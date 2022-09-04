Google Chrome dünyanın en popüler internet tarayıcısıdır, bu nedenle uzantılarının da her yerde kullanılması şaşırtıcı değildir. Tarayıcı uzantıları, reklamları engelleme, hızlı ekran görüntüleri alma, alışveriş sitelerinde kupon bulma ve daha fazlası gibi kullanışlı özellikler sunar.

Ne yazık ki, bazı son derece popüler Chrome uzantıları, McAfee’nin yeni bir raporuna göre kişisel verilerinizi çalıyor. Bu uzantılar Netflix Party, Netflix Party 2, Tam Sayfa Ekran Görüntüsü Yakalama, FlipShope ve daha fazlasını içeriyor. Bunların toplamda 1,4 milyondan fazla indirme sayısına sahip.

Tüm bu uzantılardan Netflix Party ve Netflix Party 2, sırasıyla 800.000 ve 300.000’den fazla indirme ile en popüler olanlardır. Adından da anlaşılacağı gibi, bu uzantı, videoları senkronize ederek Netflix’i arkadaşlar ile çevrimiçi olarak izlemeye olanak sağlıyor. Ayrıca Netflix içeriğinin yanında bir sohbet odası ve videolarınızı partideki herkes için duraklatma ve oynatma olanağı sunar.

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FlipShope, farklı alışveriş web sitelerinde fiyatları takip eder ve Tam Sayfa Ekran Görüntüsü Yakalama, açıklama gerektirmez.

İçindekiler Nasıl yaptılar

Nasıl yaptılar

McAfee’nin raporuna göre, bu uzantılar, tarama verilerini saldırgan kontrollü bir alana aktaran çok amaçlı bir komut dosyası yükleyebilir. Yeni bir web sitesini her ziyaret ettiğinizde, veriler bu etki alanına aktarılır. Uzantıların kullanıcı kimliğini, cihaz konumunu, posta kodlarını, uyruğu ve daha fazlasını çaldığı bildirildi.

Hareket, kurbanların ziyaret ettiği e-ticaret web sitelerine kod eklemek için kullanıldı. Kod, satın alınan herhangi bir ürün için bağlı kuruluş ödemeleri almak için bu web sitelerinden gelen çerezleri değiştiriyordu.

McAfee, Google’a bulguları hakkında hızlı bir şekilde bilgi verdi ve Chrome Web Mağazası artık Netflix Party, Netflix Party 2 ve Auto Buy Flash Sales’i kaldırdı.

FlipShope ve Tam Sayfa Ekran Görüntüsü Yakalama ise mağazada hala indirilebiliyor ve bunun nedeni belli değil.