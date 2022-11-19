CHP Gençlik Kolları, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısının ardından sosyal medyanın ‘bant daraltma’ uygulamasıyla kullanılmaz hale getirilmesinden sonra yeni uygulaması “CHP VPN”i duyurdu. Parola ise “iktidar” olarak belirlendi.

VPN uygulaması son olarak İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının ardından gündeme gelmişti. Patlamanın ardından “dezenformasyonu önlemek” gerekçesiyle “bant daraltma” politikasına gidilmiş ve sosyal medya etkisiz hale getirilmişti. Yurttaşlar yaklaşık 10 saat boyunca sosyal medyaya VPN aracılığıyla giriş yapabilmişti.

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Son olarak CHP Gençlik Kolları, sosyal medyanın bant daraltmasıyla kullanılmaz hale getirilmesinden sonra yeni uygulaması ‘CHP VPN’i duyurdu. CHP Gençlik Kolları’nın sitesinde kullanıma sunulan dosyanın parolası ‘iktidar’ olarak belirlendi. Söz konusu uygulama bir “openvpn” dosyası. Kullanmak için “openvpn connect” uygulamasının indirilip dosyanın uygulamaya tanıtılması gerekiyor.

İçindekiler CHP VPN Konfigürasyon Kurulumu

CHP VPN Konfigürasyon Kurulumu

İşletim sisteminize uygun uygulama marketinden, OpenVPN uygulamasını indir,

CHP VPN butonuna tıklayarak, CHP VPN konfigürasyon dosyasını indir,

CHP VPN konfigürasyon dosyasını, OpenVPN uygulaması ile aç,

Parola: iktidar

CHP VPN için tıklayın.