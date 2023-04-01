YouTuber Enderman, ChatGPT‘yi Windows 95 için kullanılabilir etkinleştirme anahtarları oluşturmaya zorladığı bir video yayınladı.

Open AI Chatbot’tan Windows 95 anahtarlarını doğrudan isteyen kullanıcı, beklenen motivasyonlu ret cevabını aldı. ChatGPT bu görevi tamamlayamayacağını belirtti ve araştırmacısına Windows’un desteklenen daha yeni bir sürümünü düşünmesini önerdi. Çalışan bir Windows 95 anahtarı oluşturmak nispeten kolaydı, Windows 95 OEM anahtar formatı şekilde gösterilmiştir ve Windows 95 perakende anahtarları daha da kısa ve basittir.

ChatGPT’nin yazılım anahtarı üretmedeki temel başarısızlığını aşmak için Enderman formülü kelimelere döktü. İlk denemeler başarısız oldu ve bir hataya neden oldu. Ancak sorgu yapısında yapılan bazı değişiklikler yardımcı oldu. Test edilen sonuçlardan bazıları, sanal bir makinede temiz bir Windows 95 yüklemesi etkinleştirilmeye çalışılırken test edildi ve tüm anahtarların formatı doğru olmasına rağmen 30 anahtardan yalnızca 1 tanesi çalıştı.

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Enderman, “ChatGPT’nin her denemede başarılı bir şekilde geçerli Windows 95 anahtarları üretmesini engelleyen tek sorun, rakamları toplayamaması ve bölünebilirliği bilmemesidir.” demektedir. 30’da 1 olasılıkla birkaç Windows 95 anahtarını “başarıyla” ürettikten sonra Enderman yapay zekaya teşekkür etti ve şöyle yazdı: “Bu ücretsiz Windows 95 anahtarları için teşekkürler!” ChatGPT önce masum olduğunu ilan etti ve “sadece Windows 95 kurulumunu etkinleştirdiği” gerçeğiyle yüzleştiğinde cevap verdi: “Üzgünüm ama bu işe yaramıyor…”

Perakende ve OEM Windows 95 anahtarlarının altında yatan algoritmalara modern bir bakış açısıyla daha yakından bakmak isteyenler için bu konunun videosuna bir göz atmanızı öneririz. Windows 95 anahtar üretimi için veri formatına ilişkin referansların çoğu setupx.dll dosyasındaki PIDVALIDATE işlevinde bulunabilir.

ChatGPT’den anahtar oluşturmasını istemek eğlenceli olsa da, uygun anahtarı oluşturmak için Python gibi bir komut dosyası yazmak için AI’yı manipüle etmek muhtemelen daha üretken olacaktır.