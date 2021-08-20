Chrome, Sistem Sayfalarının Tasarımını Yeniliyor
Google’ın Chrome için en büyük tasarım değişikliğini tarayıcının ilk on yılını kutlamak için yapmasından birkaç yıl geçti. Materyal tasarımdan, kare biçimlerden kurtularak daha modern tasarıma ve yuvarlak biçimlere geçmişti. Ancak Chrome sistem sayfalarında (Ayarlar, Yer İmleri vb.) tasarım değişiklikleri mevcut değildi, eski tasarımı devam etmekteydi. Ancak Google, Chrome için sistem sayfalarının da tasarımlarını değiştirmeyi hedefliyor.
İçindekiler
Yeni Tasarımı Nasıl Aktif Edebilirim ?
- Google Chrome Canary sürümünü cihazınıza yükleyin.
- Tarayıcıyı açtıktan sonra “chrome://flags” sayfasını aratarak giriş yapın.
- Açılan ekranda aşağıda gördüğünüz gibi “webui-branding-update” sekmesini bulun ve aktifleştirin.
- Sizden tarayıcıyı yeniden başlatmanızı isteyecek. Onay verin ve uygulamayı yeniden başlatın.
- Artık yeni tasarıma ulaştınız. Sizde yeni tasarımı deneyimleyebilirsiniz. Tasarım değişikliklerini aşağıdan da görüntüleyebilirsiniz.
Ayarlar Sayfası
Chrome ayarları, tarayıcınızı ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek için çok sayıda kişileştirme özelliği sunmaktadır. Yeniden tasarlanan ayarlar sayfası, Chrome OS’da bulunan sistem ayarlarına benzerlik göstermekte. Tasarım mavi araç çubuğunu ve gri arka planı bırakıp saf beyaz tasarıma geçiş yapmış. Araç çubuğunda Ayarlar metini yanına simge eklenerek yazı boyutu büyültülmüş. Ve kare kartlar değiştirilip yuvarlak tasarıma geçilmiş.
Yer İmleri Yöneticisi
Web sayfalarının adlarını ezberlemek ve onları Google’da aratmak zahmetli olabilmekte. Chrome’un ter imleri yöneticisi ile istediğiniz web sitesini favori olarak ekleyerek yer imleri bölümüne siteyi ekleyebilirsiniz. Buranın tasarımında da aynı ayarlar sayfasında olduğu gibi mavi araç çubuğunu ve gri arka planı bırakıp saf beyaz tasarıma geçiş yapmış.
Geçmiş
Chrome’da, gezmiş olduğunuz siteler, site adı ve siteye giriş saatini kayıt altına alır. Bu sayede daha önce gezmiş olduğunuz web sitesine hızlıca ulaşım sağlayabilirsiniz. Tasarım değişikliği burada da üstte olduğu gibi devam etmekte. Mavi araç çubuğunu ve gri arka planı bırakıp saf beyaz tasarıma geçiş yapmış. Ayrıca yazılarda yaptığı keskinlik ayarı ile yazıların daha net görünmesini sağlamış ve diğer tasarımdakiler gibi yuvarlak kartlara geçiş yapmış.
İndirilenler
Chrome indirdiğiniz dosyaları daha sonrasında bulma kolaylığı olması için kendi sayfasında kaydeder. Böylece indirilen dosyaları aramak durumunda kalmayız. Tasarım değişikliği burada da mavi araç çubuğunu ve gri arka planı bırakıp saf beyaz tasarıma geçiş yapmış. Ayrıca diğer tasarımdakiler gibi yuvarlak kartlara geçiş yapmış.
Uzantılar
Uzantılar, tarayıcıda olmayan ancak tarayıcı üzerinde aktif olarak kullanabileceğiniz uygulamaları sunmakta. Bu uygulamalar sayesinde tarayıcınıza çok daha fazla özellikler sunabilmektesiniz. Yeni tasarımı Chrome’un diğer sistem sayfalarında da olduğu gibi burada da aynı şekilde devam ediyor. Uzantıları görünürlüğünü arttırmak için metinlerde keskinlik ayarı yapılmış.
Google uzun zamandır ürünlerinde tasarım değişikliklerine gidiyor. Öncelikle mobilde başladığı tasarım değişiklikleri tüm hızıyla diğer sistemleri içinde devam ediyor. Bu da onun tasarımda yön vereceğini göstermekte. Şuan da bu tasarımlarda bazı sorunlar mevcut ama Canary sürümünü kullandığımızı ve daha aktif olarak verilmiş bir özelliği kullanmadığımızı belirtmek isterim.
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Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, 33W Hızlı Şarjı Destekleyecek
Google, geçtiğimiz günlerde Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’yu tüm dünyaya resmi olarak tanıttı. Amiral gemisi olan bu telefonlar yeni bir tasarım ve çoklu renk seçenekleriyle beraber gelecek. Kesin lansman tarihi henüz belli değil. Ancak lansman tarihinin açıklanmasını beklenirken Yogesh Brar adlı kullanıcı yakında çıkacak Pixel 6 telefonların 33W hızlı şarj desteği olacağını öğrendi.
Bu durum Pixel telefonlar için büyük bir adım olacak. Ancak bu büyük adımın diğer amiral gemileri ile kıyaslanması doğru olmaz. Bu bilginin dışında Yogesh Brar, Google’da bulunan kaynaklarından şirketin genel merkezinde çok sayıda 33W şarj adaptörlerinin olduğunu söylemekte. Ancak bunların kutularda olmayacağını bildirmek istiyoruz. Muhtemelen test amaçlı üretim yapılıyor veya Google şarj adaptörlerini Hızlı Şarj özelliği ile beraber ayrı olarak satışını yapacak.
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Hızlı Şarj dışında, son zamanlarda katlanabilir Pixel cihazlar hakkında çok fazla söylentiler oluşmaya başladı. Google kaynaklarından aldığı bilgiye göre Yogesh, katlanabilir Pixel cihazların projesinin ertelendiği söylemekte. Yayınlanmış bir lansman tarihi olmadığı için tüm bunlar kaynaklardan alınmış bilgi olarak kalmaya devam edecek.
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Akıllı Telefonlar
Android Telefonunuzu Yüz İfadeleriniz İle Kontrol Edin
Android’de uzun zamandır geliştiriciler engelli kişilere yardım etmeyi amaçlayan uygulamalar ve deneyimler oluşturmak amacıyla Erişilebilirlik Paketi kullanmakta. Android Erişilebilirlik Paketi son güncellemesi ile kullanıcıların cihazlarını yüz ifadeleri ile kontrol edebileceği bir yöntem ekliyor.
Android Erişilebilirlik Paketi uygulaması Beta sürümü olan 12.0.0 ile, Pixel telefonlara sunulan Android 12 dördüncü beta yazılımına dahil edildi. Güncellenen uygulama Android Erişilebilirlik Paketi, erişilebilirlik hizmetlerinden biri olan Anahtar Erişimine “Kamera Anahtarı” bölümünü ekliyor. Anahtar Erişimi, dokunmatik ekranı kullanmadan Android cihazınız ile etkileşim kurmanıza olanak sağlayan araçlar içermekte.
Kamera Anahtarları şu anda 6 adet hareketi ayarlamayı desteklemekte. Android 12 Beta sürümleri bittiğinde bu listenin çoğalması büyük bir olasılıktır.
Kontrol Edebileceğiniz Yüz İfadeleri
- Açık Ağız
- Gülümseme
- Kaşları Kaldırma
- Sola Bakma
- Sağa Bakma
- Yukarı Bakma
Yüz İfadeleriniz İle Yapabileceğiniz Eylemler
- Kamera Anahtarını Duraklatma
- Otomatik Taramayı Aç/Kapat
- Uygulama Seçme
- Önceki/Sonraki
- Dokun ve Basılı Tut
- İleri/Geri Kaydır
- Ana Sayfaya Git
- Geri Git
- Bildirimler
- Hızlı Ayarlar
- Genel Bakış
Kamera Anahtarı özelliği aktif olduğu zaman, bildirim çubuğunda gözüken bir simge gözükecektir. Android 12 güvenlik gereği kameraya her erişim olduğunda bu simge gözükecektir, ilk başta biraz gereksiz gelebilir. Ancak, Android 11 cihazlarında kullanıldığında bildirim çubuğunda bu simge gözükmeyecektir.
Uygulamayı Nasıl Edinebilirim ?
Uygulamayı resmi yollardan yüklemek için beta kullanıcısı olmanız gerekmektedir veya Android 12 güncellemeleri alan bir Pixel cihaza sahip olmanız gerekmektedir. Bunun dışında apk dosyası yükleyerek kullanıma başlayabilirsiniz. Apk’yı APKMirror sitesinden ulaşabilirsiniz.
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