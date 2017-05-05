Geçtiğimiz yıl Google tarafından düzenlenen I/O geliştirici konferansında Android uygulamalarının direkt olarak Chrome OS ile çalışacağını açıklanmıştı.

Bu yıl başında düzenlenen CES’te ise Chrome OS’a bu desteğin Nisan ayında geleceğini ve bunun Samsung Chromebook Pro’nun satışa çıkmasıyla eş zamanlı olacağı duyuruldu. Mayıs ayına geldik ancak ortada ne uygulama desteği ne de Samsung Chromebook Pro var.

Google geçtiğimiz Şubat ayında Android uygulamalarını mükemmel şekilde entegre etmek istediklerini ve henüz bundan çok uzakta olduklarını açıklamıştı. Uygulamaların bir çoğu büyük ekranlarda çok kötü gözüküyor.

Görünen o ki şirketin bu desteği tam anlamıyla getirebilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı ar. Ancak diğer taraftan Microsoft yeni işletim sistemi Windows 10 S’i duyurdu ve gördüğümüz kadarıyla işletim sisteminin uygulama ile ilgili bir problemi durmuyor. Google geçtiğimiz hafta Android uygulamalarını destekleyecek Chromebook modellerinin bir listesini yayınlamıştı.

Samsung, Chromebook Pro modelinin sonbahar aylarında satışa çıkacağını açıkladı. Bunun nedeninin hala Android uygulama desteğinin tam olarak gelmemesi mi bilinmez.