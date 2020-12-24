Chrome Android’e gelecek sesle arama şimdiden nasıl aktifleştirilir?

Sanal yardımcılar, internet üzerindeki süreçleri daha hızlı ve kolay hale getirebilirken gezintilerimizin birer parçaları haline geliyorlar. Bu yardımcıların yapabildikleri şeylere ise gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Aynı yakın zamanda Chrome Android versiyonunda da görebileceğimiz gibi.

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Google Chrome tarayıcısının mobil versiyonu için yakın zamanda sesle aramaya izin verecek olan ses girişi desteği getirilecek. Özellik henüz resmi olarak ulaşılabilir hale gelmedi. Ancak AndroidPolice tarafından açıklanana göre birkaç kısa adım kullanarak şimdiden bu özellik aktifleştirilebiliyor. Hatta daha da iyisi bunu yapabilmek için tarayıcının Canary, Geliştirici veya Beta versiyonlarını kullanmak gerekmiyor. Google Asistan özelliğini tarayıcıya getiren bu işleve mevcut sürümden erişilebiliyor. Bunun için ise şu adımları takip etmek gerekiyor:

Telefonunuzdan Chrome tarayıcısını açın ve adres çubuğundan chrome://flags adresine gidin

tarayıcısını açın ve adres çubuğundan adresine gidin Arama kısmına Omnibox Assistan Voice Search yazın

yazın Bu kısmın karşısında Enabled görülen seçeneklerden bir tanesini seçin

görülen seçeneklerden bir tanesini seçin Ardından Relaunch butonuna basarak tarayıcınızı yeniden başlatın

Tarayıcının yeniden başlamasının ardından özellik artık aktif hale gelmiş olacaktır. Bu işlev ile beraber, Chrome adres çubuğunda mikrofon işareti görmeniz durumunda, ona dokunarak ses ile internet araması yapabilirsiniz. Ardından Google Asistan hem sesli olarak size yanıt verecektir, hem de internet aramanızın sonuçları ekranınıza gelecektir.

Ses aramasını aktifleştirirken kullanılabilecek Enabled, Enabled (grey mic) ve Enabled (colorful mic) olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. Bu seçenekler ise sadece görünüşte bir farklılık oluşturuyor. Dolayısıyla hepsini deneyerek size uygun olanı seçme şansına da sahipsiniz.