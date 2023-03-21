Chery, uzun bir aradan sonra tekrar Türkiye pazarına giriş yaptı. Ancak bu sefer sadece otomobillerini getirmekle kalmayıp, Türkiye’yi Avrupa için üretim ve dağıtım üssü olarak kullanmayı da planlıyor.

Gerçekleştirilen ürün lansmanı ile TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 adlı SUV modellerini Türkiye’deki müşterilerle buluşturacak. Chery’nin Türkiye pazarındaki ilk adımı olan bu üç modelin, gelecekte daha fazla model takip edeceği belirtiliyor.

Chery, Türkiye pazarındaki yapılanmasına bu üç modelle başladı, ancak gelecekte daha fazla modelin de Türkiye’de satışa sunulacağı belirtiliyor.

Bugün de Chery‘nin Türkiye fiyatları açıklandı ve markanın Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleri piyasaya sunuldu. Chery fiyat listesi şöyle:

Tiggo 7 Pro

Comfort – 825.000

Luxury – 855.000

Excellent – 945.000

Tiggo 8 Pro

Luxury – 1.050.000 TL

Excellent – 1.150.000 TL

Omoda 5

Comfort – 810.000 TL

Luxury – 870.000 TL

Excellent – 930.000 TL

Chery TIGGO 8 PRO, orta boy bir lüks SUV olarak 7 kişilik koltuk kapasitesi ve 4,7 metreden fazla boyuyla model serisinin en üst sırasında bulunuyor. Zeki teknolojilerin akıllıca kullanıldığı, 1.6 TGDI motorunun yüksek güç sağladığı ve lüks dokusunun zengin donanım sunduğu TIGGO 8 Pro, markanın Türkiye’deki en prestijli modeli olarak SUV segmentindeki standartları değiştiriyor.

TIGGO 8 PRO’da L2.5 seviyesindeki yeni nesil ADAS sistemi, akıllı sürüş özellikleriyle segmentindeki birçok rakibine fark atabilecek niteliklere sahip. Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, Acil Durum Freni, Şerit İzleme Asistanı gibi birçok fonksiyon, TIGGO 8 PRO’nun güvenlik yönünde sunduğu avantajlar arasında yer alıyor.

Chery TIGGO 7 PRO, teknik yapısı ve modaya uygun görünümü ile şehirli seçkinler için tasarlanmış bir lüks SUV olarak dikkat çekiyor. C segmentindeki SUV temsilcisi, “Angel Wing Star” adlı ön ızgarası, Matrix LED akıllı farları, iki renkli gövdesi ve havada yüzer gibi görünen tavanıyla, TIGGO model serisinin tasarım dilini devam ettirerek genç müşterilere hitap ediyor.

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TIGGO 7 PRO, son teknolojiyle donatılmış olup 12 inçlik LCD gösterge paneli, 10,25 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı ve 8 inçlik LCD dokunmatik klima ekranı ile çok modern ve yenilikçi kokpit tasarımına sahip.

Chery’nin dünya çapında genç kullanıcıların gereksinimlerini tam olarak karşılamak için geliştirdiği ilk küresel otomobili olan OMODA 5, tasarımdan işlevsel donanımlara kadar her açıdan binlerce pazar araştırmasının sonucunda şekillendi.

OMODA 5’in tasarımında öncü moda trendlerinden ilham alınmış olup “Cross-Car” adlı yeni bir segment yaratmayı amaçlıyor. Çok kapsamlı sürüş destek sistemlerine sahip akıllı teknolojiler, yüksek sürüş performansının güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Chery’nin Türkiye’de tekrar faaliyete geçmesi, otomobil pazarında rekabeti artırması ve tüketicilere daha fazla seçenek sunması açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa için üretim ve dağıtım üssü olarak kullanılması planı da ülke ekonomisi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.