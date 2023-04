İtalya’da ChatGPT , veri gizliliği ve AI teknolojisinin düzenlenmesi konusundaki endişeleri artırdı. OpenAI tarafından geliştirilen, yapay zeka destekli bir sohbet robotu olan ChatGPT, Kasım 2022’deki lansmanından bu yana dünya çapında giderek daha popüler hale geldi. Chatbot’un etkileyici yetenekleri, kullanıcılar tarafından makale yazmak, video içeriği için fikir üretmek ve şiir yazmak gibi çeşitli amaçlar için kullanıldı. Bununla birlikte, İtalya’daki yasak, bir ülkenin bir yapay zeka sohbet robotunun kullanımına karşı ilk kez harekete geçmesine işaret ediyor.

İtalyan hükümetinin veri koruma kurumu, OpenAI’yi kullanıcılardan yasa dışı bir şekilde kişisel verileri toplamakla ve reşit olmayanların yasa dışı materyallere maruz kalmasını önlemek için yeterli yaş doğrulama önlemleri almamakla suçladı. Yasak, 20 Mart’ta OpenAI CEO’su Sam Altman’ın kabul ettiği bir veri ihlali bildirilmesinin ardından geldi. Yasak, OpenAI‘yi İtalyan hükümeti ülkedeki ChatGPT’nin geleceği hakkında nihai bir karar vermeden önce ek bilgi ve olası çareler sağlamaya sevk etti.

İtalya’daki yasak, ChatGPT kullanıcıları ve daha geniş teknoloji topluluğu arasında endişe yarattı. AI teknolojisi gelişmeye ve günlük hayatımıza daha fazla entegre olmaya devam ettikçe, daha fazla ülkenin kullanıcı verilerinin ve gizliliğinin korunmasını sağlamak için daha katı düzenlemeler uygulaması muhtemeldir. OpenAI’nin yasağa verdiği yanıt, bir süredir teknoloji uzmanları arasında tartışma konusu olan yapay zeka düzenlemesine olan ihtiyacı vurguluyor.

We of course defer to the Italian government and have ceased offering ChatGPT in Italy (though we think we are following all privacy laws).

Italy is one of my favorite countries and I look forward to visiting again soon!

— Sam Altman (@sama) March 31, 2023