil.
Google tarafından e-posta almak için ana adrese alternatif bir adres oldukları belirtilen bu takma isimlerin; birçok kullanım yeri mevcut. Örneğin bir kerede birden çok kişiye mesaj gönderilmesinde yardımcı oluyorlar. Özellikle iş kullanımlarında bu tip olaylar gözlemlemek mümkün. Aynı şekilde adreste değişikliğe gidecek kişiler için yeni hesap açmayı gerektirmeden bu imkanı veriyorlar.
Gönderilen veya alınan e-posta takma isimlerinin aranması; daha önceleri nispeten zor ve çok daha detaylı aramalar yapmak gerektirebilen bir durumdu. Google’a göre bu işlev güncellemeyle birlikte kullanıcıların daha kolay ve daha az çabayla yapabilecekleri bir hale geliyor. Bu durum da özellikle gelen kutuları kalabalık olanlar için sevindirici bir haber.
Genel
Google aylar sonra iOS uygulamalarını güncelliyor
Aralık ayının başından beri Google, iOS uygulamalarını güncellemiyordu. Bu da kullanıcılarda bazı soru işaretlerine ve hatta sorunlara neden oluyordu. Öyle ki bazı kullanıcılar Google hesaplarına girerken uygulamanın güncel olmadığı yazısıyla karşılaşıyordu. Şimdi ise görünüşe göre bu bekleyiş sona eriyor.
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9to5Google tarafından bildirildiğine göre Google iOS üzerindeki büyük uygulamalarına güncelleme getirmeye devam ediyor. Youtube iOS için yeni gelen güncelleme her ne kadar bir hata çözümü olarak geçse de; Gmail ve diğer uygulamalarına da gelecek güncellemenin sinyallerini veriyor gibi.
Bu uzun bekleyişe neyin neden olduğu kesin değil. Ancak bununla ilgili olarak Google’ın Apple firmasının yeni gizlilik uygulamalarına karşı çıktığı öne sürülenler arasındaydı. Ama sonrasında uygulamalarını güncellemeleriyle birlikte yeni gizlilik detaylarını vereceklerini söyleyen firmanın, karşı çıkma gibi bir düşüncesi olmadığı ortaya çıktı. Google, bu ayın başlarında ise sessiz bir şekilde bazı Youtube uygulamalarında güncellemeye gitti.
Firmanın diğer uygulamalarını da yakın zamanda güncellemesi için bir beklenti mevcut. Çünkü şirket bazı özellikleri güncelleme olmadan sunucu tarafından veya internet güncellemeleriyle ekleyecek durumda olsa da; Chrome gibi uygulamalar güncelleme yapılmadan bırakıldığında bazı güvenlik sorunları yaşama potansiyeline sahipler. Aynı zamanda bununla alakalı olarak ileriki zamanlarda teknik sorunlar yaşanması da muhtemel.
Dolayısıyla Youtube için gelen bu güncellemenin beklenildiği gibi daha büyük bir güncelleme serisinin başlangıcı olması halinde Google hizmetlerini sıkça kullanan iOS kullanıcıları daha rahat bir nefes alabilecekler gibi duruyor.
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