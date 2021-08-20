Chrome, Sistem Sayfalarının Tasarımını Yeniliyor

Google’ın Chrome için en büyük tasarım değişikliğini tarayıcının ilk on yılını kutlamak için yapmasından birkaç yıl geçti. Materyal tasarımdan, kare biçimlerden kurtularak daha modern tasarıma ve yuvarlak biçimlere geçmişti. Ancak Chrome sistem sayfalarında (Ayarlar, Yer İmleri vb.) tasarım değişiklikleri mevcut değildi, eski tasarımı devam etmekteydi. Ancak Google, Chrome için sistem sayfalarının da tasarımlarını değiştirmeyi hedefliyor.

Yeni Tasarımı Nasıl Aktif Edebilirim ?

Google Chrome Canary sürümünü cihazınıza yükleyin. Tarayıcıyı açtıktan sonra “chrome://flags” sayfasını aratarak giriş yapın. Açılan ekranda aşağıda gördüğünüz gibi “webui-branding-update” sekmesini bulun ve aktifleştirin. Sizden tarayıcıyı yeniden başlatmanızı isteyecek. Onay verin ve uygulamayı yeniden başlatın. Artık yeni tasarıma ulaştınız. Sizde yeni tasarımı deneyimleyebilirsiniz. Tasarım değişikliklerini aşağıdan da görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar Sayfası

Chrome ayarları, tarayıcınızı ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek için çok sayıda kişileştirme özelliği sunmaktadır. Yeniden tasarlanan ayarlar sayfası, Chrome OS’da bulunan sistem ayarlarına benzerlik göstermekte. Tasarım mavi araç çubuğunu ve gri arka planı bırakıp saf beyaz tasarıma geçiş yapmış. Araç çubuğunda Ayarlar metini yanına simge eklenerek yazı boyutu büyültülmüş. Ve kare kartlar değiştirilip yuvarlak tasarıma geçilmiş.

Yer İmleri Yöneticisi

Web sayfalarının adlarını ezberlemek ve onları Google’da aratmak zahmetli olabilmekte. Chrome’un ter imleri yöneticisi ile istediğiniz web sitesini favori olarak ekleyerek yer imleri bölümüne siteyi ekleyebilirsiniz. Buranın tasarımında da aynı ayarlar sayfasında olduğu gibi mavi araç çubuğunu ve gri arka planı bırakıp saf beyaz tasarıma geçiş yapmış.

Geçmiş

Chrome’da, gezmiş olduğunuz siteler, site adı ve siteye giriş saatini kayıt altına alır. Bu sayede daha önce gezmiş olduğunuz web sitesine hızlıca ulaşım sağlayabilirsiniz. Tasarım değişikliği burada da üstte olduğu gibi devam etmekte. Mavi araç çubuğunu ve gri arka planı bırakıp saf beyaz tasarıma geçiş yapmış. Ayrıca yazılarda yaptığı keskinlik ayarı ile yazıların daha net görünmesini sağlamış ve diğer tasarımdakiler gibi yuvarlak kartlara geçiş yapmış.

İndirilenler

Chrome indirdiğiniz dosyaları daha sonrasında bulma kolaylığı olması için kendi sayfasında kaydeder. Böylece indirilen dosyaları aramak durumunda kalmayız. Tasarım değişikliği burada da mavi araç çubuğunu ve gri arka planı bırakıp saf beyaz tasarıma geçiş yapmış. Ayrıca diğer tasarımdakiler gibi yuvarlak kartlara geçiş yapmış.

Uzantılar

Uzantılar, tarayıcıda olmayan ancak tarayıcı üzerinde aktif olarak kullanabileceğiniz uygulamaları sunmakta. Bu uygulamalar sayesinde tarayıcınıza çok daha fazla özellikler sunabilmektesiniz. Yeni tasarımı Chrome’un diğer sistem sayfalarında da olduğu gibi burada da aynı şekilde devam ediyor. Uzantıları görünürlüğünü arttırmak için metinlerde keskinlik ayarı yapılmış.

Google uzun zamandır ürünlerinde tasarım değişikliklerine gidiyor. Öncelikle mobilde başladığı tasarım değişiklikleri tüm hızıyla diğer sistemleri içinde devam ediyor. Bu da onun tasarımda yön vereceğini göstermekte. Şuan da bu tasarımlarda bazı sorunlar mevcut ama Canary sürümünü kullandığımızı ve daha aktif olarak verilmiş bir özelliği kullanmadığımızı belirtmek isterim.