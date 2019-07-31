Chrome 76 güncellemesi yayınlandı

Chrome 76 Android, Windows, Mac, Linux, ve iOS platformları için yayınlandı. ‘Chrome Hakkında’ kısmından tarayıcılar yeni sürüme yükseltilebilecek.

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Google Chrome için beklenilen yeni sürüm güncellemesini Android, Windows, Mac, Linux ve iOS platformları için yayınladı. 6 Ağustos’ta Chrome OS için de paylaşılacak güncelleme önemli düzenleme ve yenilikleri içerisinde barındırıyor. Son güncelleme ile beraber Adobe Flash varsayılan olarak kapalı olarak gelecek. Tarayıcı kullanıcıları Adobe Flash kullanmak isterse Ayarlar sekmesinden ilgili seçeneği aktif etmesi gerekecek. İlgili seçeneğe gitmek için buraya tıklayınız. Google Chrome 76 ile gizlilik modunda önemli bir değişikliğe imza attı.

Daha önceki versiyonlarda websiteleri kullanıcının gizli modda olup olmadığını FileSystem API dosyasından tespit edebilmekteydi. Ancak yeni versiyonla Chrome, websitelerinin gizli mod tespit edebilme yeteneğini ortadan kaldıracak. Bu özelliğin, limitlendirilmiş içeriklere üye olmadan gizli mod ile tekrar göz atan kullanıcılara avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Güncelleme karanlık mod seçeneğinde bir yenilik ile beraber geliyor. Renk şeması ile kullanıcıların seçtiği modda websiteleri otomatik olarak karanlık moda geçiş sağlayabilecek.

Google Chrome 76 gece modu nasıl açılıyor?

Son dönemde kullanıcıların geceleri telefonlarını kullanırken gözlerini daha az yormalarını sağlayan gece modu özelliği oldukça popülerleşti. YouTube ve Twitter gibi uygulamaların ardından Chrome da bu faydalı özelliği kullanıcılarına sunmaya başladı. Gece modu özelliğini aktifleştirmek için kullanıcıların aşağıdaki adımları izlemeleri gerekecek.

-İlk adımda önce Chrome tarayıcısının adres çubuğuna chrome://flags/#enable-android-night-mode linki yapıştırılıyor.

-Daha sonra çıkan listede “Android Chrome UI dark mode” ayarına girilerek ”Enabled” seçeneğine tıklanıyor.

-Böylece artık Chrome‘un ayarlar bölümünden gece modunu açıp kapatabileceksiniz.

Bu güncellemeyle ayrıca kendi dilinizin dışındaki web sayfalarının hızla dilinize çevrilmesini sağlayacak ”Çevir” kısayolu da geliyor.