Federal Ticaret Komisyonu (FTC), yapay zeka şirketi OpenAI’ı, ChatGPT’nin yanlış bilgi üretmesinden doğacak tüketicilere yönelik riskleri araştırıyorlar.

FTC, Microsoft destekli işletmeye, insanların itibarına yönelik riskleri nasıl ele aldığı hakkında bilgi talep eden bir mektup gönderdi. OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin FTC ile çalışacağını söyledi.

ChatGPT, geleneksel bir internet araması tarafından oluşturulan bir dizi bağlantı yerine, saniyeler içinde kullanıcı sorularına insan benzeri yanıtlar üretiyor. Böylece bu ve benzeri yapay zeka ürünleri, insanların çevrimiçi aradıkları bilgileri alma şeklini önemli ölçüde değiştiriyor.

Teknoloji rakipleri, kullandıkları veriler, yanıtların doğruluğu ve şirketin teknolojiyi eğitirken yazarların haklarını ihlal edip etmediği de dahil olmak üzere şiddetli tartışmalara yol açsa bile, teknolojinin kendi versiyonlarını oluşturmak için yarışıyorlar.

FTC’nin mektubu, OpenAI’ın ürünlerinin “gerçek kişiler hakkında yanlış, yanıltıcı, aşağılayıcı veya zararlı ifadeler üretme” potansiyelini ele almak için hangi adımları attığını soruyor. FTC ayrıca OpenAI’ın veri gizliliğine yaklaşımına ve yapay zekayı eğitmek ve bilgilendirmek için verileri nasıl elde ettiğine de bakıyor.

Altman, şirketin güvenlik araştırması için yıllarca ve ChatGPT’yi “yayınlamadan önce daha güvenli ve daha uyumlu” hale getirmek için aylar harcadığını söyledi.

CEO Twitter’da, “Kullanıcı gizliliğini koruyoruz ve sistemlerimizi özel bireyleri değil, dünyayı öğrenecek şekilde tasarlıyoruz” dedi. Başka bir tweette, “teknolojisinin güvenli ve tüketici yanlısı olması ve yasalara uyduğumuzdan eminiz. Elbette FTC ile çalışacağız” diye ekledi.

Altman, bu yılın başlarında Kongre’de teknolojinin bir hata kaynağı olabileceğini kabul ettiği bir duruşmanın önüne çıktı. Gelişmekte olan endüstri için düzenlemelerin oluşturulması konusunda çağrı yaptı ve AI güvenliğini denetlemek için yeni bir kurumun kurulmasını tavsiye etti. Teknolojinin kullanımları netleştikçe işler de dahil olmak üzere önemli bir etkiye sahip olmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

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Altman, “Bence bu teknoloji ters giderse bu konuda sesimizi duyurmak istiyoruz. Bunun olmasını önlemek için hükümetle birlikte çalışmak istiyoruz” dedi.