Christina Koch en uzun uzay uçuşu rekorunu kıracak!

Christina Koch, NASA’nın son program değişiklikleri sayesinde çok yakında bir kadın tarafından en uzun uzay uçuşu rekorunu tutacak.

Christina Koch, 14 Mart’ta Uluslararası Uzay İstasyonu’na geldi vebir uzay yürüyüşü yaptı. 2020 yılına kadar yörüngede kalarak; Peggy Whiston tarafından 288 günle tutulan mevcut rekoru geçmesi bekleniyor. Ancak Koch, bir NASA astronotu tarafından yapılan en uzun uzay uçuşunun biraz gerisinde kalacak. O da; Scott Kelly’nin 340 gün süren uçuşu.

Ayrıca program güncellemesinin başka bir parçası olarak; NASA iki astronotun, Andrew Morgan ve Jessica Meir’ın ilk uçuşlarını 2019’un sonlarına doğru yapacaklarını açıkladı. Morgan, başlangıçta ISS’te planlanandan daha uzun süre kalacak. Yani, Temmuz ayında gidecek ve 2020 baharına kadar kalacak.

Bu iki uçuş, NASA için oldukça önemli. Koch ve Morgan’ın görevlerini biraz daha geniş kapsamda tutan NASA, 6 aydan uzun süren uzay uçuşlarının etkilerini gözlemleyebilecek. NASA, insanın uzay yolculuğuna verdiği tepkide önemli derece değişkenlik olduğunu ve hem erkekler, hem de kadınlar için kabul edilebilir olan değişim derecesini net bir şekilde belirlemek istediğini söylüyor. Gelecekte yapılacak Ay ve Mars keşifleri için, bu tarz değişiklikleri çok iyi anlamamız gerektiğini de ekliyor.

One month down. Ten to go. Today the possibility has become reality: My mission is planned to be extended through a third Expedition onboard @Space_Station! Privileged to contribute my best every single day of it. pic.twitter.com/b9RhhNHZzt

— Christina H Koch (@Astro_Christina) April 17, 2019