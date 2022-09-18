İnternetteki gizli taramalar, web sağlayıcınızın ve diğer tarafların sizi izlemesini engellemeyebilir, ancak normal tarama oturumunuzdan geçmişinizi ve çerezlerinizi gizler. Google’ın sahibi olduğu Chrome tarayıcısı ise bu konuya devrim niteliğinde bir yenilik getirmeye hazırlanıyor. Google, sağlayıcının bir sonraki güncellemesinde gizli taramaların güvenliği için kişisel biyometri şifreleri kullanılacak. Böylece üçüncü tarafların gizli aramalarınızı takip etmesinin önüne büyük bir engel koyulacak.

Chrome 105, Biyometri Teknolojisine Kavuşuyor

Yapılan haberlere göre Google, bu özelliği ilk başta geniş çapta kullanıma sunmadan test edecek. Şu an tarayıcının son sürümünde, çeşitli ayarlarla bu özellik kısmen kullanılabiliyor. Chrome 105 üzerinde bayrak ayarlarından bu özellik aktifleştirilebilir. Biyometri ayarlarını açtıktan sonra tarayıcınızı yeniden başlatın ve Gizlilik ve Güvenlik bölümünden “Chrome’dan ayrıldığınızda gizli sekmeleri kilitle” seçeneğini aktifleştirin. Böylece şirketin gizli sekmeler konusundaki güncellemeleri sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

Biyometri korumaları Google ve beraberinde Chrome için yeni bir özellik değil. Parmak izi teknolojisi hali hazırda uzun süredir kullanılıyor. Amerikan teknoloji devi için bu çalışmaları ilk kez 2021 yılında Chrome 94 üzerinde görmüştük. Umarım şirket artık bu yeni çalışmasının testlerini tamamlar ve yeni biyometri teknolojileri tüm kullanıcılar tarafından rahatça erişilebilir.

İlginizi çekebilir: