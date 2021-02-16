Chrome tarayıcısının sekme kaydırma özelliği nasıl açılır?

Siz de bir Google Chrome kullanıcısı iseniz açılan onlarca sekmenin kontrolünün zorluğunu az çok biliyorsunuzdur. Bunu yönetmek için birçok eklenti mevcut olsa da Google da bu konuda boş durmuyor. Firmanın tarayıcıya getirmeye çalıştığı yeni sekme seçenekleri, gizli bir ayar ile açılabiliyor. Böylelikle sekmeler çubuğa sığmayacak kadar fazla olduklarında aralarında mouse ile kaydırılarak geçiş yapılabiliyor.

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Chrome tarayıcısının bu özelliğini kullanmak için beta versiyonuna gerek duyulmuyor. Ancak işlev varsayılan olarak açık gelmiyor. Özelliğin çalışması için ise Chrome 88 versiyonunun kullanılması olması gerekiyor. Sonrasında özellik şu adımları izleyerek aktifleştirilebiliyor:

Chrome tarayıcısını açtıktan sonra chrome://flags adresine gidin

tarayıcısını açtıktan sonra adresine gidin Çıkan arama kısmına Scrollable TabStrip yazın

yazın Scrollable TabStrip başlığının yanındaki alta açılabilen menüden Enabled seçimini yapın

başlığının yanındaki alta açılabilen menüden seçimini yapın Bununla beraber Scrollable TabStrip Buttons kısmını da Enabled yaparsanız; farenizle kaydırabilmenizin yanında üst çubukta kaydırabilmeniz için iki ok işareti de belirecektir

kısmını da yaparsanız; farenizle kaydırabilmenizin yanında üst çubukta kaydırabilmeniz için de belirecektir Ardından Relaunch kısmına basarak tarayıcıyı yeniden başlatırsanız değişiklikler tarayıcıya uygulanmış olacaklar

Bununla beraber Chrome 90 versiyonunda fazladan bazı seçenekler de mevcut. Bu adımlar izlendikten sonra kullanıcı bu versiyonda sekme kaydırma açıldığında sekmelerin ne kadar küçültüleceğini de ayarlayabiliyor. Bu bahsettiğimiz farklı seçenekler Scrollable TabStrip kısmında açılıyor. Enabled dışında görülebilen dört farklı seçeneğe göre sekmelerin küçültülüp küçültülmeyeceğini ve küçültme boyutlarını da ayarlayabiliyorsunuz.

Ayarlarla size hangisinin uyacağını bulabilmek için denemeler yapabilirsiniz. Ancak bunun deneysel bir özellik olduğunu ve sabit versiyonda görülmeyebileceğini hatırlatmak gerek.