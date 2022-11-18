Bluesky yeni sosyal ağ üzerinde dahili testlerin resmi olarak başladığını duyurdu. Merkezi olmayan sosyal medya projesi, Twitter’ın yaratıcısı ve eski CEO’su Jack Dorsey tarafından idealize edilmiştir.

Beta testiyle ilgili bilgiler Bluesky CEO’su Jay Graber tarafından açıklandı. Yönetici “bir şeyler kırılacak” yorumunda bulundu ve bu nedenle kullanıcıları yeni bir yolculuğun parçası olmaya ve platformun testçisi olmaya davet etti.

👀 Initiate internal testing sequence… pic.twitter.com/Epp6jmfGVR — Jay Graber (@arcalinea) November 18, 2022

Bluesky liderinin konuşmasının Twitter’ın mevcut krizine yönelik bir eleştiri olduğu söyleniyor. CEO Elon Musk’ın kaotik yönetimi ve toplu işten çıkarmalar nedeniyle, mavi kuş sosyal ağının yakında çevrimdışı olabileceğine dair söylentiler var.

Öte yandan Jay Graber, Bluesky’nin mobil sistemler (Android ve iOS) konusunda kapsamlı bilgiye sahip mühendis ve geliştiricileri işe aldığını açıkladı. Bunun yanı sıra, şirketin diğer alanlarda da açık pozisyonları bulunmaktadır.

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Twitter kaosunun ortasında Bluesky’nin beta testinin duyurulması kullanıcılar arasında büyük bir kargaşa yarattı. Birçok kişi yeni platformun bir an önce hayata geçirilmesini ve insanları mevcut sosyal ağ bağımlılığından “kurtarmasını” istiyor.

Her zamanki gibi Brezilyalılar da duyuru hakkında yorum yapmakta gecikmedi. Bazı kullanıcılar Elon Musk tarafından yönetilen sitenin mevcut durumu hakkında giflerle yanıt verdi veya şakalar yaptı.

Bluesky nedir?

Özetle, Bluesky “açık ve merkezi olmayan” bir sosyal ağ formatı olacak. Platform, farklı sosyal medyaların birlikte hareket etmesini sağlayacak yeni bir internet protokolünden oluşturuluyor.

Yeni standart, örneğin Twitter’dan bir kişinin Instagram’dan biriyle doğrudan sohbet etmesine izin vermelidir. Bunun yanı sıra, kullanıcı platformlar arasında geçiş yapma ve tüm bilgileri yanında götürme özgürlüğüne sahiptir.

Geliştiriciler için protokol, sosyal medya genelinde uygulanabilecek uygulamalar, hizmetler ve algoritmalar yaratma özgürlüğü vaat ediyor. Büyük teknolojilere bağlı sunucular olmadan, tüm veriler blok zinciri ve eşler arası (p2p) unsurları içeren hibrit bir ağda kaydedilecektir.